Sirui PC03 ScopeGrip: iPhone 16 Pro đạt zoom quang 15x nhờ ống kính tele tháo rời, giá 999 CNY Bộ phụ kiện của Sirui gồm ốp lưng, ống kính tele nhân ba tiêu cự gốc và báng cầm MagSafe, cho zoom quang 15x trên iPhone 16 Pro và 12x trên iPhone 18 Pro.

Sirui PC03 ScopeGrip là bộ phụ kiện cho dòng iPhone Pro, gồm ốp lưng, ống kính tele tháo rời và báng cầm MagSafe. Bộ chuyển đổi từ xa nhân ba tiêu cự của camera gốc, cho zoom quang học 15x trên iPhone 16 Pro. Sản phẩm hiện bán tại Trung Quốc với giá 999 CNY (tương đương 3,87 triệu đồng).

Theo Gizmochina, việc Apple chưa có phụ kiện máy ảnh chính hãng cho iPhone mở ra khoảng trống cho các hãng thứ ba. Sirui chọn hướng tiếp cận dạng mô-đun, cho phép biến điện thoại thành thiết bị chụp xa khi cần và trở lại gọn nhẹ khi không dùng.

Ba mảnh ghép tạo nên hệ thống chụp xa trên điện thoại

Sirui PC03 ScopeGrip được thiết kế cho các mẫu iPhone cao cấp. Theo nguồn tin, phụ kiện tương thích với iPhone 16 Pro, 17 Pro, 18 Pro và các phiên bản Pro Max.

Bộ ống kính tele tháo rời chuyên dụng cho iPhone

Hệ thống gồm ba thành phần hoạt động liền mạch với nhau:

Ốp lưng bảo vệ: tích hợp ngàm tháo lắp nhanh, cho phép gắn và tháo ống kính chỉ bằng một nút bấm.

tích hợp ngàm tháo lắp nhanh, cho phép gắn và tháo ống kính chỉ bằng một nút bấm. Ống kính tele: bộ chuyển đổi từ xa giúp nhân ba tiêu cự gốc của hệ thống camera.

bộ chuyển đổi từ xa giúp nhân ba tiêu cự gốc của hệ thống camera. Báng cầm MagSafe: cải thiện công thái học, tích hợp nút chụp Bluetooth và khoang chứa ống kính.

Thiết kế mô-đun này đặc biệt hữu ích khi cần thao tác chụp nhanh hoặc phải di chuyển liên tục. Ống kính có thể được cất ngay trong báng cầm khi không sử dụng.

Bộ chuyển đổi từ xa làm nên mức zoom 15x

Điểm nhấn của Sirui PC03 ScopeGrip nằm ở bộ chuyển đổi từ xa. Thành phần này nhân ba tiêu cự của camera gốc, biến iPhone thành công cụ zoom quang học mà không làm giảm chất lượng, theo mô tả của nguồn tin.

Trên iPhone 16 Pro, phụ kiện biến camera 12MP thành ống kính tương đương 360mm. Cấu hình này cho zoom quang học 15x, giúp thu phóng các chủ thể ở khoảng cách rất xa.

Bảng dưới đây tóm tắt hiệu suất khi kết hợp phụ kiện với hai dòng máy được nhắc đến:

Dòng điện thoại Độ phân giải camera Tiêu cự tương đương Mức zoom quang học iPhone 16 Pro 12MP 360 mm 15x iPhone 18 Pro 48MP 300 mm 12x

Với iPhone 18 Pro, nguồn tin mô tả đây là mẫu máy tương lai. Mức zoom quang học khi gắn phụ kiện là 12x. Sự chênh lệch giữa hai thế hệ bắt nguồn từ thay đổi trong phần cứng camera tele gốc.

Giá 999 CNY và bài toán thay thế máy ảnh cồng kềnh

Bộ phụ kiện hiện được phát hành tại thị trường Trung Quốc với giá 999 CNY, tương đương 3,87 triệu đồng. Các sản phẩm của Sirui thường được phân phối quốc tế, nhưng giá bán và thời điểm mở bán ở các khu vực khác chưa được công bố.

Báng cầm Sirui PC03 ScopeGrip cho điện thoại

Nút chụp Bluetooth trên báng cầm có thể tách rời để dùng như điều khiển từ xa. Cách này giúp giảm rung lắc, yếu tố quan trọng khi chụp phơi sáng lâu hoặc khi nhắm vào đối tượng ở xa qua ống kính tele.

Nhìn chung, sản phẩm là giải pháp nhỏ gọn cho người không muốn mang theo hệ thống máy ảnh cồng kềnh. Sự xuất hiện của các bộ kit chuyên dụng như vậy cho thấy thị trường phụ kiện nhiếp ảnh di động còn nhiều dư địa phát triển. Nguồn tin hiện chưa cung cấp kết quả đo kiểm chất lượng ảnh thực tế, nên hiệu quả sử dụng vẫn cần được kiểm chứng thêm.