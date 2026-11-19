Siri AI trên iOS 27.3 có thể giới hạn lượt dùng mỗi ngày, muốn thêm phải nâng cấp gói iCloud+ Apple dự kiến áp hạn mức hằng ngày cho tác vụ Siri AI phức tạp từ iOS 27.3 vào tháng 12/2026; gói iCloud+ 50GB không tăng lượt, gói 12TB tăng tối đa 20 lần.

Apple được cho là sẽ bắt đầu giới hạn lượt sử dụng Siri AI mỗi ngày đối với các tác vụ phức tạp từ bản cập nhật iOS 27.3, dự kiến phát hành vào tháng 12/2026. Người dùng muốn có thêm hạn mức sẽ phải đăng ký hoặc nâng cấp gói iCloud+. Theo Thanh Niên và 9to5Mac, động thái này cho thấy Apple đã bắt đầu thương mại hóa các tính năng thông minh trong hệ sinh thái của mình.

Lệnh cơ bản vẫn miễn phí, tác vụ nặng chịu mức trần 24 giờ

Apple sẽ phân tách rõ giữa các lệnh cơ bản miễn phí và những yêu cầu cần đến năng lực điện toán đám mây. Các tác vụ xử lý trực tiếp trên thiết bị, như đặt báo thức hay gửi tin nhắn, vẫn hoàn toàn miễn phí.

Apple áp giới hạn sử dụng Siri AI

Ngược lại, những tác vụ phức tạp cần máy chủ Apple Intelligence sẽ bị áp mức trần theo chu kỳ 24 giờ trên từng thiết bị. Bên cạnh Siri nâng cao, các công cụ sáng tạo hình ảnh như Extend, Image Playground và ứng dụng Phím tắt (Shortcuts) cũng nằm trong danh sách kiểm soát. Nguyên nhân là các mô hình nền tảng của Apple đòi hỏi sức mạnh tính toán rất lớn từ máy chủ.

Hạn mức được tính riêng theo thiết bị. Nếu dùng hết định mức trên iPhone, người dùng vẫn có thể tiếp tục với phần hạn mức riêng trên iPad hoặc máy Mac. Hệ thống cũng sẽ tự động gửi cảnh báo khi mức tiêu thụ đạt 80% giới hạn trong ngày.

Nâng cấp iCloud+ để mở rộng hạn mức: mỗi gói nhân lên bao nhiêu lần?

Để mở rộng giới hạn, người dùng buộc phải đăng ký hoặc nâng cấp gói iCloud+ hiện tại. Đáng chú ý, gói lưu trữ cơ bản nhất sẽ không được cộng thêm bất kỳ lượt truy vấn nâng cao nào.

Giao diện Siri AI trên thiết bị Apple

Biểu phí duy trì hệ thống đám mây được giữ nguyên nhưng bổ sung thêm quyền lợi AI. Dưới đây là tỷ lệ nhân hạn mức theo từng gói iCloud+:

Gói iCloud+ Giá mỗi tháng Hạn mức Siri AI 50GB 1 USD (tương đương 25 ngàn đồng) Không cộng thêm lượt dùng 200GB 2.99 USD (tương đương 77 ngàn đồng) Tăng gấp đôi 2TB 9.99 USD (tương đương 256 ngàn đồng) Tăng gấp 5 lần 6TB 29.99 USD (tương đương 770 ngàn đồng) Tăng gấp 10 lần 12TB 59.99 USD (tương đương 1.54 triệu đồng) Tăng tối đa 20 lần

Các giới hạn này áp dụng chung cho thành viên trong nhóm chia sẻ gia đình. Chẳng hạn, nếu một gia đình cùng dùng gói 200GB, tổng số lượt truy vấn sẽ được phân bổ chung cho tất cả mọi người.

Đáng lưu ý, khi dùng hết lượt, người dùng không thể mua lẻ gói bổ sung dùng một lần. Thay vào đó, thiết bị sẽ yêu cầu nâng cấp lên bậc thuê bao kế tiếp và tự động duy trì gia hạn hằng tháng.

Thế nào là tác vụ phức tạp? Những gợi ý từ thông tin rò rỉ

Apple chưa công bố tài liệu chính thức về cách phân loại tác vụ. Tuy nhiên, các thông tin rò rỉ gần đây phần nào hé lộ tiêu chí. Theo đó, những yêu cầu cần phối hợp nhiều ứng dụng hoặc đòi hỏi Apple Intelligence phân tích chuyên sâu có thể được xếp vào nhóm tiêu tốn nhiều tài nguyên hơn.

Câu lệnh chứa từ hai yêu cầu trở lên trong cùng một lần tương tác có thể bị xem là tác vụ nâng cao.

Các thao tác can thiệp sâu vào dữ liệu cá nhân, như xóa hoặc lưu trữ hàng loạt email, ghi chú và hình ảnh, cũng có thể tiêu tốn lượt sử dụng.

Những yêu cầu sáng tạo nội dung như làm thơ, soạn email theo phong cách chuyên nghiệp hay tạo văn bản theo chỉ dẫn cụ thể được cho là nằm trong diện giới hạn tương tự.

Cơ chế này được cho là tương tự cách nhiều nền tảng AI hiện nay quản lý tài nguyên máy chủ, đặc biệt với các truy vấn cần xử lý nhiều bước thay vì chỉ phản hồi thông tin đơn giản.

Siri AI hỗ trợ nhiều ngôn ngữ mới

Bài toán cân bằng giữa trải nghiệm và chi phí đám mây

Việc áp hạn mức cho Siri AI có thể đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo của Apple, khi hãng phải cân bằng giữa trải nghiệm người dùng và chi phí vận hành hệ thống đám mây. Nếu thông tin rò rỉ chính xác, người dùng có thể cần cân nhắc nhu cầu sử dụng để chọn gói iCloud+ phù hợp khi iOS 27.3 được phát hành.

Tuy nhiên, các tiêu chí phân loại tác vụ hiện vẫn chỉ xuất phát từ nguồn tin rò rỉ. Mọi chi tiết về hạn mức cụ thể, cách tính lượt dùng và thời điểm áp dụng cần chờ Apple xác nhận chính thức.