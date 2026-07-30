Smartphone màn hình nhỏ Bluefox Aura A1 hoãn thời điểm ra mắt do vướng chứng nhận 3C Nhà sản xuất Aiphor vừa chính thức xác nhận hoãn thời gian giao hàng mẫu điện thoại nhỏ gọn Bluefox Aura A1 do quá trình cấp chứng chỉ 3C tại Trung Quốc bị kéo dài.

Hãng sản xuất Aiphor chính thức xác nhận mẫu điện thoại thông minh nhỏ gọn Bluefox Aura A1 bị hoãn lịch ra mắt và giao hàng. Nguyên nhân xuất phát từ việc thiết bị chưa hoàn tất quy trình kiểm duyệt chứng nhận bắt buộc 3C (China Compulsory Certificate) tại thị trường Trung Quốc, làm lỡ khung thời gian dự kiến ban đầu trong tháng 6 và tháng 7.

Bluefox Aura A1 là mẫu điện thoại thông minh Android nhỏ gọn với màn hình 4.7 inch.

Chậm tiến độ ra mắt do tắc nghẽn kiểm duyệt chứng nhận 3C

Trước đó, Aiphor đã mở chương trình đặt hàng trước cho Bluefox Aura A1 với mốc thời gian giao hàng ước tính rơi vào khoảng tháng 6 hoặc tháng 7. Tuy nhiên, khi thời hạn này trôi qua mà sản phẩm vẫn chưa thể xuất xưởng, nhà sản xuất đã ra thông cáo giải thích lý do cụ thể.

Cụ thể, chứng chỉ 3C là tiêu chuẩn bắt buộc để các thiết bị điện tử có thể lưu hành hợp pháp tại thị trường Trung Quốc. Thời gian duyệt hồ sơ đợt này bị kéo dài đột biến do số lượng sản phẩm chờ kiểm định tăng cao. Aiphor hiện chưa đưa ra mốc thời gian phát hành mới, nhưng khẳng định máy sẽ được mở bán và giao tới tay người dùng ngay sau khi quy trình chứng nhận hoàn tất.

Bluefox Aura A1 dự kiến ra mắt với ba tùy chọn màu sắc.

Cấu hình kỹ thuật của smartphone compact Bluefox Aura A1

Bên cạnh thiết kế nhỏ gọn hiếm hoi trong phân khúc Android hiện nay, Bluefox Aura A1 sở hữu thông số phần cứng khá ổn định. Thiết bị được trang bị màn hình 4.7 inch hỗ trợ tần số quét 90Hz, vận hành trên vi xử lý Helio G100 cùng các tùy chọn bộ nhớ đa dạng.

Thông số Chi tiết kỹ thuật Màn hình 4.7 inch, tần số quét 90Hz Vi xử lý MediaTek Helio G100 RAM / Bộ nhớ trong Tối đa 12GB LPDDR4X / Tối đa 256GB UFS 2.2 (hỗ trợ thẻ microSD) Camera Camera sau 64MP / Camera trước 16MP Pin & Sạc 3,500mAh, sạc nhanh 18W Kết nối & Tính năng Cảm biến vân tay cạnh bên, NFC, cổng hồng ngoại IR, 2 SIM

Mặt sau của Bluefox Aura A1 được trang bị một camera đơn.

Chính sách ưu đãi dành cho khách hàng đặt trước

Khi chính thức phát hành, Bluefox Aura A1 sẽ cung cấp ba tùy chọn màu sắc gồm Đen, Hồng và Trắng. Mặc dù giá bán chính thức chưa được công bố, những người dùng đã đăng ký đặt trước và cọc khoản tiền 30 USD (có thể hoàn lại) sẽ được mua máy với mức giá ưu đãi hơn.

Ngoài ra, nhóm người dùng đặt trước còn nhận được các đặc quyền bổ sung bao gồm gói miễn phí thay màn hình một lần, quà tặng kèm và được ưu tiên xử lý đơn hàng ngay khi thiết bị bắt đầu thương mại hóa.