Smartphone vivo V80 Lite 5G ra mắt tại Việt Nam: Pin 10.000 mAh lập Kỷ lục Guinness Mẫu điện thoại vivo V80 Lite 5G chính thức bán tại Việt Nam từ 12,99 triệu đồng, nổi bật với pin 10.000 mAh, chuẩn kháng nước IP68/IP69 và màn hình OLED 120 Hz.

Phân khúc điện thoại thông minh tầm trung và cận cao cấp tại Việt Nam vừa ghi nhận sự xuất hiện của vivo V80 Lite 5G. Thiết bị được định vị trong khoảng giá từ gần 13 đến 15 triệu đồng, nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới công nghệ nhờ bước nhảy vọt về dung lượng lưu trữ năng lượng trên một thiết bị di động mỏng gọn.

Kiến trúc pin BlueVolt 10.000 mAh và Kỷ lục Guinness Thế giới

Trọng tâm kỹ thuật tạo nên sự khác biệt của vivo V80 Lite 5G nằm ở viên pin BlueVolt dung lượng 10.000 mAh. Mẫu máy này đã chính thức xác lập Kỷ lục Guinness Thế giới về thời gian sáng màn hình liên tục với thành tích 32 giờ 37 phút.

Để giải bài toán dung lượng lớn mà không làm gia tăng độ dày quá mức của thân máy, vivo đã ứng dụng vật liệu anode silicon thế hệ thứ 4 kết hợp cùng công nghệ đóng gói pin Magic Cube. Giải pháp vật lý này giúp tối ưu hóa mật độ năng lượng, duy trì cấu trúc tổng thể thanh thoát thay vì kích thước cồng kềnh như các dòng máy pin khủng truyền thống.

Bên cạnh thời lượng hoạt động dài ngày, thiết bị còn tích hợp khả năng sạc ngược để cấp nguồn cho các phụ kiện và thiết bị ngoại vi. Thuật toán năng lượng cũng can thiệp sâu khi mức pin chạm 1%, kích hoạt chế độ duy trì các tác vụ liên lạc thiết yếu.

Để kiểm soát nhiệt lượng từ nguồn pin lớn và các tác vụ nặng, máy sử dụng hệ thống tản nhiệt buồng hơi với diện tích 3.800 mm², cho phép linh kiện hoạt động bền bỉ ngay cả trong điều kiện nhiệt độ môi trường lên tới 45 độ C.

Độ bền tiêu chuẩn IP68/IP69 cùng tấm nền OLED 1.5K

Độ hoàn thiện của vivo V80 Lite 5G được củng cố bằng các tiêu chuẩn bảo vệ khắt khe gồm chống bụi IP6X, chống nước áp lực cao IP69 và chuẩn ngâm nước IP68. Thiết bị có thể chịu ngâm nước ở độ sâu 1,5 mét trong 30 phút, đồng thời vượt qua các bài thử nghiệm va đập cơ học, phun nước áp lực mạnh và chu trình lồng giặt mô phỏng.

Về khả năng hiển thị, mặt trước máy trang bị màn hình OLED kích thước 6,83 inch với độ phân giải 1.5K và tần số quét 120 Hz. Độ sáng cực đại đạt mức 2.000 nits, giúp nội dung hiển thị rõ ràng dưới ánh sáng gắt. Đường viền màn hình được thu hẹp còn 1,35 mm, mang lại tỷ lệ diện tích hiển thị trên thân máy đạt 94,47%.

Khả năng đa nhiệm và giá bán chính thức

Về phần cứng, vivo trang bị cho máy dung lượng RAM vật lý 6 GB kết hợp thuật toán mở rộng bộ nhớ ảo thêm 12 GB, nâng mức RAM khả dụng phục vụ đa nhiệm lên 18 GB.

Sản phẩm cung cấp ba tùy chọn màu sắc gồm Hồng Thời Thượng, Đen Bản Lĩnh và Xanh Quyền Năng. Mức giá niêm yết chính hãng tại Việt Nam được phân bổ theo dung lượng lưu trữ: