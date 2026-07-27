Sở hữu gói 13 tựa game tối ưu cho Steam Deck với giá 10 USD trên Humble Bundle Humble Bundle ra mắt gói trò chơi Idlers & Desktop Companions gồm 13 tựa game tương thích Steam Deck với tổng giá trị 96 USD, hiện được bán với giá chỉ 10 USD.

Nền tảng Humble Bundle vừa ra mắt gói trò chơi mới mang tên Idlers & Desktop Companions, mang đến cho người dùng máy chơi game cầm tay Steam Deck cơ hội sở hữu 13 tựa game với chi phí trung bình chỉ khoảng 0,77 USD cho mỗi trò chơi. Đây là lựa chọn phù hợp cho những người chơi yêu thích các tựa game dạng nhàn rỗi (idle) hoặc các ứng dụng tương tác nhẹ nhàng trên màn hình.

Idlers & Desktop Companions bundle.

Cơ cấu gói sản phẩm và độ tương thích với Steam Deck

Gói Idlers & Desktop Companions được chia thành hai mức giá linh hoạt cho người mua lựa chọn:

Mức 1 (6 USD): Nhận ngay 6 tựa game.

Nhận ngay 6 tựa game. Mức 2 (10 USD): Nhận toàn bộ 13 tựa game với tổng trị giá niêm yết lên tới 96 USD.

Tất cả các tựa game trong gói này đều có khả năng vận hành tốt trên Steam Deck. Ngay cả những trò chơi nằm trong danh sách chưa được hỗ trợ chính thức (Unsupported) cũng ghi nhận khả năng hoạt động ổn định sau một vài tùy chỉnh nhỏ. Khi hoàn tất giao dịch, Humble Bundle sẽ cung cấp mã kích hoạt (Steam key) cho từng trò chơi, giúp người dùng dễ dàng thêm vào thư viện Steam mà không cần cài đặt trình khởi chạy của bên thứ ba.

Thời hạn mở bán của gói bundle này kéo dài trong 19 ngày kể từ thời điểm phát hành. Tuy nhiên, các mã kích hoạt Steam thu được sẽ có thời hạn sử dụng đến ngày 14 tháng 2 năm 2027, người dùng cần lưu ý quy đổi trước thời điểm này.

Danh sách chi tiết các tựa game trong gói Idlers & Desktop Companions

Dưới đây là bảng tổng hợp chi tiết về mức độ tương thích trên Steam Deck, giá bán lẻ thông thường và tỷ lệ đánh giá tích cực trên Steam của từng trò chơi có trong gói: