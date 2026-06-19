Số phận OnePlus 15s trở nên bất định: Flagship nhỏ gọn liệu có lỡ hẹn với thị trường quốc tế? Các rò rỉ mới nhất cho thấy OnePlus có thể hủy kế hoạch ra mắt OnePlus 15s toàn cầu. Dù sở hữu cấu hình mạnh mẽ với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và pin 7.500mAh, thiết bị này đang đối mặt với sự thay đổi chiến lược của hãng.

Sự kỳ vọng về một phiên bản quốc tế của chiếc OnePlus 15T mang tên OnePlus 15s đang dần trở nên mong manh. Theo các báo cáo mới nhất từ giới thạo tin, kế hoạch ra mắt toàn cầu của mẫu smartphone flagship nhỏ gọn này hiện không còn chắc chắn, phản ánh một bước chuyển đổi quan trọng trong chiến lược phân phối sản phẩm của thương hiệu thuộc hệ sinh thái BBK.

Sức mạnh phần cứng ấn tượng của OnePlus 15T bản nội địa

Để hiểu rõ về giá trị của OnePlus 15s, cần nhìn lại thông số kỹ thuật của phiên bản nội địa OnePlus 15T đã ra mắt tại Trung Quốc vào tháng 3/2026. Đây là một trong những mẫu máy hiếm hoi trên thị trường kết hợp được kích thước nhỏ gọn với hiệu năng cực hạn.

OnePlus 15s được kỳ vọng là phiên bản quốc tế của mẫu 15T ra mắt tại Trung Quốc.

Thiết bị sở hữu màn hình AMOLED 6,32 inch với tần số quét lên tới 165Hz, mang lại trải nghiệm vuốt chạm vượt trội so với tiêu chuẩn 120Hz thông thường. Đáng chú ý nhất là sự hiện diện của chip xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, đi kèm viên pin dung lượng khổng lồ 7.500mAh – một con số kỷ lục đối với các dòng máy có kích thước màn hình dưới 6,5 inch.

Thông số kỹ thuật Chi tiết (OnePlus 15T/15s) Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Màn hình 6,32 inch AMOLED, 165Hz Pin 7.500mAh Camera chính 50MP (Hệ thống camera kép) Giá dự kiến Khoảng 723 USD (~18,4 triệu đồng)

Lý do đằng sau sự trì hoãn và nguy cơ hủy bỏ

Chuyên gia rò rỉ Yogesh Brar gần đây đã đưa ra nhận định rằng OnePlus 15s có thể sẽ không bao giờ xuất hiện trên thị trường toàn cầu. Điều này gây bất ngờ bởi mẫu máy tiền nhiệm OnePlus 13T từng được chuyển đổi thành công sang bản quốc tế OnePlus 13s trước đó.

Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc OnePlus đang thu hẹp quy mô hoạt động tại một số thị trường trọng điểm để tối ưu hóa chi phí. Thay vì dàn trải nguồn lực cho các dòng flagship ở mọi khu vực, hãng dường như đang tập trung vào các phân khúc có biên lợi nhuận cao hơn hoặc các dòng máy giá rẻ có doanh số ổn định.

Sự thay đổi trọng tâm sang thị trường Ấn Độ

Trong khi tương lai của OnePlus 15s và thậm chí là dòng OnePlus 16 thế hệ kế tiếp tại Ấn Độ vẫn còn bỏ ngỏ, hãng lại đang đẩy mạnh các dòng máy thuộc phân khúc thấp hơn. Cụ thể, mẫu OnePlus N6 với viên pin 8.000mAh đang được chuẩn bị để tấn công thị trường Nam Á.

Sự chuyển dịch này cho thấy một thực tế: OnePlus có thể đang ưu tiên các thiết bị có thời lượng pin cực dài và mức giá dễ tiếp cận để cạnh tranh tại các thị trường mới nổi, thay vì đối đầu trực tiếp với các flagship của Samsung hay Apple ở phân khúc cao cấp toàn cầu.

Tương lai nào cho người hâm mộ flagship nhỏ gọn?

Việc OnePlus 15s có nguy cơ bị hủy bỏ để lại một khoảng trống lớn cho những người dùng yêu thích điện thoại Android mạnh mẽ nhưng có kích thước vừa vặn. Nếu thông tin này là chính xác, người dùng quốc tế buộc phải tìm đến các lựa chọn thay thế hoặc chấp nhận mua hàng xách tay từ thị trường Trung Quốc với những hạn chế về phần mềm và chế độ bảo hành.

Hiện tại, OnePlus vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về lộ trình ra mắt sản phẩm quốc tế. Tuy nhiên, với việc các chứng nhận pháp lý cho phiên bản toàn cầu vẫn chưa xuất hiện, khả năng OnePlus 15s "lỡ hẹn" đang ngày càng trở nên hiện hữu.