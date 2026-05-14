Sinner vs Rublev tại Rome Open 2026: Trận chiến lịch sử phá kỷ lục Djokovic Chạm trán Andrey Rublev tại tứ kết Rome Open vào 18h ngày 14/5, Jannik Sinner đứng trước cơ hội thiết lập kỷ lục 32 trận thắng liên tiếp tại hệ thống Masters 1000.

Jannik Sinner đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử tại Rome Open 2026. Vào lúc 18h ngày 14/5, tay vợt người Italia sẽ bước vào trận tứ kết đầy kịch tính với Andrey Rublev, nơi một chiến thắng không chỉ giúp anh đi tiếp mà còn đưa tên tuổi anh vào ngôi đền huyền thoại của làng quần vợt thế giới.

Sinner đang duy trì phong độ hủy diệt tại các giải ATP Masters 1000.

Kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Novak Djokovic bị đe dọa

Điểm nhấn lớn nhất trong cuộc đối đầu này chính là chuỗi 31 chiến thắng liên tiếp của Sinner tại các giải Masters 1000. Đây là một con số không tưởng, phản ánh sự thống trị tuyệt đối của tay vợt sinh năm 2001 trong suốt thời gian qua. Nếu đánh bại Rublev, Sinner sẽ chính thức vượt qua Novak Djokovic để trở thành tay vợt có chuỗi trận thắng dài nhất lịch sử ở cấp độ giải đấu này.

Sự ổn định về tâm lý và thể lực đã giúp Sinner vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh để duy trì mạch thắng. Tại Rome Open năm nay, việc thi đấu dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nhà tại Foro Italico càng tiếp thêm động lực để anh hiện thực hóa mục tiêu phá vỡ kỷ lục của đàn anh người Serbia.

Phân tích chiến thuật: Sức mạnh áp đảo trên mặt sân đất nện

Dựa trên các thông số thống kê, lợi thế đang nghiêng hẳn về phía Jannik Sinner. Trong 10 lần chạm trán trước đây, tay vợt người Italia đã giành chiến thắng tới 7 lần. Đáng chú ý, trên mặt sân đất nện, Sinner hoàn toàn áp đảo với thành tích 3 trận toàn thắng trước Rublev. Điều này cho thấy phong cách chơi của anh đặc biệt tương thích và khắc chế được lối đá của đối thủ người Nga trên bề mặt sân này.

Về mặt chuyên môn, Sinner thường xuyên làm chủ các loạt bóng bền (rally) nhờ khả năng đổi hướng bóng cực nhanh và duy trì cường độ tấn công liên tục. Rublev, dù sở hữu những cú thuận tay sấm sét, thường xuyên gặp khó khăn trước khả năng phòng ngự phản công linh hoạt và những cú trái tay ổn định của Sinner. Khả năng chịu áp lực trong những thời điểm quyết định cũng là yếu tố giúp hạt giống số 1 chiếm ưu thế.

Trận đấu giữa Sinner và Rublev không chỉ đơn thuần là tấm vé vào bán kết, mà còn là cột mốc khẳng định sự chuyển giao thế hệ trong làng quần vợt. Người hâm mộ đang chờ đợi liệu Rublev có thể tạo nên bất ngờ hay sẽ trở thành "nạn nhân" tiếp theo trong hành trình chinh phục kỷ lục của Jannik Sinner.