Số dư chứng chỉ tiền gửi đạt khoảng 1,6 triệu tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 53% so với cuối năm 2025 Số dư chứng chỉ tiền gửi tại nhóm ngân hàng khảo sát tăng hơn 554.000 tỷ đồng sau 9 tháng, MB dẫn đầu nhóm với 240.830 tỷ đồng, vượt BIDV và Techcombank.

Tổng số dư chứng chỉ tiền gửi (CCTG) tại các ngân hàng trong phạm vi khảo sát đạt khoảng 1,6 triệu tỷ đồng tại ngày 30/9/2026, tăng hơn 554.000 tỷ đồng, tương đương 53% so với cuối năm 2025. Theo báo cáo tài chính riêng lẻ, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) dẫn đầu về số dư với 240.830 tỷ đồng, vượt BIDV và Techcombank.

Mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao, trong khi các kênh đầu tư như vàng, ngoại tệ, chứng khoán, tài sản số và bất động sản gặp nhiều trở ngại. Gửi tiết kiệm vì vậy tiếp tục được nhiều nhà đầu tư lựa chọn nhờ tính ổn định, song song với việc phát hành giấy tờ có giá như CCTG.

MB vươn lên dẫn đầu về số dư chứng chỉ tiền gửi

Số dư CCTG của MB tại ngày 30/9 tăng khoảng 81% so với cuối năm 2025. Mức tăng tuyệt đối đạt hơn 108.000 tỷ đồng, cao nhất trong nhóm ngân hàng được thống kê.

Tại MB, lãi suất CCTG dao động từ 4,7%/năm đến 11,18%/năm. Mức này cao hơn lãi suất cao nhất của trái phiếu (9,2%/năm) và lãi suất huy động tiết kiệm cao nhất (8,2%/năm) do ngân hàng này công bố.

BIDV đứng thứ hai với 227.433 tỷ đồng, tăng 48%. Techcombank đứng thứ ba với 186.428 tỷ đồng, tăng 18%. Hai vị trí còn lại trong Top 5 là ACB với 172.464 tỷ đồng, tăng 113%, và VPBank với 138.676 tỷ đồng, tăng 195%. Các ngân hàng khác đều có số dư dưới 100.000 tỷ đồng.

So với cuối quý II, thứ tự Top 5 có thay đổi. VPBank từ vị trí thứ 7 lên thứ 5, còn VietinBank từ thứ 4 xuống thứ 6.

Bảng số dư chứng chỉ tiền gửi tại 10 ngân hàng đứng đầu

Ngân hàng Số dư CCTG tại 30/9/2026 (triệu đồng) So với đầu năm (%) MB 240.830.168 81,37 BIDV 227.433.113 48,30 Techcombank 186.428.424 18,28 ACB 172.464.299 113 VPBank 138.675.900 195,50 VietinBank 70.365.544 -19,37 LPBank 68.850.723 89,92 Sacombank 60.265.595 76,29 OCB 44.832.200 71,31 HDBank 44.653.000 78,81 Tổng nhóm khảo sát 1.606.182.646 53,14

Phần lớn ngân hàng ghi nhận tăng trưởng, một số giảm

VPBank và ACB có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất so với đầu năm, lần lượt 195,5% và 113%. Về giá trị tuyệt đối, hai ngân hàng này cùng tăng hơn 91.000 tỷ đồng. Nhóm dẫn đầu về tốc độ tăng còn có LPBank (90%), Vietcombank (85%), MB (81%), HDBank (79%), Viet A Bank (78%), Sacombank (76%), ABBank (72%) và OCB (71%).

Ngược lại, một số ngân hàng ghi nhận số dư giảm: NCB giảm 10%, PGBank giảm 64%, BVBank giảm 16% và VietinBank giảm 19%.

Phần lớn khách hàng mua CCTG là cá nhân. Riêng tại VPBank, 65% CCTG đến từ các tổ chức kinh tế.

Lãi suất chứng chỉ tiền gửi cao hơn tiền gửi thông thường

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng tại các ngân hàng thương mại bị khống chế tối đa 4,75%/năm. Trong khi đó, theo khảo sát, lãi suất một số sản phẩm CCTG kỳ hạn dưới 6 tháng dao động khoảng 6,5-8,5%/năm.

Các ngân hàng thường xem CCTG là kênh huy động vốn trung và dài hạn. Tuy nhiên, theo thời gian còn lại đến ngày đáo hạn, tỷ trọng CCTG không quá 12 tháng tại một số ngân hàng ở mức từ 90% trở lên: Eximbank 90%, VietBank 91%, VietinBank 91%, Vietcombank 97% và SeABank 100%.

Lãi suất cho vay thả nổi thường được xác định bằng lãi suất tiết kiệm cộng biên độ 3-4%/năm. Lãi suất CCTG không nhất thiết được dùng trực tiếp làm lãi suất tham chiếu, nên ngân hàng có thể trả lãi CCTG cao hơn tiền gửi truyền thống mà không làm tăng lãi suất cho vay cơ sở.

Quy định về nguồn vốn ổn định thúc đẩy nhu cầu phát hành

Theo SSI Research, Thông tư 50 của Ngân hàng Nhà nước định nghĩa lại mẫu số của tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) theo hướng nguồn vốn ổn định. Ngoài tiền gửi khách hàng, mẫu số này gồm CCTG, trái phiếu trong nước đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2, các khoản vay nước ngoài, vay ròng liên ngân hàng và vốn chủ sở hữu điều chỉnh. Trái phiếu thông thường không đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2 bị loại trừ.

Một lý do khác nằm ở tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR). Theo khung Basel III, nguồn vốn dài hạn từ khách hàng cá nhân và SME được áp hệ số nguồn vốn ổn định sẵn có (ASF) cao, 90-100%, còn nguồn vốn bán buôn ngắn hạn từ các định chế tài chính được áp hệ số rất thấp hoặc bằng 0. Do đó, CCTG trung, dài hạn bán cho cá nhân giúp ngân hàng xây dựng nền tảng vốn ổn định trước lộ trình áp dụng LCR/NSFR, vốn sẽ trở thành bắt buộc chậm nhất từ ngày 1/10/2028.

Bên cạnh nguồn vốn trong nước, các ngân hàng còn tiếp cận thị trường vốn quốc tế qua vay hợp vốn và tín dụng nước ngoài. Kênh này bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn, song chi phí và điều kiện vay phụ thuộc vào lãi suất quốc tế, xếp hạng tín nhiệm và năng lực tài chính của từng ngân hàng.