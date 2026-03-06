So sánh Galaxy A57 5G và Galaxy A37 5G: Chênh lệch 1 triệu đồng liệu có đáng để nâng cấp? Với mức chênh lệch 1 triệu đồng, Galaxy A57 5G sở hữu khung nhôm và chip Exynos 1680 vượt trội, trong khi Galaxy A37 5G là phương án tiết kiệm cho người dùng phổ thông.

Tại thị trường Việt Nam, Samsung Galaxy A37 5G và Galaxy A57 5G đang là hai mẫu smartphone thu hút sự chú ý trong phân khúc tầm trung. Với mức giá niêm yết lần lượt là 9,39 triệu đồng và 10,49 triệu đồng cho phiên bản 8GB/128GB, khoảng cách 1,1 triệu đồng khiến nhiều người dùng cân nhắc giữa việc tối ưu chi phí hay đầu tư cho những công nghệ mới nhất.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Galaxy A37 5G và Galaxy A57 5G

Để có cái nhìn tổng quan về sự khác biệt, dưới đây là bảng so sánh thông số kỹ thuật chính của hai thiết bị:

Tiêu chí Samsung Galaxy A37 5G Samsung Galaxy A57 5G Kích thước 162.9 x 78.2 x 7.4 mm (196g) 161.5 x 76.8 x 6.9 mm (179g) Vật liệu khung Khung nhựa Khung nhôm Màn hình Super AMOLED 6,7 inch, 120Hz, 1900 nit Super AMOLED 6,7 inch, 120Hz, 1900 nit (HDR10+) Chip xử lý Exynos 1480 Exynos 1680 Hệ điều hành Android 16, One UI 8.5 Android 16, One UI 8.5 Pin & Sạc 5000 mAh, 45W 5000 mAh, 45W

Samsung Galaxy A57 5G (bên phải) gọn hơn một chút so với A37 5G (Ảnh: GSMArena).

Thiết kế và vật liệu: Sự lên ngôi của khung nhôm cao cấp

Dù có ngoại hình tương đồng như "anh em sinh đôi", Galaxy A57 5G mang đến sự đột phá về độ bền và thẩm mỹ nhờ trang bị khung nhôm cao cấp. Ngược lại, Galaxy A37 5G vẫn trung thành với khung nhựa truyền thống. Ngoài ra, Galaxy A57 5G được tối ưu hóa tốt hơn về không gian với tỷ lệ màn hình/thân máy đạt 88,8%, giúp máy gọn và nhẹ hơn đáng kể so với người em.

Đáng chú ý, Galaxy A57 5G hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 6e với hệ thống anten dày đặc hơn, giúp tăng cường tín hiệu trong nhiều điều kiện sử dụng phức tạp. Cả hai đều duy trì khả năng kháng nước IP68 và sử dụng kính cường lực Gorilla Glass Victus+ cho cả hai mặt.

Galaxy A57 5G (bên dưới) sử dụng khung nhôm cao cấp hơn (Ảnh: GSMArena).

Màn hình và hiệu năng: Khoảng cách thế hệ chip xử lý

Mặc dù cùng sử dụng tấm nền Super AMOLED 6,7 inch, Galaxy A57 5G vượt trội hơn về độ sáng thực tế (đạt 1309 nit so với 1246 nit trên A37 5G) và hỗ trợ chuẩn HDR10/HDR10+. Điều này mang lại lợi thế lớn khi trải nghiệm các nội dung giải trí chất lượng cao trên Netflix hay YouTube.

Về sức mạnh phần cứng, chip Exynos 1680 trên Galaxy A57 5G tạo ra khoảng cách biệt rõ rệt so với Exynos 1480 của A37 5G. Theo dữ liệu đo đạc:

Antutu 11: Galaxy A57 5G đạt hơn 1,36 triệu điểm, cao hơn mức 912.055 điểm của A37 5G.

Galaxy A57 5G đạt hơn 1,36 triệu điểm, cao hơn mức 912.055 điểm của A37 5G. Geekbench 6 đa nhân: Galaxy A57 5G (4411 điểm) vượt trội so với A37 5G (3345 điểm).

Hiệu năng là điểm khác biệt lớn giữa A37 5G và A57 5G (Ảnh: Websosanh.vn).

Hệ thống camera và thời lượng pin

Cả hai thiết bị đều sở hữu camera chính 50MP và camera selfie 12MP tích hợp các tính năng chỉnh sửa AI hiện đại. Tuy nhiên, Galaxy A57 5G có xu hướng cung cấp những bức ảnh góc rộng (panorama) chất lượng hơn nhờ cảm biến bổ trợ tốt hơn. Về năng lượng, dù cùng có pin 5000 mAh, chip Exynos 1680 giúp Galaxy A57 5G tối ưu thời gian sử dụng thực tế đạt 13 giờ 59 phút, nhỉnh hơn một chút so với 13 giờ 49 phút trên A37 5G.

Camera chất lượng tương đương nhau (Ảnh: GSMArena).

Tổng kết: Lựa chọn nào phù hợp cho bạn?

Việc lựa chọn giữa hai mẫu máy này phụ thuộc vào ưu tiên cá nhân. Nếu bạn là người dùng có cường độ sử dụng cao, thường xuyên chơi game mobile và cần một thiết bị có vật liệu cao cấp, bền bỉ, Galaxy A57 5G là khoản đầu tư xứng đáng cho 1,1 triệu đồng chênh lệch.

Ngược lại, với những người dùng phổ thông cần một chiếc smartphone màn hình lớn, camera tốt và muốn tiết kiệm chi phí, Galaxy A37 5G vẫn là một lựa chọn kinh tế và đầy đủ công năng trong phân khúc dưới 10 triệu đồng.