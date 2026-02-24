Sở hữu Resident Evil Requiem trị giá 1,45 triệu đồng khi mua linh kiện Asus và ROG Chương trình ưu đãi mới từ Phong Vũ cho phép người dùng nhận miễn phí tựa game Resident Evil Requiem khi mua các dòng linh kiện Asus hoặc ROG chỉ định từ ngày 29/01/2026.

Asus phối hợp cùng Phong Vũ triển khai chương trình tặng mã kích hoạt (code) tựa game Resident Evil Requiem cho khách hàng nâng cấp hệ thống máy tính. Đây là giải pháp gia tăng giá trị đáng kể cho người dùng khi đầu tư vào các linh kiện phần cứng chất lượng cao từ hai thương hiệu Asus và ROG.

Chi tiết chương trình và giá trị ưu đãi

Chương trình áp dụng cho các hóa đơn mua hàng phát sinh từ ngày 29/01/2026 đến hết ngày 12/03/2026. Điểm nhấn của đợt khuyến mãi này là phần quà tặng kèm là tựa game bom tấn Resident Evil Requiem có giá trị thị trường tương đương 1.450.000 VNĐ.

Nhận ngay code game Resident Evil Requiem khi mua linh kiện Asus, ROG tại Phong Vũ

Việc tích hợp quà tặng là trò chơi điện tử vào các gói mua linh kiện (motherboard, nguồn, tản nhiệt...) giúp người dùng tối ưu chi phí khi xây dựng cấu hình PC mới. Tuy nhiên, số lượng mã code có hạn và chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến nếu hết quà tặng.

Sản phẩm áp dụng và các lưu ý kỹ thuật

Dù áp dụng rộng rãi cho hệ sinh thái linh kiện Asus và ROG, người dùng cần lưu ý một số giới hạn quan trọng để đảm bảo tính hợp lệ của hóa đơn:

Sản phẩm loại trừ: Chương trình hiện không áp dụng đối với các dòng card đồ họa Asus.

Giới hạn định danh: Mỗi khách hàng, mỗi hóa đơn và mỗi tài khoản đăng ký chỉ được nhận tối đa 01 mã code game.

Phạm vi: Áp dụng tại nhiều quốc gia, trong đó có thị trường Việt Nam.

Mốc thời gian quan trọng Thời hạn cụ thể Thời gian mua hàng hợp lệ 29/01/2026 - 12/03/2026 Thời gian đăng ký đổi code trên Asus 12/02/2026 - 26/03/2026 Hạn chót quy đổi trên Gamesplanet Trước ngày 30/06/2026

Quy trình 5 bước nhận và kích hoạt mã game

Để nhận được tựa game Resident Evil Requiem, người dùng cần thực hiện đúng quy trình xác thực từ phía nhà sản xuất:

Mua hàng: Sở hữu các linh kiện Asus/ROG chỉ định (ngoại trừ card đồ họa) trong thời gian khuyến mại. Truy cập hệ thống: Vào trang sự kiện chính thức của Asus Việt Nam và chọn mục “Nhận code game này”. Cung cấp minh chứng: Điền mẫu đăng ký và tải lên hóa đơn mua hàng hợp lệ (từ 29/01 đến 12/03). Xác thực: Sau khi hệ thống xác nhận dữ liệu, mã code sẽ được gửi đến email cá nhân trong vòng 20 ngày làm việc. Kích hoạt: Sử dụng mã nhận được để tải game thông qua nền tảng Gamesplanet.

Lưu ý, các mã game không được quy đổi trước thời hạn 30/06/2026 sẽ mất hiệu lực. Việc đăng ký sớm giúp người dùng tránh được tình trạng hết số lượng mã khuyến mãi vào cuối chương trình.