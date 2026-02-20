Sir Jim Ratcliffe và hai năm bẽ bàng tại MU: Những sai lầm quản trị đắt giá Triều đại của Sir Jim Ratcliffe tại Manchester United sau hai năm được định nghĩa bởi những quyết định nhân sự gây tranh cãi, mâu thuẫn nội bộ và sự sụt giảm giá trị tài chính nghiêm trọng.

Hai năm kể từ khi tiếp quản Manchester United, tỷ phú Sir Jim Ratcliffe đang đối mặt với thực tế nghiệt ngã khi những lời hứa đưa đội bóng trở lại đỉnh cao bị lu mờ bởi hàng loạt sai lầm quản trị và chính sách cắt giảm nhân sự gây tranh cãi. Dù nhận được kỳ vọng lớn khi hoàn tất mua lại 27,7% cổ phần vào tháng 2/2024, vị tỷ phú này lại đang để lại một di sản của sự chia rẽ và sự sụt giảm niềm tin từ thị trường tài chính đến sân cỏ.

Sir Jim đã từng mang đến niềm hy vọng lớn tại Manchester.

Những quyết định thể thao thảm họa

Trên phương diện chuyên môn, Ratcliffe đã thực hiện ba nước đi chiến lược nhưng mang lại kết quả tồi tệ. Sai lầm đầu tiên là việc giữ chân và gia hạn hợp đồng với Erik ten Hag vào mùa hè 2024, để rồi phải sa thải chiến lược gia này chỉ 4 tháng sau đó. Quyết định này không chỉ khiến đội bóng bất ổn mà còn tiêu tốn mức phí đền bù khổng lồ.

Tiếp theo, việc bổ nhiệm Ruben Amorim cũng chưa mang lại hiệu ứng tích cực khi vị HLV này chỉ đạt tỷ lệ thắng 32%, khiến Quỷ đỏ cán đích ở vị trí thấp nhất sau hơn nửa thế kỷ. Bên cạnh đó, sự ra đi đột ngột của Giám đốc thể thao Dan Ashworth chỉ sau 5 tháng làm việc – do bất đồng về tiêu chí lựa chọn huấn luyện viên – đã bộc lộ những lỗ hổng trong cấu trúc thượng tầng của câu lạc bộ.

Ratcliffe gia hạn với Ten Hag nhưng cũng sớm sa thải chiến lược gia người Hà Lan.

Hệ lụy từ chính sách thắt lưng buộc bụng

Tổng chi phí cho các vụ sa thải và bổ nhiệm sai lầm này ước tính lên tới 37 triệu bảng, con số này đã xóa sạch mọi nỗ lực tiết kiệm từ việc cắt giảm 450 nhân viên. Các biện pháp thắt chặt chi tiêu của Ineos, từ việc chấm dứt bữa trưa miễn phí đến hủy bỏ tiệc Giáng sinh của nhân viên, đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong nội bộ đội bóng.

Hơn nữa, việc cắt giảm mạng lưới trinh thám bị đánh giá là một bước lùi, đe dọa trực tiếp đến tương lai của học viện – niềm tự hào của Manchester United. Những tác động tiêu cực này đã phản ánh rõ nét lên giá trị thương mại khi giá cổ phiếu của CLB trên thị trường tài chính giảm sâu từ 33 USD xuống còn 17,70 USD.

Những điểm sáng le lói giữa cơn bão

Mặc dù bức tranh tổng thể khá ảm đạm, vẫn có những tín hiệu tích cực xuất hiện trong thời gian gần đây. Công tác tuyển dụng bắt đầu cho thấy sự cải thiện với sự xuất hiện của các tân binh tiềm năng như Bryan Mbeumo, Matheus Cunha hay Benjamin Sesko. Doanh thu thương mại của đội bóng vẫn đạt mức kỷ lục 333,3 triệu bảng, cho thấy sức hút của thương hiệu Manchester United vẫn vô cùng mạnh mẽ.

Dưới sự dẫn dắt tạm thời của Michael Carrick, đội bóng đang nuôi hy vọng trở lại đấu trường Champions League. Ngoài ra, đội nữ Manchester United cũng đang duy trì phong độ ấn tượng tại cả giải quốc nội và đấu trường châu lục. Tuy nhiên, để thực sự cứu vãn dự án, Sir Jim Ratcliffe cần một cách tiếp cận thận trọng hơn, ưu tiên hiệu quả thực tế thay vì những kế hoạch hào nhoáng nhưng thiếu khả thi.