Số phận trái ngược của 7 ngôi sao Liverpool cho mượn: Elliott bế tắc, Jaros rực sáng Trong khi Harvey Elliott đối mặt tương lai mờ mịt tại Aston Villa, thủ thành Vitezslav Jaros lại đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Ajax tại giải vô địch Hà Lan.

Liverpool đang theo dõi sát sao danh sách các cầu thủ được gửi đi tu nghiệp tại nhiều câu lạc bộ châu Âu. Tuy nhiên, kết quả thu về mang đến những mảng màu đối lập: trong khi một số cái tên đang chứng minh được giá trị, những ngôi sao được kỳ vọng nhất lại đang rơi vào tình cảnh thất sủng.

Cuộc khủng hoảng của Harvey Elliott tại Aston Villa

Từng nhận được vô vàn kỳ vọng khi gia nhập Aston Villa, Harvey Elliott hiện đang trải qua quãng thời gian khó khăn nhất kể từ khi rời Anfield. Tiền vệ này đã hoàn toàn bị gạt tên khỏi đội hình thi đấu trong thất bại 1-3 của đội bóng miền Midlands trước Newcastle United tại FA Cup. Kể từ lần xuất hiện ngắn ngủi từ ghế dự bị vào ngày 1/2, Elliott gần như "mất tích" trong kế hoạch của huấn luyện viên Unai Emery.

Elliott đang gặp vô vàn khó khăn tại Villa.

Chiến lược gia Unai Emery đã công khai thừa nhận sự phức tạp trong trường hợp của Elliott, gọi đây là cuộc giằng co giữa yếu tố chuyên môn và bài toán kinh doanh. Tương lai của tiền vệ này tại Villa Park trở nên mờ mịt khi câu lạc bộ không có ý định mua đứt, đặc biệt là khi Liverpool vẫn duy trì các điều khoản khắt khe về số trận ra sân và nghĩa vụ chuyển nhượng.

Sự thăng hoa của Vitezslav Jaros và các tài năng trẻ

Trái ngược hoàn toàn với người đồng đội tại Anh, thủ thành Vitezslav Jaros đang biến quãng thời gian tại Ajax thành bệ phóng cho sự nghiệp. Anh đã xây dựng vị thế vững chắc trong khung gỗ của đại diện Hà Lan với 5 trận giữ sạch lưới tại Eredivisie. Dù Ajax không thể tiến xa tại Champions League, kinh nghiệm tại đấu trường châu lục đã giúp Jaros trưởng thành vượt bậc.

Tại các giải đấu thấp hơn của bóng đá Anh, Luke Chambers đang là cái tên gây ấn tượng mạnh nhất. Hậu vệ 21 tuổi đã đá chính toàn bộ các trận đấu của Charlton tại League One kể từ khi chuyển đến vào tháng trước. Đỉnh cao trong phong độ của Chambers là danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" vừa giành được trong cuộc đối đầu trực tiếp với Leicester.

Nỗi thất vọng tại Italy và những thử thách mới

Tại Serie A, Kostas Tsimikas cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự Elliott. Ngôi sao người Hy Lạp mới chỉ tích lũy được khoảng 400 phút thi đấu cho AS Roma, chủ yếu diễn ra tại đấu trường Europa League thay vì giải quốc nội. Việc không thể chiếm được suất đá chính thường xuyên đang đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng cạnh tranh của anh tại môi trường bóng đá Italy khắc nghiệt.

Kostas Tsimikas cũng đang chật vật cạnh tranh suất đá chính tại Roma.

Nhóm cầu thủ trẻ còn lại của The Kop cũng đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội. Lewis Koumas đã có màn ra mắt trong đội hình xuất phát của Hull City tại trận đấu với Chelsea sau khi rời Birmingham City. Trong khi đó, tại Wigan Athletic, tân binh Calum Scanlon đang bắt đầu quá trình hòa nhập, còn Isaac Mabaya vẫn đang vật lộn để gia tăng số phút thi đấu ít ỏi (hiện mới có 42 phút) tại League One.

Tình hình của 7 ngôi sao này phản ánh thực tế khắc nghiệt của việc cho mượn cầu thủ. Liverpool chắc chắn sẽ phải rà soát lại chiến lược tu nghiệp để đảm bảo các tài năng trẻ có đủ điều kiện phát triển tốt nhất trước khi trở lại đội một.