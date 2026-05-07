Snapdragon 6 Gen 5 và Snapdragon 4 Gen 5 ra mắt: Đưa Wi-Fi 7 và camera 200MP xuống phân khúc phổ thông Qualcomm vừa giới thiệu bộ đôi chip Snapdragon 6 Gen 5 và 4 Gen 5 sản xuất trên tiến trình 4nm, mang các công nghệ cao cấp như Wi-Fi 7 và camera 200MP xuống smartphone tầm trung và giá rẻ.

Qualcomm vừa chính thức ra mắt hai bộ xử lý mới thuộc phân khúc phổ thông là Snapdragon 6 Gen 5 và Snapdragon 4 Gen 5. Đây là bước đi chiến lược nhằm phổ cập các tính năng vốn chỉ xuất hiện trên các dòng smartphone cao cấp xuống các thiết bị có mức giá dễ tiếp cận hơn. Theo dự kiến, những mẫu điện thoại đầu tiên trang bị các dòng chip này sẽ bắt đầu xuất hiện trên thị trường vào nửa cuối năm 2026.

Qualcomm ra mắt chip Snapdragon 6 Gen 5 và 4 Gen 5

Sức mạnh từ tiến trình 4nm hiện đại

Cả Snapdragon 6 Gen 5 và Snapdragon 4 Gen 5 đều được sản xuất trên tiến trình 4nm tiên tiến. Qualcomm tập trung tối ưu hóa hiệu năng để mang lại giao diện người dùng mượt mà, giảm thiểu tình trạng giật lag và nâng cao trải nghiệm giải trí hằng ngày. Bên cạnh đó, khả năng xử lý hình ảnh và đồ họa khi chơi game cũng là những điểm nâng cấp đáng kể trên thế hệ chip mới này.

Snapdragon 6 Gen 5: Tiêu chuẩn mới cho phân khúc tầm trung

Snapdragon 6 Gen 5 là vi xử lý mạnh mẽ nhất trong đợt ra mắt này. Con chip sở hữu cấu trúc 8 nhân, bao gồm 4 lõi hiệu năng cao đạt xung nhịp 2.6GHz và 4 lõi tiết kiệm điện 2.0GHz. So với thế hệ tiền nhiệm, Snapdragon 6 Gen 5 mang lại hiệu suất đồ họa (GPU) tăng 21%, tốc độ mở ứng dụng nhanh hơn 20% và giảm độ trễ màn hình tới 18%.

Snapdragon 6 Gen 5 hỗ trợ Wi-Fi 7 tiên tiến

Điểm đáng chú ý nhất trên Snapdragon 6 Gen 5 chính là việc tích hợp chuẩn kết nối Wi-Fi 7 và Bluetooth 6.0, những công nghệ vốn trước đây là độc quyền của dòng Snapdragon 8-series cao cấp. Ngoài ra, chip còn hỗ trợ hệ thống camera lên đến 200MP, tích hợp các công nghệ AI như Chế độ ban đêm, Zoom AI 100x và tính năng Siêu độ phân giải Snapdragon Game Super Resolution giúp nâng cấp hình ảnh khi chơi game.

Snapdragon 4 Gen 5: Đột phá cho smartphone giá rẻ

Dành riêng cho phân khúc giá rẻ và tầm trung phổ thông, Snapdragon 4 Gen 5 gây ấn tượng với hiệu năng GPU tăng vọt lên tới 77% và tốc độ mở ứng dụng cải thiện 43%. Cấu trúc CPU của chip bao gồm 2 lõi hiệu năng cao 2.4GHz và 6 lõi tiết kiệm năng lượng 2.0GHz.

Các SoC mới của Qualcomm có nhiều tính năng ấn tượng

Đây là vi xử lý đầu tiên trong dòng 4-series hỗ trợ khả năng chơi game ở tốc độ khung hình 90FPS, đồng thời tương thích với màn hình Full-HD+ tần số quét 144Hz. Các tính năng phần cứng khác bao gồm hỗ trợ chuẩn bộ nhớ UFS 3.1 kênh đôi và khả năng xử lý camera độ phân giải 108MP.

So sánh chi tiết thông số Snapdragon 6 Gen 5 và 4 Gen 5

Tính năng Snapdragon 6 Gen 5 Snapdragon 4 Gen 5 Tiến trình 4nm 4nm Cấu trúc CPU 4 lõi hiệu năng + 4 lõi tiết kiệm 2 lõi hiệu năng + 6 lõi tiết kiệm Xung nhịp tối đa 2.6GHz 2.4GHz Cải thiện GPU Tăng 21% Tăng 77% Hỗ trợ Camera Lên đến 200MP Lên đến 108MP Kết nối Wi-Fi Wi-Fi 7 Wi-Fi 5 Mạng không dây Tối đa 5.8Gbps Tối đa 2.8Gbps Bluetooth Bluetooth 6.0 Bluetooth 5.1

Hiện tại, Qualcomm vẫn chưa công bố danh sách các thương hiệu smartphone đầu tiên sẽ sử dụng hai dòng chip này. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Snapdragon 6 Gen 5 và 4 Gen 5 hứa hẹn sẽ tạo nên một cuộc đua mới về cấu hình trong phân khúc smartphone phổ thông vào năm 2026.