SNK hồi sinh Metal Slug: Chiến dịch MISSION REBOOT và tham vọng vực dậy tượng đài 30 năm tuổi SNK chính thức xác nhận dự án MISSION REBOOT nhằm đưa dòng game bắn súng huyền thoại Metal Slug trở lại. Với sự tham gia của đội ngũ đa thế hệ, hãng đặt mục tiêu phát triển nhiều tựa game mới với tầm nhìn dài hạn sau gần hai thập kỷ vắng bóng các phiên bản đánh số chính thức.

Hãng game SNK vừa chính thức công bố sáng kiến "MISSION REBOOT", một chiến dịch quy mô lớn nhằm hồi sinh thương hiệu Metal Slug nhân dịp kỷ niệm 30 năm ra đời. Đây không chỉ là một bản phát hành đơn lẻ mà là một nỗ lực dài hạn nhằm đưa dòng game bắn súng đi ngang (side-scrolling shooter) này trở lại vị thế chủ lực trong danh mục sản phẩm của hãng.

Artwork kỷ niệm 30 năm dòng game Metal Slug của SNK Corp Japan

Sứ mệnh tái thiết sau 17 năm vắng bóng

Kể từ sau phiên bản Metal Slug XX ra mắt trên hệ máy PSP vào năm 2009, dòng game này đã trải qua một khoảng thời gian dài không có thêm bất kỳ hậu bản đánh số chính thức nào. Giám đốc Thương hiệu của SNK, ông Seungju Song, cho biết sự chờ đợi này đã kéo dài quá lâu và dự án MISSION REBOOT chính là lời giải cho sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Ông Song, người sinh cùng năm với thời điểm Metal Slug ra mắt lần đầu tiên (năm 1986 theo dữ liệu từ SNK), là người trực tiếp đặt tên cho dự án này. Mục tiêu cốt lõi của chiến dịch là tái khởi động thương hiệu và nuôi dưỡng sự phát triển của dòng game dưới một góc nhìn dài hạn, thay vì chỉ tập trung vào các giá trị ngắn hạn.

Quy trình vận hành và sự phối hợp đa bộ phận

Để đảm bảo sự thành công cho dự án tái thiết này, SNK đã thiết lập một quy trình làm việc nghiêm ngặt. Hãng tổ chức các cuộc họp nội bộ định kỳ hai lần mỗi tháng, quy tụ nhân sự từ tất cả các bộ phận then chốt bao gồm: phát triển, kinh doanh, marketing và cấp phép bản quyền. Cách tiếp cận này nhằm đảm bảo tính đồng bộ và sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho các sản phẩm thuộc dự án Metal Slug Reboot.

Cột mốc thời gian Sự kiện/Thông tin quan trọng 1986 Thời điểm dòng game Metal Slug ra mắt lần đầu 2009 Phát hành Metal Slug XX trên PSP (phiên bản chính gần nhất) 2026 Kỷ niệm 30 năm và công bố chiến dịch MISSION REBOOT Đội ngũ nhân sự Sự kết hợp giữa các chuyên gia kỳ cựu và nhân sự trẻ tuổi

Sự giao thoa giữa kinh nghiệm và sức trẻ

Dự án MISSION REBOOT ghi nhận sự tham gia của các nhân sự đa thế hệ tại SNK. Kunihiro Ono, 36 tuổi, chia sẻ rằng mong muốn đưa Metal Slug trở lại từ "vực thẳm" luôn tồn tại trong nội bộ công ty, và cột mốc 30 năm chính là thời điểm vàng để hiện thực hóa điều đó. Việc công bố dự án cùng lúc với lễ kỷ niệm là minh chứng cho cam kết nghiêm túc của SNK đối với thương hiệu này.

Đáng chú ý, Naoto Abe, 60 tuổi - một trong những nhà phát triển chủ chốt đứng sau hệ máy Neo Geo từ năm 1989 - hiện đang giữ vai trò giám sát dự án Metal Slug Reboot. Sự góp mặt của những chuyên gia kỳ cựu như Abe được kỳ vọng sẽ giữ vững được linh hồn và bản sắc đặc trưng của Metal Slug trong khi vẫn mang lại những cải tiến kỹ thuật hiện đại.

Làm rõ các dự án liên quan

Trong bối cảnh có nhiều tin đồn, đại diện SNK cũng làm rõ rằng việc sản xuất các hộp băng Metal Slug cho hệ máy Neo Geo AES+ mới được nâng cấp chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Hoạt động này hoàn toàn độc lập và không nằm trong kế hoạch của dự án MISSION REBOOT. Trọng tâm của đội ngũ hiện tại là phát triển các tựa game mới hoàn toàn, hứa hẹn mang lại trải nghiệm bùng nổ và vượt trội cho cộng đồng game thủ toàn cầu.