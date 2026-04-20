Sinner xây chắc ngôi đầu, Djokovic xô đổ kỷ lục của Federer trên BXH tennis 20/4 Jannik Sinner nới rộng khoảng cách với Carlos Alcaraz trong khi Novak Djokovic chính thức vượt qua Roger Federer về số tuần trong top 5 thế giới, đánh dấu sự thống trị bền bỉ tại ATP.

Bảng xếp hạng tennis ngày 20/4 chứng kiến một tuần thi đấu đầy biến động. Trong khi nhóm hạt giống đầu bảng có sự phân cực rõ rệt về điểm số, các tay vợt trẻ thuộc thế hệ mới đang tạo ra làn sóng trỗi dậy mạnh mẽ. Điểm nhấn lớn nhất không chỉ nằm ở những danh hiệu vô địch mà còn ở những cột mốc lịch sử vĩ đại được thiết lập.

Sinner củng cố ngôi vương, Alcaraz hụt hơi vì chấn thương

Jannik Sinner tiếp tục giữ vững vị trí số 1 thế giới với 13.350 điểm. Đáng chú ý, dù không thi đấu, tay vợt người Ý vẫn nới rộng được khoảng cách với người xếp thứ hai là Carlos Alcaraz (12.960 điểm).

Nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi này là việc Alcaraz buộc phải rút lui khỏi các giải đấu gần đây do chấn thương cổ tay, dẫn đến việc bị trừ điểm tích lũy từ mùa giải trước. Với việc Alcaraz tiếp tục vắng mặt tại Madrid, Sinner đang đứng trước cơ hội vàng để gia tăng cách biệt và hướng tới việc thống trị phân khúc Masters 1000 trên mặt sân đất nện.

Kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Novak Djokovic

Dù không có nhiều biến động về thứ hạng (giữ vị trí số 4), Novak Djokovic đã chính thức thiết lập một cột mốc lịch sử mới. Tay vợt người Serbia bước sang tuần thứ 860 hiện diện trong top 5 ATP, chính thức vượt qua kỷ lục 859 tuần của huyền thoại Roger Federer.

Thống kê cho thấy sự bền bỉ đáng kinh ngạc của Djokovic: ông có tới 428 tuần ở vị trí số 1 thế giới, chiếm gần một nửa thời gian đứng trong top 5. Hiện tại, Djokovic cũng đã có 939 tuần trong top 10, chỉ còn kém kỷ lục của Federer (968 tuần) một khoảng cách không quá xa.

Làn sóng trẻ bứt phá và những cú trượt dài

Arthur Fils là cái tên gây ấn tượng mạnh nhất tuần qua. Chức vô địch tại Barcelona Open đã giúp tay vợt người Pháp nhảy vọt 5 bậc để vươn lên hạng 25 thế giới. Đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy sức mạnh của các tay vợt Gen Z trên mặt sân đất nện.

Bên cạnh đó, Flavio Cobolli (+3 bậc) cũng áp sát nhóm dẫn đầu nhờ lối chơi lì lợm. Ngược lại, Stefanos Tsitsipas gây thất vọng lớn khi tụt tới 13 bậc, rơi xuống hạng 80 thế giới – thứ hạng thấp nhất của anh trong nhiều năm qua.

WTA: Rybakina áp sát ngôi số 1 của Sabalenka

Tại bảng xếp hạng nữ, Aryna Sabalenka vẫn giữ ngôi đầu với 10.895 điểm. Tuy nhiên, Elena Rybakina đang trở thành mối đe dọa thực sự sau chức vô địch tại Stuttgart Open. Tay vợt người Kazakhstan hiện có 8.500 điểm và đang rút ngắn khoảng cách đáng kể trước thềm Madrid Open.

Bảng xếp hạng Top 10 ATP (Cập nhật 20/4)

TT Tay vợt Tuổi Thay đổi Điểm 1 Jannik Sinner (Ý) 24 0 13.350 2 Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) 22 0 12.960 3 Alexander Zverev (Đức) 28 0 5.255 4 Novak Djokovic (Serbia) 38 0 4.710 5 Felix Auger-Aliassime (Canada) 25 0 4.100 6 Ben Shelton (Mỹ) 23 0 4.070 7 Taylor Fritz (Mỹ) 28 +1 3.870 8 Alex de Minaur (Úc) 27 -1 3.845 9 Lorenzo Musetti (Ý) 24 0 3.715 10 Daniil Medvedev (Nga) 30 0 3.560

Bảng xếp hạng Top 10 WTA (Cập nhật 20/4)

TT Tay vợt Tuổi Thay đổi Điểm 1 Aryna Sabalenka (Belarus) 27 0 10.895 2 Elena Rybakina (Kazakhstan) 26 0 8.500 3 Coco Gauff (Mỹ) 22 0 7.279 4 Iga Swiatek (Ba Lan) 24 0 7.273 5 Jessica Pegula (Mỹ) 32 0 6.136 6 Amanda Anisimova (Mỹ) 24 0 5.995 7 Elina Svitolina (Ukraine) 31 0 3.910 8 Mirra Andreeva (Nga) 18 +1 3.746 9 Jasmine Paolini (Ý) 30 -1 3.722 10 Victoria Mboko (Canada) 19 0 3.531

Với việc các giải đấu Masters 1000 quan trọng trên mặt sân đất nện đang đến gần, cục diện bảng xếp hạng hứa hẹn sẽ còn nhiều biến động khó lường, đặc biệt là cuộc hoán đổi ngôi vị ở cả hai nội dung nam và nữ.