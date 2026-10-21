So găng Galaxy Z Fold8 và iPhone Duo: Cuộc đua độ mỏng nhẹ cùng giá bán ở phân khúc màn hình gập Galaxy Z Fold8 chiếm ưu thế trước ngày iPhone Duo mở bán nhờ thiết kế mỏng nhẹ chỉ 4,5 mm, trọng lượng 201g và mức giá thực tế rẻ hơn hàng chục triệu đồng.

Sự gia nhập phân khúc màn hình gập của Apple với mẫu iPhone Duo đã tạo nên một cú hích lớn cho toàn bộ thị trường công nghệ di động. Động thái này không chỉ đánh dấu bước chuyển mình của nhà Táo mà còn gián tiếp thúc đẩy nhu cầu tìm hiểu các sản phẩm gập của đối thủ cạnh tranh lớn nhất là Samsung.

Hiệu ứng kích cầu thị trường từ sự xuất hiện của iPhone Duo

Theo báo cáo từ trang Forbes, Samsung ghi nhận lượng tìm kiếm chủ động đối với các dòng điện thoại gập của hãng trên Google đã tăng tới 300% chỉ trong vòng một tháng qua. Cùng thời điểm, nhu cầu mua sắm thực tế dành cho mẫu flagship Galaxy Z Fold8 cũng đạt mức tăng trưởng 16% kể từ khi chính thức trình làng.

Sự sôi động của thị trường diễn ra ngay trước thềm Apple phát hành thương mại chiếc iPhone Duo vào ngày 23/10. Giới phân tích đánh giá sự góp mặt của Apple đã giúp định dạng smartphone gập tiếp cận rộng rãi hơn tới nhóm người dùng phổ thông, thúc đẩy họ bắt đầu đặt lên bàn cân các thiết bị sẵn có để so sánh tính năng và chi phí sở hữu.

Samsung ghi nhận lượng tìm kiếm smartphone gập tăng 300%.

Ông Richard Chang, Phó chủ tịch phụ trách bộ phận di động của Samsung tại Anh và Ireland, nhận định động lực tăng trưởng của phân khúc điện thoại gập Samsung hiện tại là điều không thể phủ nhận.

Tối ưu hóa công thái học: Lợi thế mỏng nhẹ của Galaxy Z Fold8

Về ngôn ngữ thiết kế, Galaxy Z Fold8 áp dụng kiểu dáng mô phỏng kích thước chiếc hộ chiếu nhỏ gọn, nhằm tối ưu khả năng thao tác bằng một tay khi đóng lại và mở ra không gian hiển thị rộng rãi khi cần thiết. Lợi thế cốt lõi của thiết bị nằm ở khả năng thu gọn linh kiện và cấu trúc bản lề cơ học.

Mẫu điện thoại của Samsung chỉ nặng 201g và đạt độ mỏng ấn tượng 4,5 mm khi mở hoàn toàn. Trong khi đó, chiếc iPhone Duo sắp ra mắt của Apple mang đến cảm giác cầm đầm tay hơn đáng kể với trọng lượng 259g cùng độ dày khi mở ra là 5,2 mm.

Tiêu chí so sánh Samsung Galaxy Z Fold8 Apple iPhone Duo Trọng lượng 201g 259g Độ mỏng (khi mở) 4,5 mm 5,2 mm Giá khởi điểm quốc tế 1.899 USD 1.999 USD Giá tại Việt Nam Dưới 40 triệu đồng (niêm yết 47 triệu) Dự kiến khoảng 65 triệu đồng

Bài toán giá thành và bề dày kinh nghiệm công nghệ

Không chỉ sở hữu các thông số vật lý ấn tượng hơn, Galaxy Z Fold8 còn nắm giữ lợi thế cạnh tranh rất lớn về mặt kinh tế. Tại thị trường quốc tế, mẫu máy của Samsung có giá khởi điểm từ 1.899 USD, thấp hơn mức 1.999 USD của đối thủ iPhone Duo.

Sự chênh lệch càng thể hiện rõ rệt hơn tại thị trường Việt Nam. Trong khi iPhone Duo dự kiến chào sân với mức giá khởi điểm lên tới khoảng 65 triệu đồng, Galaxy Z Fold8 sau giai đoạn mở bán hiện đã hạ nhiệt về mức dưới 40 triệu đồng ở nhiều đại lý lớn, dù giá niêm yết ban đầu là 47 triệu đồng. Khoản chênh lệch hàng chục triệu đồng này tạo thành rào cản tài chính không nhỏ đối với người dùng đang cân nhắc sở hữu thiết bị của Apple.

Đại diện Samsung khẳng định, kinh nghiệm 8 năm tiên phong phát triển công nghệ màn hình gập cùng dải sản phẩm phong phú với 3 kiểu dáng thiết kế khác nhau là vũ khí quan trọng để duy trì vị thế dẫn đầu. Dẫu vậy, giới chuyên môn nhận định thị trường sẽ cần thêm báo cáo doanh số trong thời gian tới để đo lường chính xác mức độ hưởng lợi lâu dài của thương hiệu Hàn Quốc trước sức nóng từ iPhone Duo.