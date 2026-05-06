SLNA đối đầu PVF-CAND: Mệnh lệnh chiến thắng để nuôi hy vọng trụ hạng PVF-CAND buộc phải đánh bại SLNA tại sân Vinh để tranh suất đá play-off trụ hạng V-League 2025/26, trong bối cảnh đội bóng xứ Nghệ đã chính thức trụ hạng sớm.

Vòng đấu cuối cùng của V-League 2025/26 chứng kiến một cuộc đối đầu không cân sức về mặt động lực. Trong khi SLNA đã an bài ở vị trí an toàn, PVF-CAND lại bước vào trận đấu tại sân Vinh với tâm thế của một kẻ bị dồn vào đường cùng, nơi chỉ có 3 điểm mới giúp họ nuôi hy vọng mong manh về một tấm vé play-off.

PVF-CAND nỗ lực trụ hạng. Ảnh: CLB PVF-CAND.

Toán tính trụ hạng và kịch bản nghẹt thở

PVF-CAND hiện đang đứng trước ranh giới mong manh giữa việc rớt hạng trực tiếp và cơ hội sửa sai tại trận play-off. Để lật ngược thế cờ, thầy trò HLV Trần Tiến Đại cần một kịch bản đầy kịch tính: giành chiến thắng trước SLNA, đồng thời hy vọng cả Đà Nẵng và Becamex TPHCM cùng giành 3 điểm ở các trận đấu cùng giờ.

Nếu kịch bản này xảy ra, cả ba đội sẽ kết thúc mùa giải với cùng 24 điểm. Theo quy định xét thành tích đối đầu trực tiếp giữa nhóm này, Đà Nẵng (10 điểm) và PVF-CAND (5 điểm) sẽ xếp trên Becamex TPHCM (1 điểm). Khi đó, PVF-CAND sẽ chính thức đoạt tấm vé đá trận play-off sinh tử với CLB Bắc Ninh, đồng thời đẩy đại diện đất Thủ xuống hạng.

Nhân sự và biến số chiến thuật

SLNA bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái sau khi đã tích lũy đủ điểm số để trụ hạng từ vòng 25. Thất bại 0-3 trước Nam Định trước đó không gây hệ lụy lớn, và nhiều khả năng Ban huấn luyện sẽ tạo điều kiện cho các tài năng trẻ như Văn Bình, Long Vũ cọ xát. Ngược lại, PVF-CAND chịu tổn thất nghiêm trọng khi trung vệ trụ cột Lucas Henrique bị treo giò do nhận đủ 3 thẻ vàng.

SLNA không còn nhiều động lực phấn đấu tại V-League. Ảnh: CLB SLNA.

Đội hình dự kiến

Vị trí SLNA PVF-CAND Thủ môn Văn Bình Sỹ Huy Hàng thủ Văn Thành, Mai Hoàng, Justin Julian, Nguyên Hoàng Bảo Long, Anh Việt, Lý Đức, Văn Dũng Tuyến giữa Xuân Bình, Quang Vinh, Long Vũ, Karim Phi Long Công Đến, Xuân Bắc, Anh Quân, Alastair, Thanh Nhàn Hàng công Carlos Manuel, Olaha Mpande

Khát khao sinh tồn đối đầu tâm lý thong dong

Dù phải làm khách, lịch sử đối đầu lại đang ủng hộ PVF-CAND khi họ toàn thắng trong 2 lần chạm trán gần nhất với tỷ số 2-1 và 1-0. Joseph Mpande sẽ là niềm hy vọng số một trên hàng công đội khách. Khả năng càn lướt và sự nhạy bén trong vòng cấm của ngoại binh này được kỳ vọng sẽ phá vỡ hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà.

Phía bên kia chiến tuyến, Michael Olaha vẫn là cái tên nguy hiểm nhất. Dù SLNA không còn áp lực điểm số, bản năng săn bàn của tiền đạo này vẫn là mối đe dọa thường trực đối với cặp trung vệ Anh Việt - Lý Đức của PVF-CAND. Trận đấu diễn ra lúc 18h00 ngày 7/6 tại sân vận động Vinh không chỉ là cuộc chiến chuyên môn mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho khát vọng ở lại giải đấu cao nhất Việt Nam của đại diện ngành công an.