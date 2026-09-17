So sánh giá bán iPhone 18 Pro tại Việt Nam so với các thị trường trong khu vực châu Á Phiên bản iPhone 18 Pro tại Việt Nam đắt hơn nhiều nước châu Á tới hơn 5 triệu đồng, trong khi giá niêm yết iPhone 18 Pro Max lại bám rất sát với Singapore.

Apple đã chính thức đưa Việt Nam vào danh sách các thị trường mở bán sớm thế hệ iPhone mới. Người tiêu dùng trong nước có thể tham gia đặt trước hai mẫu máy cao cấp là iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max từ ngày 12/9, trước khi sản phẩm chính thức đến tay khách hàng vào ngày 18/9/2026. Ở thế hệ này, cả hai thiết bị đều bắt đầu với mức dung lượng bộ nhớ tiêu chuẩn là 256 GB.

Theo mức giá niêm yết công khai trên cửa hàng trực tuyến của Apple tại Việt Nam, mẫu iPhone 18 Pro 256 GB có giá 38,99 triệu đồng, trong khi iPhone 18 Pro Max cùng dung lượng có giá 41,99 triệu đồng. Khoảng cách chênh lệch giữa hai model này tại thị trường nội địa là 3 triệu đồng. Tuy nhiên, khi đối chiếu trực tiếp với các thị trường quốc tế, đặc biệt là khu vực châu Á, cơ cấu giá của hai dòng sản phẩm lại thể hiện sự khác biệt rất rõ rệt.

So sánh giá bán iPhone 18 Pro và Pro Max tại Việt Nam so với một số thị trường châu Á trong đợt mở bán đầu tiên ngày 18/9.

Tương quan mức giá iPhone 18 Pro Max với các quốc gia lân cận

Với mức niêm yết 41,99 triệu đồng, iPhone 18 Pro Max 256 GB tại thị trường Việt Nam cho thấy mức định giá rất cạnh tranh khi đặt cạnh Singapore. Tại đảo quốc sư tử, thiết bị được niêm yết ở mức 2.099 SGD, tương đương khoảng 41,8 triệu đồng, đồng nghĩa chênh lệch giữa hai thị trường chỉ vào khoảng 200.000 đồng.

Tại các thị trường khác ở khu vực châu Á, biên độ chênh lệch có phần rộng hơn nhưng không tạo ra khoảng cách quá lớn:

Nhật Bản: Mức giá được niêm yết là 239.800 yen, quy đổi khoảng 38,9 triệu đồng.

Mức giá được niêm yết là 239.800 yen, quy đổi khoảng 38,9 triệu đồng. Malaysia: Giá bán chính thức là 5.999 MYR, tương đương khoảng 37,8 triệu đồng.

Giá bán chính thức là 5.999 MYR, tương đương khoảng 37,8 triệu đồng. Hồng Kông: Sản phẩm có giá 11.499 HKD, tương đương khoảng 36,9 triệu đồng.

Sản phẩm có giá 11.499 HKD, tương đương khoảng 36,9 triệu đồng. Thái Lan: Mức giá công bố là 52.900 baht, tương đương khoảng 36,6 triệu đồng.

Tại thị trường Mỹ, phiên bản iPhone 18 Pro Max 256 GB được bán với giá 1.299 USD (tương đương khoảng 33,4 triệu đồng). Cần lưu ý rằng mức giá này chưa bao gồm thuế bán hàng (sales tax), khoản chi phí sẽ được cộng thêm tùy thuộc vào quy định của từng bang và thành phố cụ thể.

Hai màu mới của bộ đôi iPhone 18 Pro năm nay.

Biên độ chênh lệch lớn ở phiên bản iPhone 18 Pro tiêu chuẩn

Trái ngược với sự thu hẹp khoảng cách của bản Pro Max, biến thể iPhone 18 Pro 256 GB tại Việt Nam lại rơi vào nhóm có mức giá tương đối cao so với mặt bằng chung trong khu vực.

Cụ thể, mức giá 38,99 triệu đồng tại Việt Nam cao hơn đáng kể so với con số 10.499 HKD (khoảng 33,7 triệu đồng) tại Hồng Kông, tạo ra mức chênh lệch lên đến 5,3 triệu đồng. Tại Malaysia, phiên bản này có giá 5.499 MYR (khoảng 34,7 triệu đồng), thấp hơn Việt Nam khoảng 4,3 triệu đồng. Tương tự, mức niêm yết tại Nhật Bản là 219.800 yen (khoảng 35,7 triệu đồng), rẻ hơn khoảng 3,3 triệu đồng.

Ngay cả khi so sánh với Singapore – thị trường vốn có mức giá Pro Max gần như tương đương, giá iPhone 18 Pro tại đây chỉ ở mức 1.899 SGD (khoảng 37,8 triệu đồng), thấp hơn thị trường Việt Nam khoảng 1,2 triệu đồng. Ở Mỹ, mức giá khởi điểm chưa thuế của iPhone 18 Pro được đặt ở mức 1.199 USD, tương đương khoảng 30,8 triệu đồng.

Bảng so sánh giá niêm yết chính thức giữa các thị trường

Thị trường iPhone 18 Pro 256 GB (Quy đổi VNĐ) iPhone 18 Pro Max 256 GB (Quy đổi VNĐ) Việt Nam 38,99 triệu đồng 41,99 triệu đồng Singapore Khoảng 37,8 triệu đồng Khoảng 41,8 triệu đồng Nhật Bản Khoảng 35,7 triệu đồng Khoảng 38,9 triệu đồng Malaysia Khoảng 34,7 triệu đồng Khoảng 37,8 triệu đồng Hồng Kông Khoảng 33,7 triệu đồng Khoảng 36,9 triệu đồng Thái Lan - Khoảng 36,6 triệu đồng Mỹ (chưa thuế) Khoảng 30,8 triệu đồng Khoảng 33,4 triệu đồng

Toàn bộ số liệu đối chiếu trên đều căn cứ vào giá niêm yết công khai trên website chính thức của Apple tại từng quốc gia, chưa bao gồm các chính sách khuyến mại, trợ giá thanh toán hoặc chương trình thu cũ đổi mới từ các hệ thống đại lý ủy quyền và nhà mạng viễn thông. Sự phân hóa này tạo nên một bức tranh định giá trái chiều cho cùng một thế hệ sản phẩm tại Việt Nam: phiên bản Pro chịu mức giá cao hơn hẳn, trong khi bản Pro Max lại duy trì thế cân bằng tương đối sát với các thị trường lân cận.