SK bioscience chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin 260 triệu USD tại Colombia Hãng dược Hàn Quốc SK bioscience ký thỏa thuận với VECOL để nội địa hóa sản xuất vắc-xin thủy đậu SKYVaricella, nằm trong dự án an ninh y tế 260 triệu USD của Colombia.

Hãng dược phẩm SK bioscience vừa ký kết thỏa thuận chuyển giao công nghệ và sản xuất vắc-xin với VECOL, công ty dược phẩm nhà nước của Colombia. Đây là một phần trong sáng kiến nội địa hóa vắc-xin trị giá 260 triệu USD do Chính phủ Colombia khởi xướng nhằm nâng cao khả năng tự túc y tế quốc gia.

Chiến lược nội địa hóa nguồn cung vắc-xin tại Colombia

Dưới sự dẫn dắt của Bộ Y tế và Bảo trợ Xã hội cùng Viện Y tế Quốc gia Colombia, chương trình này đặt mục tiêu thiết lập nền tảng tự cung tự cấp vắc-xin trong vòng 10 năm. Sau 4 năm đánh giá các nhà sản xuất quốc tế dựa trên tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), SK bioscience đã được lựa chọn nhờ năng lực sản xuất và chuyên môn kỹ thuật vượt trội.

Sản phẩm đầu tiên được triển khai trong dự án này là SKYVaricella, loại vắc-xin phòng bệnh thủy đậu của SK bioscience. Hai bên cũng có kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm sang nhiều loại vắc-xin khác trong tương lai để củng cố an ninh y tế khu vực.

Sản phẩm đầu tiên được đề cập là SKYVaricella, vắc-xin thủy đậu của SK bioscience.

Phân bổ vai trò và chuyển giao công nghệ

Theo thỏa thuận, VECOL sẽ đóng vai trò là đối tác thực hiện chính tại Colombia. Đơn vị này chịu trách nhiệm quản lý vận hành, xin giấy phép của chính phủ, liên kết với Chương trình Tiêm chủng Quốc gia và điều phối y tế công cộng. Trong khi đó, SK bioscience sẽ tập trung vào việc chuyển giao công nghệ, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng và chia sẻ quy trình sản xuất chuẩn hóa.

Sự hợp tác này không chỉ đảm bảo nguồn cung ổn định cho Colombia mà còn giúp SK bioscience giành quyền đàm phán ưu tiên trong việc cung cấp các loại vắc-xin khác cho Chính phủ Colombia thông qua cơ chế mới.

Mở rộng tầm ảnh hưởng tại Mỹ Latinh

Đại diện SK bioscience cho biết, dự án tại Colombia là minh chứng cho chiến lược "toàn cầu hóa địa phương" mà công ty đang theo đuổi. Trước đó, một mô hình tương tự đã được hãng dược Hàn Quốc triển khai tại Thái Lan nhằm thiết lập các trung tâm sản xuất vắc-xin bền vững tại các thị trường trọng điểm.

Việc thâm nhập vào thị trường Colombia được xem là cửa ngõ để SK bioscience mở rộng sự hiện diện tại khu vực Mỹ Latinh, nơi các điểm yếu của chuỗi cung ứng vắc-xin đã bộc lộ rõ rệt sau đại dịch toàn cầu. Nhìn chung, thỏa thuận này tạo ra tiền đề quan trọng cho việc ứng phó với các thách thức y tế công cộng trong tương lai tại Nam Mỹ.