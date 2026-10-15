Sở hữu khối tài sản 1,2 tỷ USD, Cristiano Ronaldo vẫn trung thành với chiếc iPhone 15 Pro Dù kiếm hàng trăm triệu USD mỗi năm, Cristiano Ronaldo vẫn tiếp tục gắn bó với mẫu iPhone 15 Pro đời cũ, phản ánh thói quen công nghệ giản dị đáng ngạc nhiên.

Cristiano Ronaldo tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn của giới công nghệ lẫn người hâm mộ thể thao khi xuất hiện cùng chiếc iPhone 15 Pro, mẫu điện thoại thông minh được Apple ra mắt từ năm 2023. Động thái này cho thấy siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha không chạy theo xu hướng nâng cấp thiết bị hàng năm dù sở hữu nguồn tài chính khổng lồ.

Chiếc điện thoại xuất hiện trong khoảnh khắc tập luyện

Trong bài đăng trên trang cá nhân với thông điệp quay trở lại làm việc, tiền đạo đang khoác áo câu lạc bộ Al Nassr xuất hiện trong bộ trang phục thể thao màu đen quen thuộc. Đáng chú ý, thiết bị cầm trên tay anh để lộ cụm ba camera đặc trưng cùng khung viền titan, những chi tiết nhận diện của dòng iPhone 15 Pro.

Hình ảnh mới nhất trên Facebook cho thấy siêu sao người Bồ Đào Nha xuất hiện cùng chiếc iPhone 15 Pro.

Mẫu máy này được Apple trình làng vào tháng 9/2023. Việc một tên tuổi thể thao hàng đầu duy trì một thiết bị đã qua nhiều năm tuổi đời trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi, bởi việc chi trả cho những mẫu máy mới nhất hoàn toàn nằm trong tầm tay của anh.

Sự đối lập giữa thu nhập kỷ lục và thói quen tiêu dùng

Theo báo cáo tài chính từ tạp chí Forbes, Cristiano Ronaldo nằm trong nhóm vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới năm 2026. Tổng doanh thu ước tính của anh đạt khoảng 300 triệu USD mỗi năm trước thuế và các chi phí đại diện.

Trong cơ cấu thu nhập này, bản hợp đồng thi đấu với Al Nassr mang lại khoảng 235 triệu USD. Khoảng 65 triệu USD còn lại đến từ hoạt động kinh doanh cá nhân, hợp đồng quảng bá và thương quyền hình ảnh. Forbes cũng định giá tài sản ròng của siêu sao này đạt mốc 1,2 tỷ USD, đưa anh vào danh sách hiếm hoi các vận động viên thể thao tỷ phú còn đang thi đấu chuyên nghiệp.

Thói quen gắn bó lâu năm với các thiết bị công nghệ

Đây không phải lần đầu tiên công chúng chứng kiến Ronaldo sử dụng những thiết bị công nghệ đã ra mắt từ lâu. Năm 2021, khi trở lại thi đấu cho Manchester United, anh từng gây bất ngờ khi dùng mẫu Huawei Mate 10 Porsche Design vốn được phát hành từ năm 2017.

Ronaldo sử dụng chiếc Huawei Mate 10 Porsche Design vào năm 2021. Ảnh: The Sun.

Đến tháng 10/2022, Ronaldo mới chuyển sang chiếc iPhone 13 Pro Max ra mắt vào cuối năm 2021. Ngoài ra, vào năm 2020, anh còn được nhìn thấy dùng chiếc máy nghe nhạc iPod Shuffle thế hệ thứ tư kèm tai nghe dây truyền thống. Mẫu iPod này vốn được giới thiệu từ năm 2010 với bộ nhớ trong chỉ 4 GB và không có màn hình hiển thị.

Thực tế cho thấy, vòng đời của những chiếc smartphone cao cấp hiện nay hoàn toàn đáp ứng tốt nhu cầu làm việc và liên lạc trong nhiều năm mà không nhất thiết phải thay thế liên tục sau mỗi chu kỳ ra mắt sản phẩm mới.