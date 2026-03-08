Smartphone HONOR X7e Plus 4G ra mắt với pin 8,100 mAh và chuẩn độ bền IP69K vượt trội HONOR X7e Plus 4G chính thức trình làng với viên pin cực lớn 8,100 mAh, độ bền đạt chuẩn IP69K chống rơi vỡ 2.5m cùng hệ thống camera 108MP hỗ trợ loạt tính năng AI.

HONOR vừa chính thức mở rộng danh mục smartphone tầm trung của mình bằng việc bổ sung thiết bị mới mang tên HONOR X7e Plus 4G. Chiếc điện thoại này thu hút sự chú ý nhờ sở hữu thông số cấu hình ấn tượng trong phân khúc, nổi bật là viên pin dung lượng khổng lồ 8,100 mAh, chuẩn kháng nước cao nhất IP69K cùng độ bền chống rơi vỡ vượt trội.

HONOR X7e Plus 4G ra mắt với nhiều tính năng thú vị

Viên pin khổng lồ 8,100 mAh cùng cam kết tuổi thọ 6 năm

Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất trên HONOR X7e Plus 4G chính là viên pin dung lượng 8,100 mAh, mức dung lượng vượt xa phần lớn các mẫu smartphone hiện có trên thị trường. Để rút ngắn thời gian nạp năng lượng cho viên pin dung lượng lớn này, nhà sản xuất trang bị công nghệ sạc nhanh HONOR SuperCharge với công suất 45W.

Di động mới ra mắt của HONOR có pin lớn ấn tượng

Bên cạnh dung lượng cao, HONOR tuyên bố cấu trúc pin của thiết bị được tối ưu để đảm bảo duy trì mức dung lượng trên 80% ngay cả sau 6 năm sử dụng liên tục, giúp cải thiện độ bền tổng thể của linh kiện theo thời gian.

Khả năng chống chịu vượt trội với chuẩn IP69K và chứng nhận SGS

HONOR X7e Plus 4G được thiết kế tập trung vào độ bền cơ học và khả năng bảo vệ linh kiện. Thiết bị đạt đồng thời các chuẩn kháng nước và bụi bẩn IP68, IP69 và IP69K. Việc đạt tiêu chuẩn IP69K cho phép máy chịu được tia nước áp lực cao và nhiệt độ cao trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt.

HONOR X7e Plus có thiết kế khá bền bỉ

Ngoài ra, máy còn đạt chứng nhận SGS Premium Performance về khả năng chống rơi vỡ. Theo thông số từ nhà sản xuất, thiết bị có thể chịu đựng lực va đập khi rơi tự do từ độ cao tối đa 2.5 mét xuống bề mặt cứng.

Cấu hình hiệu năng, nút bấm AI và hệ điều hành MagicOS 10

Về sức mạnh phần cứng, HONOR X7e Plus 4G được trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 685, kết hợp cùng bộ nhớ RAM 6GB và bộ nhớ trong 256GB. Máy hỗ trợ công nghệ HONOR RAM Turbo, cho phép mở rộng RAM ảo từ dung lượng lưu trữ còn trống để nâng cao khả năng đa nhiệm.

HONOR X7e Plus 4G có nút AI chuyên dụng

Về mặt phần mềm, thiết bị được cài đặt sẵn giao diện MagicOS 10 phát triển trên nền tảng hệ điều hành Android 16. Mẫu máy này tích hợp nút bấm AI chuyên dụng ở cạnh bên, hỗ trợ truy cập nhanh các tính năng thông minh như AI Image to Video 2.0, AI Eraser (xóa vật thể), AI Summary (tóm tắt văn bản), Circle to Search và AI Memories.

Màn hình 120Hz, camera 108MP và thông số kỹ thuật chi tiết

Mặt trước của HONOR X7e Plus 4G sở hữu màn hình TFT LCD kích thước 6.87 inch, độ phân giải HD+ (1592 x 720 pixels), hỗ trợ tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa 1,020 nits. Màn hình này tích hợp các công nghệ bảo vệ mắt như Dynamic Dimming và chế độ giảm ánh sáng xanh Low Blue Light.

Hệ thống quang học của máy gồm camera chính độ phân giải 108MP đi kèm cảm biến phụ, cùng camera trước 5MP cho nhu cầu chụp ảnh cơ bản và gọi video. Thiết bị cũng sở hữu hệ thống loa kép stereo hỗ trợ tăng âm lượng lên 400%, cảm biến vân tay tích hợp ở cạnh bên, kết nối NFC và hỗ trợ các codec âm thanh không dây chất lượng cao như LDAC, aptX và LHDC.

Thông số Chi tiết kỹ thuật Màn hình 6.87 inch TFT LCD, HD+ (1592 x 720 pixels), 120Hz, 1,020 nits Vi xử lý Qualcomm Snapdragon 685 Bộ nhớ 6GB RAM (hỗ trợ RAM Turbo) + 256GB ROM Pin & Sạc 8,100 mAh, Sạc nhanh HONOR SuperCharge 45W Camera sau 108MP (chính) + Ống kính phụ Camera trước 5MP Chuẩn độ bền IP68, IP69, IP69K, SGS chống rơi vỡ 2.5m Hệ điều hành MagicOS 10 (Android 16) Tính năng khác Nút AI chuyên dụng, Loa kép (400%), NFC, Cảm biến vân tay cạnh bên

HONOR X7e Plus 4G hiện đã xuất hiện trên website toàn cầu của hãng với 3 tùy chọn màu sắc bao gồm Sunrise Orange (Cam), Desert Gold (Vàng) và Velvet Black (Đen). Mức giá chính thức và thời điểm lên kệ tại từng thị trường hiện chưa được nhà sản xuất công bố.