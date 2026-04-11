Slavia Praha 1-2 Arsenal: Arsenal giành chiến thắng
Arsenal đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 9 với 7 điểm, trước chuyến làm khách của Slavia Praha tại Sinobo Stadium lúc 03:00 ngày 05/11/2026.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Slavia Praha tiếp đón Arsenal.
- 9'BÀN THẮNG! Arsenal (0-1)
Phút 9': Noni Madueke (Arsenal) lập công (kiến tạo: Viktor Gyökeres). Tỷ số: 0 - 1.
- 13'Arsenal ép sân
Cầm bóng: Slavia Praha 27% - 73% Arsenal, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 0.
- 20'Thẻ vàng
Phút 20': David Moses (Slavia Praha) nhận thẻ vàng (Foul).
- 26'Arsenal ép sân
Cầm bóng: Slavia Praha 32% - 68% Arsenal, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 1, cứu thua 1 - 0.
- 38'BÀN THẮNG! Arsenal (0-2)
Phút 38': Viktor Gyökeres (Arsenal) lập công (kiến tạo: Mikel Merino). Tỷ số: 0 - 2.
- 40'Arsenal ép sân
Cầm bóng: Slavia Praha 38% - 62% Arsenal, dứt điểm 1 - 7 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 2 - 0.
- 45'Thay người
Phút 45' (Slavia Praha): Ange N'Guessan vào sân thay Danijel Sturm.
- 45'Thay người
Phút 45' (Slavia Praha): Mojmír Chytil vào sân thay Mubarak Suleiman.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 53'Thẻ vàng
Phút 53': Ezri Konsa (Arsenal) nhận thẻ vàng (Foul).
- 53'Arsenal ép sân
Cầm bóng: Slavia Praha 44% - 56% Arsenal, dứt điểm 4 - 8 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 0 - 2; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 2 - 1.
- 61'Thay người
Phút 61' (Slavia Praha): Mikulas Konecny vào sân thay Tomáš Vlček.
- 62'Thay người
Phút 62' (Arsenal): Cristhian Mosquera vào sân thay Ezri Konsa .
- 62'Thay người
Phút 62' (Arsenal): Christos Tzolis vào sân thay Eberechi Eze.
- 65'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Slavia Praha 44% - 56% Arsenal, dứt điểm 5 - 8 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 1 - 2; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 10 - 7, cứu thua 2 - 1.
- 68'Thẻ vàng
Phút 68': Declan Rice (Arsenal) nhận thẻ vàng (Foul).
- 71'Thay người
Phút 71' (Slavia Praha): David Jurasek vào sân thay Emmanuel Ayaosi.
- 77'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Slavia Praha 46% - 54% Arsenal, dứt điểm 8 - 9 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 3 - 2; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 11 - 8, cứu thua 3 - 2.
- 78'Thay người
Phút 78' (Arsenal): Jurriën Timber vào sân thay Ben White.
- 78'Thay người
Phút 78' (Arsenal): Martin Odegaard vào sân thay Viktor Gyökeres.
- 81'Thay người
Phút 81' (Slavia Praha): Stepan Chaloupek vào sân thay David Moses.
- 89'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Slavia Praha 43% - 57% Arsenal, dứt điểm 14 - 12 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 3 - 2; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 13 - 9, cứu thua 3 - 3.
- 90'BÀN THẮNG! Slavia Praha (1-2)
Phút 90': Wiktor Nowak (Slavia Praha) lập công (kiến tạo: David Jurasek). Tỷ số: 1 - 2.
- 90+3'Thay người
Phút 90+3' (Arsenal): Max Dowman vào sân thay Noni Madueke.
- KTKết thúc: Slavia Praha 1-2 Arsenal
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.
Cập nhật lúc 04:55 05/11/2026
Arsenal bước vào chuyến làm khách trên sân Slavia Praha với vị thế của đội đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đội bóng thành London đứng hạng 9 với 7 điểm, trong khi chủ nhà Slavia Praha đang ở hạng 32 với 1 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 05/11/2026 tại Sinobo Stadium.
Arsenal bám sát nhóm dự cúp châu lục
Vị trí hạng 9 cho thấy Arsenal đang ở khá gần nhóm đầu bảng xếp hạng. Với 7 điểm, đội khách có nền tảng điểm số vững hơn hẳn đối thủ. Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng là 6 điểm và 23 bậc.
Vì vậy, mỗi trận đấu lúc này đều có trọng lượng lớn với Arsenal. Một kết quả tích cực ở Praha sẽ giúp họ giữ nhịp trong nhóm bám đuổi phía trên.
Phong độ gần đây: Arsenal ổn định hơn
Arsenal thắng 3 trận, hòa 2 trận và không thua trận nào trong 5 trận gần nhất. Trận gần đây nhất của họ là một chiến thắng, cho thấy đội bóng đang giữ được sự ổn định cần thiết ở giai đoạn quan trọng.
Slavia Praha cũng không biết thua trong 5 trận gần nhất, với 2 trận thắng và 3 trận hòa. Tuy nhiên, chuỗi 3 trận hòa liên tiếp gần đây cho thấy chủ nhà đang gặp khó khăn trong việc chuyển thế trận cân bằng thành chiến thắng. Bức tranh trên bảng xếp hạng và phong độ gần đây của Slavia Praha vì thế chưa hoàn toàn đồng nhất.
Thế đối đầu nghiêng về Arsenal
Trong 3 lần đối đầu gần nhất, Arsenal thắng 2 trận và hòa 1 trận. Slavia Praha chưa thắng lần nào trong khoảng thời gian này. Xu hướng đó mang lại lợi thế tâm lý nhất định cho đội khách trước khi bước vào trận đấu.
Dù vậy, lợi thế lịch sử không đồng nghĩa với kết quả chắc chắn. Slavia Praha thi đấu trên sân nhà và có chuỗi không thua, đủ để tạo ra những khó khăn thực sự cho Arsenal.
Điểm then chốt về chiến thuật
Với Slavia Praha, bài toán là biến sự chắc chắn thành điểm số. Chuỗi hòa gần đây cho thấy họ khó bị đánh bại, nhưng chưa đủ sắc bén để kết thúc các trận đấu bằng chiến thắng. Đội chủ nhà đang ở cuối bảng xếp hạng với 1 điểm nên rất cần một kết quả để cải thiện tình hình.
Arsenal cần giữ sự điềm tĩnh và duy trì mạch phong độ không thua. Đội bóng đang đứng cao hơn đối thủ rất nhiều, nên việc kiểm soát nhịp độ trận đấu và tránh những sai lầm không đáng có sẽ là yếu tố quan trọng.
Nhận định
Xét trên bảng xếp hạng, phong độ và thành tích đối đầu, Arsenal được đánh giá nhỉnh hơn. Đội khách có vị trí cao hơn, chuỗi trận ổn định hơn và lợi thế trong các lần gặp gần đây. Tuy nhiên, Slavia Praha không phải đối thủ dễ bắt nạt trên sân nhà khi họ chưa thua trong 5 trận gần nhất. Một trận đấu giằng co là khả năng hoàn toàn có thể xảy ra tại Sinobo Stadium.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)