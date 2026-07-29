Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro lộ diện với tiến trình 2nm, GPU và AI nâng cấp Thông tin rò rỉ cho thấy Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro có thể dùng tiến trình N2P 2nm của TSMC, GPU Adreno 850 và AI Frame Fusion độc quyền.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro là bộ xử lý điện thoại cao cấp của Qualcomm được cho là sẽ tập trung nâng cấp đồng thời tiến trình sản xuất, đồ họa và xử lý AI. Theo thông tin rò rỉ, phiên bản Pro mang mã SM8975 có thể dùng tiến trình N2P 2nm của TSMC, đi cùng GPU Adreno 850, hai khối Matrix ALU và hỗ trợ AI Frame Fusion.

Những thông số này chưa được Qualcomm xác nhận. Tuy vậy, nếu chính xác, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro sẽ khác biệt rõ hơn với biến thể tiêu chuẩn không chỉ ở hiệu năng đồ họa, mà còn ở các phần cứng phục vụ tạo khung hình và nâng cấp độ phân giải bằng AI.

Rò rỉ thông tin chipset Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Tiến trình N2P 2nm là thay đổi đáng chú ý nhất

Điểm đáng chú ý của Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro là khả năng chuyển từ tiến trình 3nm sang N2P 2nm của TSMC. Tiến trình sản xuất là nền tảng quyết định mật độ linh kiện trên đế chip, đồng thời ảnh hưởng đến mức tiêu thụ điện, nhiệt lượng và không gian dành cho các khối xử lý.

Rò rỉ cho biết đế chip của SM8975 có diện tích khoảng 134 mm², lớn hơn mức 126,2 mm² được đề cập cho thế hệ trước. Diện tích tăng dù tiến trình thu nhỏ có thể cho thấy Qualcomm dành thêm không gian cho các thành phần phần cứng mới. Tuy nhiên, chỉ riêng diện tích đế chip chưa đủ để kết luận về hiệu năng, nhiệt độ hay thời lượng pin trên sản phẩm thương mại.

Cấu trúc Oryon tám nhân vẫn là trung tâm xử lý

Bên trong Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro được cho là có tám lõi Oryon tùy chỉnh, gồm hai nhân chính, ba nhân hiệu năng và ba nhân tiết kiệm điện. Cách phân nhóm này hướng đến việc phân bổ tác vụ theo nhu cầu: các nhân mạnh xử lý khối lượng công việc nặng, trong khi nhóm tiết kiệm điện đảm nhiệm tác vụ nền hoặc các hoạt động nhẹ hơn.

Tốc độ xung nhịp chưa xuất hiện trong thông tin rò rỉ. Vì vậy, chưa thể so sánh trực tiếp hiệu năng xử lý trung tâm của chip này với Snapdragon 8 Elite Gen 5 hoặc các nền tảng cạnh tranh. Các thông số về xung nhịp, mức điện năng và kết quả thử nghiệm thực tế sẽ quyết định giá trị của thiết kế Oryon mới.

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GPU Adreno 850 và bộ nhớ GMEM tạo khoảng cách với bản thường

Khác biệt rõ nhất giữa hai biến thể có thể nằm ở đồ họa. Bản Pro được cho là sử dụng GPU Adreno 850 với 18 MB bộ nhớ đệm GMEM, trong khi SM8950 tiêu chuẩn dự kiến dùng Adreno 845 cùng 12 MB GMEM.

GMEM là vùng bộ nhớ đệm dành cho tác vụ đồ họa. Dung lượng lớn hơn có thể giúp GPU lưu giữ nhiều dữ liệu cần thiết hơn trong quá trình dựng hình, qua đó giảm nhu cầu trao đổi dữ liệu với bộ nhớ chính. Lợi ích thực tế còn phụ thuộc vào thiết kế GPU, trò chơi, trình điều khiển và cách nhà sản xuất điện thoại tối ưu thiết bị.

Hạng mục Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Biến thể tiêu chuẩn SM8950 GPU Adreno 850 Adreno 845 GMEM 18 MB 12 MB Matrix ALU Hai khối chuyên dụng Không được đề cập AI Frame Fusion Có thể được hỗ trợ độc quyền Không được đề cập Chuẩn RAM LPDDR5X và LPDDR6 Không được đề cập

AI Frame Fusion nhắm đến trải nghiệm game

Theo tài liệu rò rỉ, phiên bản Pro có thêm hai khối Matrix ALU chuyên dụng, phục vụ tính năng AI Frame Fusion. Công nghệ này được mô tả có thể dùng AI để nâng cấp độ phân giải và tạo thêm khung hình, qua đó hướng đến trải nghiệm chơi game mượt hơn với mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn.

Về nguyên lý, tạo khung hình bằng AI thường không thay thế hoàn toàn sức mạnh dựng hình gốc của GPU. Chất lượng hình ảnh và độ trễ sẽ phụ thuộc vào cách thuật toán hoạt động trong từng trò chơi, cũng như việc nhà phát triển có hỗ trợ tính năng hay không. Đây là điểm cần kiểm chứng khi sản phẩm chính thức xuất hiện.

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Bộ nhớ đệm và RAM LPDDR6 có thể đẩy chi phí lên cao

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro còn được cho là có 16 MB bộ nhớ đệm L2 dùng chung và 8 MB bộ nhớ đệm cấp hệ thống. Các vùng đệm này giúp rút ngắn đường đi của dữ liệu thường xuyên được xử lý, nhưng hiệu quả cuối cùng vẫn phải chờ đánh giá trên thiết bị thực tế.

Đáng chú ý, phiên bản Pro được đồn đoán hỗ trợ cả RAM LPDDR5X lẫn LPDDR6. Việc bổ sung phần cứng đồ họa, AI và chuẩn bộ nhớ mới có thể khiến chi phí sản xuất tăng lên, khiến chip này nhiều khả năng chỉ xuất hiện trên một số mẫu điện thoại siêu cao cấp.

Qualcomm dự kiến công bố thêm thông tin tại Snapdragon Summit ở Maui, diễn ra từ ngày 22 đến 24 tháng 09 năm 2026. Trước thời điểm đó, các thông số về tiến trình 2nm, GPU Adreno 850, AI Frame Fusion và RAM LPDDR6 vẫn cần được xem là thông tin rò rỉ.