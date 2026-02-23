Snapdragon X2 Elite vượt Apple M5 ở hiệu năng đa nhân: Qualcomm dần thu hẹp khoảng cách Chip Snapdragon X2 Elite đạt kết quả ấn tượng trong các bài kiểm tra đa nhân ban đầu, vượt qua Apple M5 ở 3/5 bài test hiệu năng và hứa hẹn hiệu suất vượt trội.

Cuộc đua chip xử lý dành cho laptop đang trở nên gay gắt hơn bao giờ hết khi Qualcomm chính thức hé lộ sức mạnh của thế hệ Snapdragon X2 Elite. Dù chưa chính thức lên kệ, những kết quả benchmark rò rỉ đầu tiên đã gây bất ngờ lớn khi bộ vi xử lý này vượt mặt đối thủ Apple M5 trong nhiều kịch bản thử nghiệm đa nhân quan trọng.

Các dữ liệu hiệu năng này được trích xuất từ các thử nghiệm sớm trên một chiếc ASUS Zenbook bản tiền sản xuất, do kênh YouTube Hardware Canucks thực hiện. Dù đây mới chỉ là phần cứng thử nghiệm với hệ thống driver chưa hoàn thiện, Snapdragon X2 Elite đã kịp để lại dấu ấn về một bước nhảy vọt so với thế hệ tiền nhiệm.

Snapdragon X2 Elite có hiệu suất khủng

Sức mạnh đa nhân và khả năng xử lý tác vụ nặng

Điểm đáng chú ý nhất trong lần rò rỉ này là sự chênh lệch về hiệu năng đa nhân giữa hai dòng chip hàng đầu. Trong bài kiểm tra Cinebench 2024 đa nhân, Snapdragon X2 Elite đạt mức 1,432 điểm, cao hơn đáng kể so với con số 1,153 điểm của Apple M5. Kết quả này cho thấy ưu thế của Qualcomm trong các tác vụ đòi hỏi sự phối hợp của nhiều nhân xử lý cùng lúc.

Cụ thể, trong các phần mềm chuyên dụng như Blender và HandBrake, X2 Elite hoàn thành công việc nhanh hơn so với đại diện từ Apple. Đây là tin vui cho nhóm người dùng chuyên nghiệp thường xuyên thực hiện các công việc render video, thiết kế đồ họa hoặc xử lý đa tác vụ song song trên laptop Windows.

Bài toán về điện năng tiêu thụ (TDP)

Để đạt được mức hiệu năng này, Snapdragon X2 Elite được vận hành ở mức công suất 31W. Khi so sánh với Apple M5 đang bị giới hạn ở mức 26W, chúng ta thấy một sự chênh lệch khoảng 5W. Tuy nhiên, việc Qualcomm có thể duy trì sức mạnh cạnh tranh trong cùng một phân khúc điện năng thấp (dưới 35W) là một bước tiến quan trọng, vốn trước đây là lãnh địa bất khả xâm phạm của Apple.

Bài kiểm tra hiệu năng (Benchmark) Snapdragon X2 Elite (31W) Apple M5 (26W) Cinebench 2024 Đơn nhân 146 điểm 200 điểm Cinebench 2024 Đa nhân 1,432 điểm 1,153 điểm

Mặc dù chiếm ưu thế ở đa nhân, Apple M5 vẫn duy trì vị thế dẫn đầu tuyệt đối ở khả năng xử lý đơn nhân. Với 200 điểm trong Cinebench 2024 đơn nhân, M5 nhanh hơn X2 Elite khoảng 37%. Điều này cho thấy kiến trúc nhân của Apple vẫn tối ưu tốt hơn cho các tác vụ phản hồi tức thì và ứng dụng chưa hỗ trợ đa luồng tốt.

Kỳ vọng vào phiên bản thương mại cuối cùng

Một trong những thông tin quan trọng mà người dùng đang chờ đợi là thời lượng pin thực tế. Qualcomm từng tuyên bố Snapdragon X2 Elite có mức tiết kiệm điện năng tốt hơn 43% so với thế hệ trước. Tuy nhiên, các bài kiểm tra từ Hardware Canucks vẫn chưa đưa ra con số cụ thể về trải nghiệm sử dụng thực tế hàng ngày.

Hiện tại, Snapdragon X2 Elite vẫn đang trong giai đoạn tinh chỉnh phần mềm và tối ưu driver. Khoảng cách về đơn nhân đang dần được thu hẹp so với thế hệ Snapdragon X Elite đầu tiên, cho thấy lộ trình phát triển đúng hướng của Qualcomm. Khi các dòng laptop thương mại chính thức ra mắt, thị trường PC AI hứa hẹn sẽ có cuộc cạnh tranh sòng phẳng hơn bao giờ hết giữa kiến trúc ARM của Qualcomm và Apple.

Nhìn chung, Snapdragon X2 Elite là một lời khẳng định mạnh mẽ từ Qualcomm trong nỗ lực tái định nghĩa hiệu năng laptop Windows. Sự vượt trội ở 3/5 bài test ban đầu trước Apple M5 là tín hiệu tích cực, mở ra triển vọng về những chiếc laptop mỏng nhẹ nhưng sở hữu sức mạnh xử lý tương đương các dòng máy trạm di động.