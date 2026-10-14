Slovan Bratislava 0-3 VfB Stuttgart: VfB Stuttgart giành chiến thắng Slovan Bratislava có phong độ khá ổn định nhưng vẫn đứng hạng 35 với 0 điểm. VfB Stuttgart hạng 8 là thử thách lúc 02h00 ngày 15/10 tại Tehelne Pole Stadion.

Slovan Bratislava 0 - 3 VfB Stuttgart Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Slovan Bratislava tiếp đón VfB Stuttgart.

12' Thẻ vàng Phút 12': Ramon Hendriks (VfB Stuttgart) nhận thẻ vàng (Foul).

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Slovan Bratislava 43% - 57% VfB Stuttgart, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 1 - 1.

24' VfB Stuttgart ép sân Cầm bóng: Slovan Bratislava 39% - 61% VfB Stuttgart, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 3; phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 1 - 1.

26' Thẻ vàng Phút 26': Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) nhận thẻ vàng (Foul).

29' BÀN THẮNG! VfB Stuttgart (0-1) Phút 29': Deniz Undav (VfB Stuttgart) lập công (kiến tạo: Angelo Stiller). Tỷ số: 0 - 1.

37' VfB Stuttgart ép sân Cầm bóng: Slovan Bratislava 40% - 60% VfB Stuttgart, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 1 - 4; phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 3 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' VfB Stuttgart ép sân Cầm bóng: Slovan Bratislava 40% - 60% VfB Stuttgart, dứt điểm 8 - 11 (trúng đích 1 - 6), phạt góc 1 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 10, cứu thua 5 - 1.

62' VfB Stuttgart ép sân Cầm bóng: Slovan Bratislava 37% - 63% VfB Stuttgart, dứt điểm 10 - 12 (trúng đích 1 - 6), phạt góc 1 - 7; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 5 - 1.

64' BÀN THẮNG! VfB Stuttgart (0-2) Phút 64': Sandro Cruz (Slovan Bratislava) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 0 - 2.

71' Thay người Phút 71' (VfB Stuttgart): Leo Sauer vào sân thay Chris Führich.

71' Thay người Phút 71' (VfB Stuttgart): Jamie Leweling vào sân thay Dženan Pejčinović.

75' Thay người Phút 75' (Slovan Bratislava): artur gajdos vào sân thay Cristian Martínez.

75' Thay người Phút 75' (Slovan Bratislava): Kevin Wimmer vào sân thay Sandro Cruz.

75' VfB Stuttgart ép sân Cầm bóng: Slovan Bratislava 38% - 62% VfB Stuttgart, dứt điểm 13 - 13 (trúng đích 1 - 6), phạt góc 1 - 7; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 11, cứu thua 5 - 1.

77' Thẻ vàng Phút 77': Josha Vagnoman (VfB Stuttgart) nhận thẻ vàng (Foul).

80' Thay người Phút 80' (VfB Stuttgart): Atakan Karazor vào sân thay Angelo Stiller.

81' Thay người Phút 81' (VfB Stuttgart): Ermedin Demirović vào sân thay Bilal El Khannouss.

81' Thay người Phút 81' (Slovan Bratislava): Roman Cerepkai vào sân thay Tigran·Barseghyan.

81' Thay người Phút 81' (Slovan Bratislava): Alasana Yirajang vào sân thay Andraž Šporar.

81' Thay người Phút 81' (Slovan Bratislava): Nino Marcelli vào sân thay Suleiman Camara.

85' Thẻ vàng Phút 85': Peter·Pokorny (Slovan Bratislava) nhận thẻ vàng (Foul).

86' Thay người Phút 86' (VfB Stuttgart): Lorenz Assignon vào sân thay Josha Vagnoman.

87' VfB Stuttgart ép sân Cầm bóng: Slovan Bratislava 37% - 63% VfB Stuttgart, dứt điểm 13 - 14 (trúng đích 1 - 6), phạt góc 1 - 8; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 10 - 15, cứu thua 5 - 1.

90' BÀN THẮNG! VfB Stuttgart (0-3) Phút 90': Ermedin Demirović (VfB Stuttgart) lập công (kiến tạo: Lorenz Assignon). Tỷ số: 0 - 3.

KT Kết thúc: Slovan Bratislava 0-3 VfB Stuttgart Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 03:53 15/10/2026

Đội hình chính thức Slovan Bratislava Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Yaya Touré VfB Stuttgart Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV S. Hoeneb 71 D. Takáč 28 C. Blackman 12 K. Bajrič 15 S. Marković 57 Sandro Cruz 20 A. Mustafić 3 P. Pokorný 11 T. Barseghyan 70 Cristian Jesús Martínez 21 Suleiman Camara 99 A. Šporar 1 F. Bredlow 4 J. Vagnoman 29 Finn Jeltsch 24 J. Chabot 3 R. Hendriks 21 G. Prömel 6 A. Stiller 11 El Khannouss 26 D. Undav 10 C. Führich 17 D. Pejčinović Dự bị Slovan Bratislava 8 A. Gajdoš 5 R. Ibrahim 77 D. Ignatenko 2 S. Kozlovský 10 N. Marcelli 29 A. Maroš 88 D. Matsuoka 1 A. Popović 6 K. Wimmer VfB Stuttgart 47 Y. Spalt 41 D. Seimen 44 L. Sauer 18 J. Leweling 16 A. Karazor 14 L. Jaquez 33 M. Funk 9 E. Demirović 22 L. Assignon Cập nhật đội hình lúc 01:32 15/10/2026

Slovan Bratislava Thống kê VfB Stuttgart 36% Kiểm soát bóng 64% 15 Dứt điểm 16 1 Trúng đích 8 1 Phạt góc 8 11 Phạm lỗi 15 1 Việt vị 2 6 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật D. Undav VfB Stuttgart 1 bàn E. Demirović VfB Stuttgart 1 bàn A. Stiller VfB Stuttgart 1 kiến tạo · điểm 7.7 L. Assignon VfB Stuttgart 1 kiến tạo · điểm 7.33 J. Chabot VfB Stuttgart Điểm 8 C. Führich VfB Stuttgart Điểm 7.56

Slovan Bratislava bước vào trận tiếp đón VfB Stuttgart với phong độ khá ổn định, nhưng bảng xếp hạng vẫn chưa phản ánh điều đó: đội chủ nhà đang đứng hạng 35 và chưa có điểm nào. Trận đấu diễn ra lúc 02h00 ngày 15/10/2026 trên sân Tehelne Pole Stadion. Với Slovan Bratislava, đây là cơ hội để đưa phong độ gần đây vào bảng điểm trước một đối thủ đang ở nhóm trên.

Slovan Bratislava: phong độ tốt hơn vị trí trên bảng xếp hạng

Trong 5 trận gần nhất, Slovan Bratislava thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Trận mới nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, trước đó là hai chiến thắng liên tiếp. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà không phải là một tập thể sa sút.

Tuy nhiên, bảng xếp hạng vẫn là thực tế khó chối cãi. Slovan Bratislava hạng 35 với 0 điểm, nên mỗi trận đấu còn lại đều mang giá trị lớn. Để thu hẹp khoảng cách với nhóm trên, đội bóng cần biến phong độ ổn định thành điểm số cụ thể.

VfB Stuttgart: vị trí cao nhưng phong độ chưa đồng đều

VfB Stuttgart hiện đứng hạng 8 với 3 điểm, cao hơn nhiều so với chủ nhà. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 3 trận và thua 2 trận, không có trận hòa nào. Họ vừa có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp, sau đó là hai thất bại ở các trận cũ hơn.

Điều này cho thấy Stuttgart là đội chơi theo hướng được ăn cả, ngã về không: hoặc giành trọn điểm, hoặc để thua. Đội khách đang ở thế thuận lợi hơn về thứ hạng và đà thắng gần nhất, nhưng những trận thua trước đó cho thấy họ vẫn có thể bị gây khó khăn.

Thế đối đầu: Stuttgart nhỉnh hơn ở lần gặp gần nhất

Hai đội từng gặp nhau một lần gần đây, và VfB Stuttgart giành chiến thắng. Slovan Bratislava chưa thắng hay hòa trong lần chạm trán đó. Một trận đấu chưa đủ để rút ra xu hướng dài hạn, nhưng nó cho thấy chủ nhà còn một món nợ cần trả trên sân nhà.

Điểm then chốt về chiến thuật

Khoảng cách trên bảng xếp hạng nghiêng về Stuttgart, nhưng đà phong độ của hai đội không chênh lệch quá lớn. Slovan Bratislava giữ được sự ổn định với hai trận thắng và hai trận hòa trong năm lần ra sân gần nhất. Điều đó giúp họ có nền tảng để chơi chắc chắn trước một đối thủ có thứ hạng cao hơn.

Về phía Stuttgart, ba chiến thắng liên tiếp gần đây là lợi thế tinh thần đáng kể. Nếu duy trì được sự tự tin này trên sân khách, họ có thể kiểm soát nhịp độ trận đấu. Ngược lại, nếu để chủ nhà sớm thoát khỏi áp lực, thế trận có thể trở nên khó lường hơn dự kiến.

Nhận định

Về mặt vị trí và kết quả đối đầu gần nhất, VfB Stuttgart được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, phong độ khá ổn định của Slovan Bratislava cùng lợi thế sân nhà khiến trận đấu này không hề một chiều. Với chủ nhà, mục tiêu rõ ràng là có điểm đầu tiên trên bảng xếp hạng. Với Stuttgart, đây là cơ hội củng cố vị trí trong nhóm trên.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Slovan Bratislava · 0 thắng 0 hòa VfB Stuttgart · 1 thắng Slovan Bratislava 1 - 3 VfB Stuttgart VS

Slovan Bratislava 5 trận gần nhất H T T H B 7 Trận 4-2-1 T-H-B 11 Ghi (TB 1.6) 10 Thủng lưới VfB Stuttgart 5 trận gần nhất T T T B B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 2 2 0 0 +7 6 T T 2 Sporting CP 2 2 0 0 +4 6 T T 3 Arsenal 2 2 0 0 +4 6 T T … 7 Manchester United 2 1 0 1 +2 3 B T 8 VfB Stuttgart 1 1 0 0 +2 3 T 9 Manchester City 1 1 0 0 +2 3 T … 24 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 1 H 25 PSV Eindhoven 2 0 1 1 -1 1 B H … 34 Galatasaray 2 0 0 2 -5 0 B B 35 Slovan Bratislava 1 0 0 1 -5 0 B 36 Bodo/Glimt 1 0 0 1 -5 0 B Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Slovan Bratislava ✚ A. Griger (Off the roster) ✚ M. Kianga (Off the roster) ✚ M. Kukharevych (Injury) ✚ A. Griger (Off the roster) ✚ M. Kianga (Off the roster) ✚ M. Kukharevych (Injury) VfB Stuttgart ✚ A. Al Dakhil (Knee Injury) ✚ J. Diehl (Muscle Injury) ✚ S. Drljaca (Off the roster) ✚ M. Mittelstadt (Heel Injury) ✚ N. Nartey (Muscle Injury) ✚ L. Stergiou (Off the roster) ✚ T. Tomas (Muscle Injury) ✚ D. Zagadou (Muscle Injury)