Slovan Bratislava 0-2 Real Betis: Real Betis giành chiến thắng Slovan Bratislava và Real Betis cùng thắng 3, hòa 1, thua 1 trong 5 trận gần nhất, nên cuộc gặp của hai đội đang vào phom hứa hẹn nhiều chất lượng. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 25/11/2026.

Slovan Bratislava 0 - 2 Real Betis Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Slovan Bratislava tiếp đón Real Betis.

7' Thẻ vàng Phút 7': F. Bernal (Real Betis) nhận thẻ vàng (Tripping).

14' Thế trận giằng co Cầm bóng: Slovan Bratislava 51% - 49% Real Betis, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 1 - 0.

26' Thế trận giằng co Cầm bóng: Slovan Bratislava 51% - 49% Real Betis, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 1 - 0.

29' Thẻ vàng Phút 29': R. Ibrahim (Slovan Bratislava) nhận thẻ vàng (Tripping).

38' Thế trận giằng co Cầm bóng: Slovan Bratislava 51% - 49% Real Betis, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 1 - 1.

43' BÀN THẮNG! Real Betis (0-1) Phút 43': C. Hernandez (Real Betis) lập công (kiến tạo: A. Ortiz). Tỷ số: 0 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Real Betis): M. Roca vào sân thay F. Bernal.

50' Real Betis ép sân Cầm bóng: Slovan Bratislava 42% - 58% Real Betis, dứt điểm 7 - 8 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 1 - 1; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 3 - 2.

57' BÀN THẮNG! Real Betis (0-2) Phút 57': C. Hernandez (Real Betis) lập công (kiến tạo: Isco). Tỷ số: 0 - 2.

62' Real Betis ép sân Cầm bóng: Slovan Bratislava 39% - 61% Real Betis, dứt điểm 7 - 10 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 1 - 2; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 3 - 2.

63' Thay người Phút 63' (Real Betis): A. Fidalgo vào sân thay Isco.

63' Thay người Phút 63' (Real Betis): T. Parrott vào sân thay C. Hernandez.

70' Thay người Phút 70' (Slovan Bratislava): A. Yirajang vào sân thay N. Marcelli.

70' Thay người Phút 70' (Slovan Bratislava): C. Martinez vào sân thay R. Ibrahim.

74' Real Betis ép sân Cầm bóng: Slovan Bratislava 35% - 65% Real Betis, dứt điểm 8 - 13 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 1 - 3; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 4 - 2.

75' Thay người Phút 75' (Slovan Bratislava): A. Griger vào sân thay A. Sporar.

75' Thay người Phút 75' (Real Betis): A. Ruibal vào sân thay Antony.

85' Thay người Phút 85' (Slovan Bratislava): A. Maros vào sân thay T. Barseghyan.

86' Real Betis ép sân Cầm bóng: Slovan Bratislava 35% - 65% Real Betis, dứt điểm 8 - 13 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 1 - 3; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 4 - 2.

87' Thay người Phút 87' (Real Betis): R. Riquelme vào sân thay A. Ezzalzouli.

KT Kết thúc: Slovan Bratislava 0-2 Real Betis Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 04:51 25/11/2026

Đội hình chính thức Slovan Bratislava Sơ đồ 4-3-3 Real Betis Sơ đồ 4-2-3-1 71 Dominik Takáč 28 César Blackman 12 Kenan Bajrić 15 Svetozar Marković 57 Sandro Cruz 88 Daiki Matsuoka 3 Peter Pokorný 5 Rahim Ibrahim 11 Tigran Barseghyan 99 Andraž Šporar 10 Nino Marcelli 1 Álvaro Valles 12 Angel Ortiz 3 Diego Llorente 16 Valentín Gómez 11 Fran García 6 Facundo Bernal 18 Nelson Deossa 7 Antony 22 Isco 10 Abdessamad Ezzalzouli 9 Cucho Hernández Dự bị Slovan Bratislava 1 Aleksandar Popović 31 Daniel Gramblička 2 Samuel Kozlovský 49 Sahmkou Camara 26 Robert Tomanek 7 Leo Hofstädter 14 Alasana Yirajang 29 Alexej Maros 70 Cristian Martínez Real Betis 13 Diego Conde 31 Manu González 2 Héctor Bellerín 4 Natan 5 Marc Bartra 23 Junior Firpo 24 Aitor Ruibal 8 Pablo Fornals 15 Álvaro Fidalgo Cập nhật đội hình lúc 02:34 25/11/2026

Slovan Bratislava Thống kê Real Betis 32% Kiểm soát bóng 68% 10 Dứt điểm 17 2 Trúng đích 6 1 Phạt góc 4 10 Phạm lỗi 5 3 Việt vị 2 4 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Cucho Hernández Real Betis 2 bàn Angel Ortiz Real Betis 1 kiến tạo · điểm 7.3 Isco Real Betis 1 kiến tạo · điểm 7.3 Abdessamad Ezzalzouli Real Betis Điểm 7.7 Diego Llorente Real Betis Điểm 7.6 Svetozar Marković Slovan Bratislava Điểm 7.3

Slovan Bratislava và Real Betis bước vào trận đấu lúc 03:00 ngày 25/11/2026 với phong độ gần đây khá tương đồng: mỗi đội đều thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đây là cuộc gặp của hai đội đang có nhịp độ thi đấu tích cực.

Hai đội cùng mang phong độ cao

Slovan Bratislava thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà thắng ở trận mới nhất, trước đó hòa một trận, thua một trận rồi thắng hai trận liên tiếp ở các lượt cũ hơn. Chuỗi kết quả cho thấy đội bóng này biết cách lấy lại thăng bằng sau thất bại.

Real Betis có thành tích tương tự: thắng 3, hòa 1 và thua 1. Khác biệt nằm ở thứ tự kết quả. Đội khách hòa ở trận gần nhất, sau đó thắng hai trận liên tiếp, thua một trận rồi thắng ở trận cũ hơn. Như vậy, Real Betis đã thắng nhiều hơn thua trong giai đoạn vừa qua và giữ được sự ổn định.

Hai thái cực trên bảng xếp hạng

Về vị trí, Real Betis đang đứng thứ 11 với 9 điểm. Slovan Bratislava ở hạng 36 và chưa có điểm nào. Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng rõ rệt, dù phong độ trong 5 trận gần nhất của họ không chênh lệch.

Chính sự tương phản này khiến trận đấu đáng theo dõi. Real Betis có lợi thế về thứ hạng và điểm số. Ngược lại, Slovan Bratislava mang theo chuỗi kết quả tích cực gần đây và cần một trận đấu để chuyển phong độ ấy thành điểm số trên bảng.

Điểm then chốt của trận đấu

Khi cả hai đội đều đến với tinh thần tốt, yếu tố quyết định có thể nằm ở khả năng duy trì sự ổn định. Real Betis cần giữ vững mạch thắng nhiều hơn thua để củng cố vị trí thứ 11. Slovan Bratislava có động lực để tận dụng đà thắng ở trận mới nhất và tạo cú hích cho thứ hạng của mình.

Nhìn chung, đây là cuộc gặp giữa hai đội có phong độ ngang nhau nhưng ở hai vị trí khác xa trên bảng xếp hạng. Chi tiết nhỏ trong từng pha tranh chấp hoàn toàn có thể định đoạt kết quả.

Slovan Bratislava 5 trận gần nhất T H B T T 10 Trận 4-2-4 T-H-B 11 Ghi (TB 1.1) 21 Thủng lưới Real Betis 5 trận gần nhất H T T B T 4 Trận 3-0-1 T-H-B 8 Ghi (TB 2.0) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 4 4 0 0 +15 12 T T T T 2 Real Madrid 4 4 0 0 +6 12 T T T T 3 Arsenal 4 3 1 0 +5 10 T H T T … 8 Liverpool 4 3 0 1 +4 9 B T T T 9 Club Brugge KV 4 3 0 1 +4 9 T T T B 10 Sporting CP 4 3 0 1 +4 9 T B T T 11 Real Betis 4 3 0 1 +2 9 B T T T 12 Borussia Dortmund 4 3 0 1 +2 9 T T B T … 24 PSV Eindhoven 4 1 1 2 -1 4 B T B H 25 Bodo/Glimt 4 1 1 2 -5 4 H B T B … 35 Lille 4 0 1 3 -6 1 H B B B 36 Slovan Bratislava 4 0 0 4 -16 0 B B B B Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Slovan Bratislava ✚ R. Cerepkai (Back Injury) ✚ A. Griger (Off the roster) ✚ M. Kianga (Off the roster) ✚ J. Medvedev (Calf Injury) ✚ S. Camara (Injury) Real Betis ✚ D. Ceballos (Injury) ✚ I. Losada (Injury) ✚ J. Morante (Hip Injury) ✚ Antony (Injury)