Siri AI tiếng Việt bắt đầu thử nghiệm trên iOS 27.3 beta: iPhone 15 Pro trở lên được hỗ trợ Apple phát hành iOS 27.3 beta, đưa tiếng Việt thành ngôn ngữ thứ 7 của Siri AI tích hợp Gemini; tính năng chỉ chạy trên iPhone 15 Pro, 15 Pro Max trở lên.

Apple vừa phát hành iOS 27.3 beta, lần đầu cho phép người dùng nói chuyện bằng tiếng Việt với thế hệ trợ lý ảo Siri tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) hoàn toàn mới. Tuy nhiên, tính năng này chỉ hoạt động trên iPhone 15 Pro, 15 Pro Max và các dòng tương thích cao hơn, dù iOS 27 có thể cài đặt trên nhiều máy đời cũ hơn.

Ảnh minh hoạ.

Tiếng Việt trở thành ngôn ngữ thứ 7 của Siri AI chỉ sau hai tháng

Với bản cập nhật này, tiếng Việt là ngôn ngữ thứ 7 được Siri AI hỗ trợ. Mốc này đến khoảng hai tháng sau khi trợ lý ra mắt chính thức cùng dòng iPhone 18 Pro.

Trước đó, Siri AI chỉ hỗ trợ tiếng Anh khi Apple giới thiệu tại WWDC 2026 vào tháng 6. Đến iOS 27.2, hãng bổ sung thêm tiếng Pháp, Nhật, Hàn, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Mốc thời gian Ngôn ngữ được hỗ trợ WWDC 2026 (tháng 6) Tiếng Anh iOS 27.2 Tiếng Pháp, Nhật, Hàn, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha iOS 27.3 beta Tiếng Việt

Tốc độ này đáng chú ý khi đặt cạnh phiên bản Siri thông thường. Siri phải mất khoảng 14 năm kể từ khi ra mắt mới được bổ sung tiếng Việt, vào năm 2025.

iPhone nào dùng được Siri AI, dù iOS 27 chạy trên máy cũ hơn?

Không phải mọi iPhone cài được iOS 27 đều dùng được Siri AI. Hệ điều hành hỗ trợ từ iPhone 11 và iPhone SE thế hệ thứ hai trở lên. Trong khi đó, trợ lý AI mới chỉ hoạt động trên iPhone 15 Pro, 15 Pro Max và các dòng tương thích cao hơn.

Hạng mục Thiết bị tối thiểu Cài được iOS 27 iPhone 11 và iPhone SE thế hệ thứ hai trở lên Dùng được Siri AI iPhone 15 Pro, 15 Pro Max trở lên

Cách cài iOS 27.3 beta và những rủi ro cần cân nhắc

Người dùng có thiết bị tương thích có thể cài bản thử nghiệm theo các bước sau:

Truy cập Cài đặt, chọn Cài đặt chung, rồi vào Cập nhật phần mềm. Bật mục Bản cập nhật beta. Tải iOS 27.3 beta mới nhất.

Do đây vẫn là bản thử nghiệm, người dùng có thể gặp lỗi ứng dụng, giảm thời lượng pin hoặc các vấn đề về độ ổn định. Vì vậy, cần cân nhắc trước khi nâng cấp, đặc biệt với chiếc điện thoại dùng hằng ngày.

Siri thế hệ mới có gì khác so với những lệnh thoại đơn giản trước đây?

Thế hệ Siri mới được tích hợp sâu với Apple Intelligence và có sự hỗ trợ từ các mô hình Gemini của Google. Trợ lý được cải thiện khả năng hội thoại và xử lý câu hỏi phức tạp. Siri cũng có thể tìm kiếm thông tin trên Internet, hỗ trợ lên ý tưởng và xây dựng lịch trình chi tiết.

Bên cạnh đó, Apple phát triển ứng dụng Siri độc lập. Ứng dụng cho phép lưu lịch sử trò chuyện và tiếp tục công việc trên nhiều thiết bị như iPhone, iPad, Mac, Apple Watch và Apple Vision Pro.

Người dùng vẫn có thể kích hoạt trợ lý bằng khẩu lệnh "Hey Siri" hoặc các thao tác quen thuộc trên thiết bị. Giao diện mới hỗ trợ tương tác ngay trên màn hình và trong ứng dụng, thay vì chỉ thực hiện những lệnh thoại đơn giản.