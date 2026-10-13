So sánh iPhone 15 và iPhone 17e: Chi chênh 3,3 triệu đồng để lấy cấu hình mới hay camera kép? Chênh lệch 3,3 triệu đồng giữa iPhone 15 likenew và iPhone 17e đập hộp tạo nên bài toán cân não giữa ống kính góc rộng cùng cấu hình chip A19 bộ nhớ 256 GB.

Thị trường điện thoại thông minh đang chứng kiến cuộc cạnh tranh đáng chú ý giữa hai phân khúc: sản phẩm cao cấp thế hệ trước đã qua sử dụng và thiết bị đời mới vừa ra mắt. Hiện tại, người tiêu dùng có thể tiếp cận iPhone 15 phiên bản likenew 128 GB với mức giá tham khảo khoảng 14,2 triệu đồng. Ở chiều ngược lại, iPhone 17e hoàn toàn mới sở hữu dung lượng 256 GB đang được chào bán ở mức khoảng 17,5 triệu đồng. Khoảng cách chênh lệch 3,3 triệu đồng mở ra bài toán so sánh chi tiết về thông số kỹ thuật, khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế và độ bền vững theo thời gian.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật giữa iPhone 15 và iPhone 17e

Để có cái nhìn tổng quan trước khi đi sâu vào trải nghiệm, các thông số cơ bản giữa hai mẫu máy được tổng hợp cụ thể dưới đây:

Tiêu chí iPhone 15 (Likenew) iPhone 17e (Mới 100%) Mức giá tham khảo Khoảng 14,2 triệu đồng Khoảng 17,5 triệu đồng Tình trạng thiết bị Đã qua sử dụng Nguyên hộp (máy mới) Bộ nhớ trong 128 GB 256 GB Vi xử lý (SoC) A16 Bionic A19 Bộ nhớ RAM Mức tiêu chuẩn thế hệ 2023 8 GB Hệ thống camera Camera kép (chính 48 MP + góc siêu rộng 12 MP) Camera đơn (không có góc siêu rộng) Màn hình hiển thị OLED Super Retina XDR 6,1 inch, 2.000 nit Màn hình thế hệ mới

iPhone 15: Điểm tựa từ màn hình hiển thị và cụm camera đa dụng

Dù đã trình làng từ năm 2023, iPhone 15 vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ nhờ sở hữu ngôn ngữ thiết kế hiện đại cùng cụm camera kép linh hoạt. Thiết bị tích hợp cảm biến chính 48 MP đi kèm ống kính góc siêu rộng 12 MP. Sự phối hợp này đem lại ưu thế vượt trội khi chụp ảnh phong cảnh, công trình kiến trúc hoặc chụp ảnh nhóm trong không gian hạn chế.

Trải nghiệm thị giác trên mẫu máy này được bảo chứng bởi tấm nền OLED Super Retina XDR kích thước 6,1 inch, có thể đạt độ sáng tối đa 2.000 nit khi hiển thị ngoài trời. Mức sáng ấn tượng giúp người dùng sử dụng thuận tiện dưới trời nắng gắt, đáp ứng trọn vẹn từ giải trí đến chụp ảnh thường nhật.

Tuy nhiên, mặt hạn chế của thiết bị nằm ở vi xử lý A16 Bionic cùng dung lượng RAM khiêm tốn hơn nếu đặt cạnh thế hệ kế cận. Phần cứng này có thể gặp giới hạn về sức mạnh xử lý cũng như khả năng hỗ trợ các tính năng phần mềm cao cấp trong tương lai. Thêm vào đó, việc mua máy cũ đòi hỏi người dùng phải kiểm tra kỹ tình trạng vỏ máy, độ chai pin và chế độ bảo hành đi kèm.

iPhone 17e: Hiệu năng chip A19, bộ nhớ 256 GB và sự an tâm tuyệt đối

Trái ngược với lựa chọn tiết kiệm của dòng máy cũ, iPhone 17e nhắm thẳng vào phân khúc người dùng mong muốn sở hữu một thiết bị nguyên hộp và có chu kỳ sử dụng lâu dài. Mẫu máy này nắm giữ lợi thế vượt bậc về phần cứng khi được tích hợp vi xử lý A19 tiên tiến kết hợp cùng bộ nhớ RAM 8 GB.

Bên cạnh cấu hình mạnh mẽ, iPhone 17e mang lại không gian lưu trữ khởi điểm lên tới 256 GB, gấp đôi so với bản 128 GB của iPhone 15. Việc tăng gấp đôi dung lượng bộ nhớ giải quyết triệt để nỗi lo đầy bộ nhớ khi lưu trữ hình ảnh, quay video chất lượng cao hay cài đặt ứng dụng nặng. Nền tảng vi xử lý A19 và RAM 8 GB cũng đảm bảo thiết bị sẵn sàng tương thích tối đa với các bản cập nhật phần mềm phức tạp trong nhiều năm tiếp theo.

Đổi lại, điểm trừ lớn nhất trên iPhone 17e là việc cắt giảm ống kính góc siêu rộng. Việc chỉ trang bị camera đơn sẽ tạo ra rào cản nhất định với những người dùng có thói quen nhiếp ảnh đường phố, chụp phong cảnh bao la hay góc nhìn toàn cảnh.

Định hướng lựa chọn phù hợp theo nhu cầu thực tế

Việc đầu tư thêm 3,3 triệu đồng để lấy iPhone 17e hay giữ nguyên mức ngân sách khoảng 14,2 triệu đồng cho iPhone 15 hoàn toàn phụ thuộc vào thói quen sử dụng hàng ngày của từng cá nhân: