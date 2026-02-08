SLNA đánh bại Thể Công Viettel 4-1: Địa chấn khó tin tại Hàng Đẫy Dù phải chơi thiếu người trong hơn 20 phút cuối, SLNA vẫn tạo nên cú sốc lớn nhất vòng 13 V-League 2025/2026 khi vùi dập Thể Công Viettel ngay trên sân khách.

Trận đấu muộn vòng 13 V-League 2025/2026 tại sân Hàng Đẫy đã chứng kiến một trong những kết quả bất ngờ nhất kể từ đầu mùa giải. Dù được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà, Thể Công Viettel đã phải nhận thất bại nặng nề 1-4 trước một Sông Lam Nghệ An (SLNA) chơi đầy kỷ luật và sắc sảo trong các tình huống phản công.

Viettel đã thảm bại trên sân nhà.

Khởi đầu rực lửa và sự can thiệp của VAR

Trận đấu bùng nổ ngay từ những phút đầu tiên với tốc độ chóng mặt. Chỉ mất 3 phút để đội khách tạo nên khác biệt. Từ một tình huống phạt góc, hàng thủ của Thể Công Viettel đã bỏ quên Garcia, tạo điều kiện để cầu thủ này đánh đầu dũng mãnh tung lưới thủ thành Văn Việt, mở tỷ số cho SLNA.

Bị dội gáo nước lạnh, đội bóng áo lính dồn quân lên tấn công mạnh mẽ. Phút thứ 8, Paulo đã đưa được bóng vào lưới nhưng niềm vui của chủ nhà sớm bị dập tắt. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài xác định Paulo đã phạm lỗi với thủ môn đối phương trước đó và bàn thắng không được công nhận. Tuy nhiên, áp lực liên tục của Viettel cuối cùng cũng mang lại thành quả ở phút 20. Tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Lucao nhanh chân đệm bóng cận thành san bằng cách biệt 1-1.

Bước ngoặt từ sai lầm cá nhân

Bước sang hiệp hai, kịch bản trận đấu xoay chuyển theo hướng tồi tệ cho Thể Công Viettel. Phút 55, trung vệ Kyle Colonna có tình huống phạm lỗi thiếu kinh nghiệm trong vòng cấm, khiến đội nhà phải chịu phạt đền. Trên chấm 11m, Olaha không bỏ lỡ cơ hội để một lần nữa đưa SLNA vượt lên dẫn trước.

Kịch tính lên đến đỉnh điểm ở phút 68 khi Văn Huy bên phía SLNA nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi ngăn cản Pedro thoát xuống đối mặt thủ môn. Chơi hơn người trong hơn 20 phút cuối, nhiều người kỳ vọng Thể Công Viettel sẽ lật ngược thế cờ. Thế nhưng, đây lại là lúc hệ thống phòng ngự của họ hoàn toàn sụp đổ trước những đường phản công sắc lẹm.

Cái kết nghiệt ngã cho đội bóng áo lính

Mải mê dâng cao tìm bàn gỡ mà không đảm bảo cự ly đội hình, Thể Công Viettel đã phải trả giá đắt. Phút 84, ngoại binh Dale Moore thực hiện pha bứt tốc ngoạn mục, loại bỏ hàng thủ áo đỏ trước khi tung cú bấm bóng tinh tế qua đầu thủ môn, nâng tỷ số lên 3-1.

Cơn ác mộng của thầy trò HLV đội chủ nhà khép lại ở phút bù giờ thứ nhất. Viết Tú phạm lỗi trong vòng cấm địa, dẫn đến quả phạt đền thứ hai cho đội khách. Olaha đã bình tĩnh hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng vang dội 4-1 cho SLNA ngay tại Hàng Đẫy.

Thống kê trận đấu Thể Công Viettel vs SLNA

Thông số Thể Công Viettel SLNA Tỷ số 1 4 Bàn thắng Lucao (20') Garcia (3'), Olaha (55', 90'+1), Dale Moore (84') Thẻ đỏ 0 Văn Huy (68') Công nghệ VAR Can thiệp (phút 8) Không

Thất bại này không chỉ khiến Thể Công Viettel lỡ cơ hội bám đuổi nhóm đầu mà còn bộc lộ nhiều lỗ hổng trong khả năng tổ chức phòng ngự khi đối đầu với các đội bóng chơi chuyển trạng thái nhanh. Trong khi đó, 3 điểm quý giá giúp SLNA cải thiện đáng kể vị thế trên bảng xếp hạng.