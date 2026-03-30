Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro lộ diện với chuẩn RAM LPDDR6 và GPU Adreno 850

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro là thế hệ vi xử lý cao cấp tiếp theo của Qualcomm, đánh dấu bước ngoặt lớn khi lần đầu tiên hỗ trợ chuẩn RAM LPDDR6 trên thiết bị di động. Theo dữ liệu hải quan mới nhất liên quan đến mã linh kiện SM8975, phiên bản Pro của dòng chip này sẽ chính thức nâng cấp khả năng truyền tải dữ liệu, thay vì tiếp tục sử dụng chuẩn LPDDR5X như các thông tin rò rỉ trước đó.

Chiến lược phân cấp dòng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6

Dù còn vài tháng nữa mới đến thời điểm ra mắt chính thức, Qualcomm dự kiến sẽ tung ra hai phiên bản riêng biệt trong năm nay: Snapdragon 8 Elite Gen 6 tiêu chuẩn và Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro cao cấp. Sự khác biệt lớn nhất nằm ở khả năng hỗ trợ phần cứng, giúp tối ưu hóa hiệu suất cho các dòng flagship siêu cao cấp.

Trong khi phiên bản Pro sở hữu chuẩn RAM LPDDR6 thế hệ mới, phiên bản tiêu chuẩn dự kiến vẫn sẽ gắn bó với chuẩn RAM LPDDR5X cũ. Điều này tạo ra một ranh giới rõ ràng về hiệu năng và băng thông bộ nhớ giữa các phân khúc thiết bị. Ngoài ra, phiên bản tiêu chuẩn dù giữ nguyên kiến trúc CPU nhưng sẽ bị hạ xung nhịp để đảm bảo sự phân cấp rõ ràng với dòng Pro.

Kiến trúc phần cứng và sức mạnh đồ họa Adreno 850

Về kiến trúc lõi, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro được cho là sẽ duy trì thiết kế toàn lõi lớn với cấu trúc 2+3+3. Hệ thống này bao gồm hai lõi chính đảm nhiệm các tác vụ cực nặng, ba lõi hiệu năng cao cho các phiên làm việc kéo dài và ba lõi tối ưu hóa năng lượng để duy trì thời lượng pin.

Điểm nhấn công nghệ đáng chú ý khác nằm ở bộ xử lý đồ họa GPU Adreno 850. Phiên bản này hứa hẹn mang lại sức mạnh vượt trội khi đi kèm bộ nhớ đồ họa độc lập (GMEM) lên tới 18MB. Để so sánh, phiên bản tiêu chuẩn chỉ được trang bị GPU Adreno 845 với hiệu năng thấp hơn. Việc bổ sung bộ nhớ đồ họa lớn sẽ giúp thiết bị xử lý các tác vụ gaming nặng và đồ họa 3D phức tạp mượt mà hơn đáng kể.

Mặc dù cấu hình chính thức có thể được Qualcomm điều chỉnh trước khi công bố, việc đưa chuẩn RAM LPDDR6 lên thiết bị di động được kỳ vọng sẽ tạo ra một cuộc cách mạng về tốc độ xử lý dữ liệu. Những cải tiến về GPU và băng thông bộ nhớ trên Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro chắc chắn sẽ giúp các mẫu smartphone Android ra mắt cuối năm nay thiết lập những kỷ lục hiệu năng mới trên thị trường.