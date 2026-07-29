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Slovan Bratislava 1-1 FC Iberia 1999: Hai đội chia điểm

Văn Thể29/07/2026 20:26

Slovan Bratislava tiếp đón FC Iberia 1999 tại Štadión Tehelné pole lúc 01h15 ngày 30/07/2026, với ưu thế từ lần đối đầu gần nhất.

Slovan Bratislava1 - 1FC Iberia 1999Kết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Slovan Bratislava tiếp đón FC Iberia 1999.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Slovan Bratislava 56 - 44 FC Iberia 1999, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 0.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Slovan Bratislava 53 - 47 FC Iberia 1999, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 0.

  • 25'Thẻ vàng

    Phút 25': Sandro Cruz () nhận thẻ vàng.

  • 36'Thẻ vàng

    Phút 36': César Blackman () nhận thẻ vàng.

  • 36'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Slovan Bratislava 52 - 48 FC Iberia 1999, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 2 - 0.

  • 44'BÀN THẮNG! Slovan Bratislava (1-0)

    Phút 44': Mykola Kukharevych () lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Slovan Bratislava ép sân

    Cầm bóng: Slovan Bratislava 53 - 47 FC Iberia 1999, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 10 - 7, cứu thua 2 - 1.

  • 51'BÀN THẮNG! FC Iberia 1999 (1-1)

    Phút 51': Nika Sikharulashvili () lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 52'Thẻ vàng

    Phút 52': Zviad Natchkebia () nhận thẻ vàng.

  • 55'Thay người

    Phút 55' (): Ibrahim Alhassan vào sân thay Bakar Kardava.

  • 55'Thay người

    Phút 55' (): Andria Bartishvili vào sân thay Giorgi Kutsia.

  • 61'Slovan Bratislava ép sân

    Cầm bóng: Slovan Bratislava 53 - 47 FC Iberia 1999, dứt điểm 11 - 5 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 11 - 9, cứu thua 2 - 2.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (): Rahim Ibrahim vào sân thay Cristian Martínez.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (): Sharani Zuberu vào sân thay Alasana Yirajang.

  • 64'Thẻ vàng

    Phút 64': Lucas Café () nhận thẻ vàng.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (): Amiran Dzagania vào sân thay Lucas Café.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (): Alen Mustafic vào sân thay Alexej Maros.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (): Daiki Matsuoka vào sân thay Artur Gajdos.

  • 73'Slovan Bratislava ép sân

    Cầm bóng: Slovan Bratislava 50 - 50 FC Iberia 1999, dứt điểm 13 - 6 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 1 - 5; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 11 - 13, cứu thua 2 - 2.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (): Nikoloz Bochorishvili vào sân thay Giorgi Kobuladze.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (): Stephen Ende vào sân thay Nika Sikharulashvili.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (): Matus Tomasko vào sân thay Mykola Kukharevych.

  • 85'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Slovan Bratislava 49 - 51 FC Iberia 1999, dứt điểm 13 - 8 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 1 - 5; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 11 - 13, cứu thua 3 - 4.

  • 90+2'Thẻ vàng

    Phút 90+2': Nikoloz Dadiani () nhận thẻ vàng.

  • KTKết thúc: Slovan Bratislava 1-1 FC Iberia 1999

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 03:08 30/07/2026

Đội hình chính thức
Slovan Bratislava
Sơ đồ 4-3-3
FC Iberia 1999
Sơ đồ 4-3-3
1
Aleksandar Popovic
28
César Blackman
12
Kenan Bajric
15
Svetozar Markovic
57
Sandro Cruz
70
Cristian Martínez
3
Peter Pokorný
8
Artur Gajdos
29
Alexej Maros
9
Mykola Kukharevych
14
Alasana Yirajang
31
Giorgi Makaridze
5
Jemali-Giorgi Jinjolava
4
Vahid Selimovic
25
Aleksandre Amisulashvili
40
Giorgi Kobuladze
27
Giorgi Kutsia
8
Bakar Kardava
6
Nikoloz Dadiani
18
Lucas Café
10
Zviad Natchkebia
19
Nika Sikharulashvili
Dự bị
Slovan Bratislava
2 Samuel Kozlovsky5 Rahim Ibrahim6 Kevin Wimmer17 Jurij Medvedev20 Alen Mustafic23 Sharani Zuberu24 Matúš Tomáško25 Leo Hofstädter44 Matus Macik
FC Iberia 1999
1 Tornike Megrelishvili9 Amiran Dzagania11 Andria Bartishvili14 Ibrahim Alhassan16 Revaz Kurtanidze17 Stephen Ende23 Eldar Kuliyev29 Lado Chikhradze30 Nikoloz Botchorishvili
Cập nhật đội hình lúc 00:38 30/07/2026
Slovan BratislavaThống kêFC Iberia 1999
48%
Kiểm soát bóng
52%
14
Dứt điểm
8
5
Trúng đích
4
1
Phạt góc
5
14
Phạm lỗi
15
1
Việt vị
4
3
Thủ môn cứu thua
4

Thông tin trận đấu

Slovan Bratislava sẽ đối đầu FC Iberia 1999 tại Štadión Tehelné pole lúc 01h15 ngày 30/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Champions League. Đây là trận đấu mà Slovan Bratislava có cơ hội thể hiện sự chủ động khi được chơi trên sân nhà.

Dữ liệu về đội hình dự kiến, phong độ gần đây, vị trí tại giải và lực lượng vắng mặt không được cung cấp. Vì vậy, trọng tâm nhận định nằm ở xu hướng đối đầu trực tiếp giữa hai đội.

Slovan Bratislava nắm lợi thế đối đầu

Trong lần chạm trán gần nhất được ghi nhận, Slovan Bratislava giành chiến thắng trước FC Iberia 1999. Hai đội chưa có kết quả hòa trong mẫu đối đầu này, còn FC Iberia 1999 chưa giành chiến thắng trước đối thủ.

Con số trên tạo ra nền tảng tâm lý thuận lợi cho Slovan Bratislava, đặc biệt khi đội bóng này tiếp tục thi đấu tại Štadión Tehelné pole. Tuy nhiên, một lần đối đầu là mẫu dữ liệu hạn chế, chưa đủ để khẳng định ưu thế tuyệt đối hay dự báo chắc chắn về diễn biến trận đấu.

Cuộc đấu phụ thuộc vào khả năng kiểm soát thế trận

Trong bối cảnh thiếu dữ liệu chi tiết về sơ đồ và phong độ, điểm then chốt có thể nằm ở cách hai đội nhập cuộc. Slovan Bratislava nhiều khả năng muốn tận dụng sân nhà để kiểm soát nhịp độ, gây sức ép và buộc FC Iberia 1999 phải duy trì sự tập trung trong các tình huống phòng ngự.

Ở chiều ngược lại, FC Iberia 1999 cần hạn chế những khoảng trống trước khung thành và chờ thời cơ từ các pha chuyển trạng thái. Việc từng để thua Slovan Bratislava ở lần đối đầu gần nhất có thể khiến đội khách thận trọng hơn, nhưng cũng đặt ra yêu cầu phải tìm ra phương án mới để phá vỡ thế trận của đối thủ.

Nhận định trước trận

Slovan Bratislava bước vào trận đấu với lợi thế sân nhà và kết quả tích cực trong lần gặp gần nhất. Những yếu tố này giúp đội chủ nhà được đánh giá nhỉnh hơn về mặt tâm lý, trong khi FC Iberia 1999 cần thể hiện khả năng tổ chức tốt hơn nếu muốn tạo ra thế trận cân bằng.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà sự chủ động của Slovan Bratislava sẽ đối đầu với khả năng chống chịu và phản ứng của FC Iberia 1999. Diễn biến trên sân có thể được quyết định bởi đội kiểm soát tốt hơn những thời điểm quan trọng, thay vì chỉ dựa vào xu hướng từ một lần đối đầu trước đó.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Slovan Bratislava · 1 thắng0 hòaFC Iberia 1999 · 0 thắng
21/07/2026
FC Iberia 1999
0 - 2
Slovan Bratislava
SB
Slovan Bratislava
5 trận gần nhất
TTTBH
FC Iberia 1999
5 trận gần nhất
BHTBH
Tình hình lực lượng
Slovan Bratislava
Nino Marcelli (Unknown Injury)
Andraz Sporar (Hamstring Injury)
Tigran Barseghyan (Muscle Injury)
FC Iberia 1999
Vakho Bedoshvili (Unknown Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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