So sánh Galaxy Z Fold8 Ultra và iPhone Duo: Cuộc đua phần cứng, pin và mức giá chênh lệch Galaxy Z Fold8 Ultra vượt trội về độ mỏng nhẹ, camera 200 MP cùng mức giá mềm hơn 19 triệu đồng, trong khi iPhone Duo ghi điểm ấn tượng nhờ thời lượng pin bền bỉ.

Phân khúc smartphone màn hình gập cao cấp đang chứng kiến cuộc đối đầu trực diện giữa hai đại diện tiêu biểu: Galaxy Z Fold8 Ultra từ Samsung và iPhone Duo từ Apple. Mỗi thiết bị mang đến một triết lý thiết kế và trải nghiệm công nghệ riêng biệt, phục vụ các nhóm người dùng chuyên biệt.

Thiết kế và khả năng hiển thị: Sự khác biệt về kích thước

Ra mắt chính thức vào ngày 22/7, Galaxy Z Fold8 Ultra là mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của Samsung được gắn nhãn "Ultra". Thiết bị sở hữu màn hình chính 8 inch cùng màn hình phụ bên ngoài 6,5 inch, đều sử dụng tấm nền Dynamic AMOLED 2X. Thiết kế này mang đến không gian thao tác rộng rãi, hỗ trợ tối đa cho các tác vụ đa nhiệm.

Ở phía đối diện, iPhone Duo sở hữu màn hình chính kích thước 7,6 inch kết hợp cùng màn hình ngoài 5,4 inch trên tấm nền Super Retina XDR OLED. Mặc dù kích thước hiển thị nhỏ gọn hơn, Apple tập trung vào việc duy trì mật độ hiển thị sắc nét và khả năng nhận diện thương hiệu đặc trưng của dòng sản phẩm.

Hiệu năng phần cứng và hệ thống camera

Về sức mạnh xử lý, Galaxy Z Fold8 Ultra được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, dung lượng RAM lên đến 16 GB cùng bộ nhớ trong tối đa 1 TB. Hệ thống nhiếp ảnh của máy gây ấn tượng mạnh với cụm 3 camera sau: cảm biến chính 200 MP, camera góc siêu rộng 50 MP và camera tele 10 MP hỗ trợ zoom quang 3x, đi kèm khả năng quay video chất lượng 8K.

Trong khi đó, iPhone Duo vận hành trên nền tảng hệ điều hành iOS 27 và hỗ trợ bút Apple Pencil USB-C. Apple trang bị cho máy hệ thống camera kép Dual Fusion 48 MP, tích hợp công nghệ camera ẩn dưới màn hình cùng nhiều chế độ quay chụp tận dụng cấu trúc bản lề gập linh hoạt.

Thông số kỹ thuật Galaxy Z Fold8 Ultra iPhone Duo Màn hình chính 8,0 inch Dynamic AMOLED 2X 7,6 inch Super Retina XDR OLED Màn hình phụ 6,5 inch Dynamic AMOLED 2X 5,4 inch Super Retina XDR OLED Hệ thống camera 200 MP + 50 MP + 10 MP (quay 8K) Dual Fusion 48 MP (camera ẩn) Độ dày khi mở / gập 4,1 mm / 8,9 mm 5,2 mm / 11,3 mm Trọng lượng 215 g 254 g Dung lượng pin & Thời lượng 5.000 mAh (27 giờ phát video) 31 giờ (màn trong) / 44 giờ (màn ngoài)

Trọng lượng mỏng nhẹ đối đầu thời lượng pin ấn tượng

Dù sở hữu không gian hiển thị lớn hơn, Galaxy Z Fold8 Ultra lại chiếm ưu thế về khả năng tối ưu kích thước vật lý. Máy có trọng lượng 215 g, độ dày đạt 4,1 mm khi mở và 8,9 mm khi gập. Đại diện từ Samsung nhẹ hơn đối thủ 39 g và mỏng hơn đáng kể so với iPhone Duo (nặng 254 g, dày 5,2 mm khi mở và 11,3 mm khi gập).

Ngược lại, iPhone Duo lại thể hiện sức mạnh vượt trội về mặt năng lượng. Viên pin 5.000 mAh trên Galaxy Z Fold8 Ultra cung cấp thời lượng phát video công bố là 27 giờ. Trong khi đó, iPhone Duo mang lại thời lượng sử dụng ấn tượng lên đến 31 giờ trên màn hình chính và đạt 44 giờ khi thao tác trên màn hình phụ ngoài.

Mức giá chênh lệch gần 19 triệu đồng tại thị trường Việt Nam

Yếu tố tác động trực tiếp đến quyết định chọn mua của người dùng chính là chi phí sở hữu. Phiên bản Galaxy Z Fold8 Ultra 256GB hiện có mức giá khảo sát khoảng 45,99 triệu đồng tại hệ thống SamCenter. Đi kèm với thiết bị là các chính sách ưu đãi như hỗ trợ thu cũ đổi mới 3 triệu đồng, giảm thêm 2 triệu đồng qua ShopeePay, trả góp 0% trong 24 tháng, tặng gói bảo hành Galaxy Z Care và 6 tháng dùng Google AI Pro.

Ở phân khúc giá cao hơn, Apple Việt Nam niêm yết phiên bản iPhone Duo 256GB ở mức 64,999 triệu đồng. Dù không áp dụng các gói giảm giá kích cầu mạnh mẽ, mẫu máy này lại sở hữu lợi thế lớn từ khả năng đồng bộ liền mạch trong hệ sinh thái Apple gồm Mac, iPad và Apple Watch.

Với khoản chênh lệch gần 19 triệu đồng, Galaxy Z Fold8 Ultra là giải pháp kinh tế và toàn diện cho nhu cầu đa nhiệm với thông số phần cứng đỉnh cao. Trong khi đó, iPhone Duo tập trung phục vụ những tín đồ công nghệ trung thành, sẵn sàng chi trả mức giá cao để trải nghiệm thiết kế gập mở đầu tiên chạy nền tảng iOS.