Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro lộ diện: Chip 2nm đầu tiên hỗ trợ RAM LPDDR6 với mức giá đắt đỏ Qualcomm chuẩn bị trình làng thế hệ chip 2nm Snapdragon 8 Elite Gen 6 với biến thể Pro sở hữu GPU Adreno 850 và RAM LPDDR6, định vị cho phân khúc smartphone siêu cao cấp.

Thị trường vi xử lý di động vào cuối năm 2026 hứa hẹn sẽ chứng kiến một cuộc đua khốc liệt khi các nhà sản xuất bắt đầu chuyển dịch sang tiến trình 2nm. Theo những thông tin rò rỉ mới nhất từ giới thạo tin, Qualcomm đang chuẩn bị một lộ trình ra mắt sản phẩm dày đặc với tối đa 5 biến thể chip Snapdragon mới. Trong đó, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro nổi lên như một giải pháp phần cứng tối thượng, mang trong mình những công nghệ lần đầu xuất hiện trên thiết bị di động.

Dự kiến có tới 5 chip Snapdragon mới hoặc được cập nhật sẽ ra mắt vào mùa thu năm 2026. Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro 2nm có thể được dành riêng cho các điện thoại thông minh cực kỳ đắt tiền.

Sự phân hóa mạnh mẽ giữa các biến thể chip 2nm

Khác với truyền thống ra mắt một nền tảng duy nhất cho mỗi thế hệ, Qualcomm dự kiến sẽ giới thiệu đồng thời hai dòng chip dựa trên tiến trình 2nm: Snapdragon 8 Elite Gen 6 (mã SM8950) và phiên bản cao cấp hơn Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro (mã SM8975). Sự khác biệt giữa hai phiên bản này không chỉ nằm ở xung nhịp mà còn ở khả năng hỗ trợ các tiêu chuẩn phần cứng mới nhất.

Thông số kỹ thuật Snapdragon 8 Elite Gen 6 Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Tiến trình sản xuất 2nm 2nm Tiêu chuẩn RAM LPDDR5x LPDDR6 Bộ xử lý đồ họa (GPU) Adreno 845 (12MB) Adreno 850 (18MB) Kiến trúc nhân CPU Oryon thế hệ mới (2+3+3) Oryon thế hệ mới (2+3+3) Hỗ trợ lưu trữ UFS 5.0 UFS 5.0

Điểm nhấn lớn nhất của phiên bản Pro chính là việc hỗ trợ chuẩn RAM LPDDR6, mang lại băng thông bộ nhớ vượt trội so với LPDDR5x hiện nay. Bên cạnh đó, GPU Adreno 850 trên bản Pro sở hữu 18 MB bộ nhớ đồ họa, cao hơn đáng kể so với mức 12 MB trên bản tiêu chuẩn, giúp xử lý các tác vụ đồ họa nặng và AI hiệu quả hơn.

Kiến trúc Oryon thế hệ mới và khả năng kết nối tương lai

Cả hai dòng chip 2nm đều sẽ sử dụng cấu trúc cụm nhân 2+3+3 dựa trên kiến trúc Oryon thế hệ tiếp theo, đi kèm bộ nhớ đệm L2 dùng chung 16 MB. Qualcomm cũng tích hợp công nghệ AI Frame Fusion để tối ưu hóa hiệu suất của GPU Adreno, hứa hẹn mang lại trải nghiệm chơi game với tốc độ khung hình cao và ổn định hơn.

Về khả năng kết nối, các dòng chip này sẽ được trang bị modem Qualcomm X105 và hệ thống FastConnect 8800. Điều này cho phép các thiết bị tương lai hỗ trợ các tiêu chuẩn kết nối tiên tiến nhất như Wi-Fi 8 và Bluetooth 7. Một chi tiết đáng chú ý là chỉ phiên bản Pro mới hỗ trợ giải mã phần cứng cho codec APV của Samsung, một chỉ dấu cho thấy đây có thể là nền tảng của chip "Snapdragon for Galaxy" trên dòng Galaxy S27 Ultra.

Thách thức về giá thành và sự tồn tại của dòng chip 3nm

Dù sở hữu sức mạnh ấn tượng, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro được dự báo sẽ có mức giá rất đắt đỏ do chi phí sản xuất tiến trình 2nm và giá thành RAM LPDDR6 đang ở mức cao. Do đó, dòng chip này có thể chỉ xuất hiện hạn chế trên các mẫu điện thoại chuyên game hoặc các phiên bản Ultra/Pro Max siêu cao cấp từ các hãng Android.

Đối với các dòng flagship tiêu chuẩn, Qualcomm có thể vẫn duy trì việc sử dụng các biến thể tối ưu của Snapdragon 8 Elite Gen 5 (tiến trình 3nm). Việc tiếp tục khai thác nền tảng 3nm dưới các tên gọi mới như SM8850Q hay SM8845 Pro sẽ giúp các hãng sản xuất như Xiaomi cân đối chi phí linh kiện đang ngày càng tăng cao mà vẫn đảm bảo hiệu năng đủ mạnh cho người dùng phổ thông.