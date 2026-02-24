SkyDrive SD-05: Ô tô bay Nhật Bản cất cánh tại Tokyo, mục tiêu thương mại hóa năm 2028 Mẫu eVTOL SD-05 của SkyDrive vừa hoàn thành thử nghiệm tại vịnh Tokyo, hứa hẹn cung cấp dịch vụ di chuyển nhanh gấp 4 lần taxi với chi phí cạnh tranh từ năm 2028.

SkyDrive, công ty khởi nghiệp hàng không của Nhật Bản, đã thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm mẫu ô tô bay SD-05 tại Tokyo vào ngày 24/2. Đây là bước đệm quan trọng trong chiến lược đưa phương tiện di chuyển thế hệ mới vào vận hành thương mại tại xứ sở mặt trời mọc từ năm 2028.

Chiếc ô tô bay của SkyDrive thực hiện chuyến bay thử nghiệm tại Tokyo trước khi chính thức đi vào hoạt động thương mại.

Công nghệ eVTOL và khả năng vận hành của SD-05

Mẫu ô tô bay SD-05 thuộc loại phương tiện điện cất cánh và hạ cánh thẳng đứng (eVTOL). Điểm khác biệt lớn nhất so với trực thăng truyền thống là SD-05 vận hành hoàn toàn bằng điện, hoạt động êm ái hơn và có quy trình bảo trì đơn giản do sở hữu ít bộ phận cơ khí hơn. Hệ thống truyền động của xe bao gồm 12 động cơ điện độc lập, cho phép điều khiển bay với độ chính xác cực cao và khả năng xoay 180 độ nhanh chóng ngay giữa không trung.

Trong đợt thử nghiệm đầu tiên tại khu vực vịnh Tokyo, chiếc SD-05 đã di chuyển quãng đường khoảng 150 mét ở độ cao 13 mét. Mặc dù được thiết kế để chở một phi công và hai hành khách, chuyến bay này được thực hiện thông qua điều khiển từ xa không người lái với tốc độ duy trì ở mức 4 mét/giây. Giám đốc điều hành SkyDrive, Tomohiro Fukuzawa, khẳng định công ty sẽ triển khai từng bước một để đảm bảo an toàn tối đa trước khi mở rộng mạng lưới trên bầu trời Tokyo.

Chiến lược thương mại hóa và tiềm năng thị trường

SkyDrive đặt mục tiêu bắt đầu hoạt động thương mại vào năm 2028 và hướng tới các chuyến bay hoàn toàn tự động trong tương lai xa hơn. Ông Tomohiro Fukuzawa dự báo rằng sau năm 2030, chi phí sử dụng dịch vụ ô tô bay có thể giảm xuống chỉ bằng một nửa hoặc thấp hơn so với taxi truyền thống. Đáng chú ý, phương tiện này có thể rút ngắn thời gian di chuyển gấp 4 đến 5 lần nhờ ưu thế không bị ảnh hưởng bởi tắc đường đô thị.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Kiểu phương tiện eVTOL (Điện cất cánh/hạ cánh thẳng đứng) Số lượng động cơ 12 động cơ điện Sức tải thiết kế 1 phi công và 2 hành khách Độ cao thử nghiệm 13 mét Tốc độ thử nghiệm 4 mét/giây (khoảng 14,4 km/h)

Tính đến thời điểm hiện tại, SkyDrive đã nhận được 415 đơn đặt hàng trước từ 8 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm các thị trường tiềm năng như Indonesia, Việt Nam và Ấn Độ. Công ty đã huy động được hơn 43 tỷ yên (tương đương 277 triệu USD) từ các nhà đầu tư lớn như Suzuki Motor, Itochu và ngân hàng Mizuho.

Tham vọng của Nhật Bản trong cuộc đua hàng không đô thị

Chính phủ Nhật Bản hiện coi hàng không vũ trụ là một trong 17 lĩnh vực chiến lược để duy trì chuỗi cung ứng sản xuất trong nước. Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi nhấn mạnh ưu tiên hiện thực hóa các công nghệ tiên tiến trong xã hội, trong đó có dự án phát triển mô hình kinh doanh ô tô bay tại Tokyo.

Tuy nhiên, SkyDrive đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ quốc tế như Archer Aviation, Joby Aviation (được Toyota hậu thuẫn) của Mỹ và EHang của Trung Quốc. Theo dự báo từ Viện nghiên cứu Yano, thị trường ô tô bay toàn cầu có thể tăng trưởng gần 200 lần trong giai đoạn 2030–2050, đạt giá trị khoảng 185 nghìn tỷ yên. Hiện tại, SkyDrive đang tích cực hoàn tất các thủ tục cấp phép với cơ quan chức năng Nhật Bản để sớm đưa dịch vụ vào khai thác thực tế.