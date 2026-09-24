So sánh Notion và Obsidian: Lựa chọn nền tảng làm việc nhóm hay quản trị tri thức cá nhân? Notion tối ưu quy trình làm việc cộng tác và cơ sở dữ liệu, trong khi Obsidian trao quyền kiểm soát tệp tin Markdown cục bộ để phát triển tri thức dài hạn.

Notion và Obsidian là hai cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt trong việc ghi chú, quản lý thông tin và xây dựng kho tri thức số. Trong khi Notion hướng đến một không gian làm việc trực tuyến đa năng phục vụ vận hành và cộng tác, Obsidian lại phát triển theo triết lý ưu tiên dữ liệu cục bộ (local-first) để người dùng tự do liên kết tư duy.

Notion hay Obsidian: Chọn công cụ nào để làm việc và quản lý tri thức?

Việc lựa chọn nền tảng phù hợp phụ thuộc trực tiếp vào nhu cầu thực tế: người dùng cần một không gian cộng tác để quản lý dự án cùng đồng nghiệp, hay một môi trường độc lập, an toàn để xây dựng "bộ não thứ hai" cho riêng mình.

Notion thiên về workspace cộng tác, còn Obsidian tập trung vào ghi chú cục bộ và mạng lưới tri thức.

Notion: Không gian làm việc cộng tác và cơ sở dữ liệu linh hoạt

Notion vận hành dựa trên cấu trúc trang (page) và khối nội dung (block). Nền tảng này cho phép người dùng xây dựng tài liệu, biểu mẫu, bảng thông tin (dashboard), wiki nội bộ và cơ sở dữ liệu trong cùng một không gian làm việc số.

Thế mạnh cốt lõi của Notion nằm ở khả năng biến hệ thống ghi chú thành công cụ quản trị dự án hoàn chỉnh. Người dùng có thể thiết lập cơ sở dữ liệu dưới nhiều định dạng hiển thị như bảng dữ liệu, Kanban board, lịch biểu (calendar) hoặc dòng thời gian (timeline), đi kèm các bộ lọc, thuộc tính phân loại và mối quan hệ liên kết dữ liệu.

Giao diện Notion trên trang sản phẩm chính thức, thể hiện project board, teamspace và các nhóm tác vụ. Nguồn: Notion.

Về khả năng làm việc nhóm, Notion hỗ trợ cộng tác thời gian thực, cho phép phân quyền chi tiết trong từng không gian nhóm (teamspace), bình luận và nhắc tên thành viên. Hệ thống cũng tích hợp sẵn trí tuệ nhân tạo (AI) trực tiếp vào tài liệu, hỗ trợ tìm kiếm nâng cao và ghi chép nội dung cuộc họp.

Một ví dụ về bảng dữ liệu Meetings của Notion, cho thấy cách công cụ kết hợp nội dung, nhóm phụ trách và nhãn. Nguồn: Notion.

Tuy nhiên, cấu trúc đa chức năng khiến không gian làm việc của Notion dễ trở nên cồng kềnh nếu thiếu quy hoạch ban đầu. Về chi phí theo ghi nhận ngày 18/9/2026, Notion cung cấp gói Free, gói Plus từ 10 USD/thành viên/tháng, gói Business từ 20 USD/thành viên/tháng và gói Enterprise theo thỏa thuận.

Khả năng ngoại tuyến của Notion vẫn chịu ràng buộc kết nối. Người dùng có thể đọc hoặc chỉnh sửa nội dung đã mở trước đó, nhưng các tính năng nhúng (embed), biểu mẫu, phân quyền và nút tự động hóa sẽ không hoạt động nếu mất mạng Internet. Ngoài ra, dù hỗ trợ xuất dữ liệu ra Markdown, HTML, CSV hay PDF, việc di dời toàn bộ kiến trúc cơ sở dữ liệu phức tạp sang hệ thống khác vẫn là một thách thức.

Obsidian: Bảo toàn quyền kiểm soát dữ liệu và mạng lưới liên kết tri thức

Trái ngược với mô hình đám mây của Notion, Obsidian hoạt động theo nguyên lý lưu trữ cục bộ. Mọi ghi chú được lưu trực tiếp trên thiết bị dưới định dạng tệp Markdown tiêu chuẩn trong các kho lưu trữ (vault).

Định dạng Markdown mở giúp người dùng hoàn toàn sở hữu dữ liệu cá nhân, dễ dàng sao lưu và có thể mở bằng bất kỳ phần mềm xử lý văn bản nào mà không phụ thuộc vào hệ sinh thái độc quyền. Về bảo mật, Obsidian không thu thập dữ liệu phân tích từ xa (telemetry) và không bán thông tin người dùng.

Giao diện Obsidian trên trang chính thức, thể hiện ghi chú Markdown, Graph View và khả năng xem trên thiết bị di động. Nguồn: Obsidian.

Sức mạnh lớn nhất của Obsidian nằm ở khả năng xây dựng mạng lưới tư duy thông qua liên kết hai chiều (bidirectional linking), liên kết ngược (backlink) và biểu đồ quan hệ (Graph View). Người dùng có thể theo dõi sự kết nối giữa các ý tưởng rời rạc và sắp xếp trực quan trên bảng vẽ Canvas.

Tính năng Bases mới cho phép lọc, sắp xếp và trình bày các thuộc tính (properties) của tệp tin Markdown theo dạng bảng, thẻ hoặc danh sách, giúp Obsidian tiếp cận dần với trải nghiệm cơ sở dữ liệu. Ứng dụng cũng sở hữu hệ thống tiện ích mở rộng (plugin) và giao diện phong phú do cộng đồng đóng góp.

Về chi phí theo công bố ngày 18/9/2026, ứng dụng Obsidian cốt lõi hoàn toàn miễn phí. Dịch vụ đồng bộ chính thức Obsidian Sync với mã hóa đầu cuối AES-256 có giá từ 4 USD/người dùng/tháng (thanh toán năm), dịch vụ xuất bản Obsidian Publish từ 8 USD/website/tháng. Gói Commercial có giá 50 USD/người dùng/năm dưới dạng hỗ trợ phát triển tự nguyện và không mang tính bắt buộc.

Bảng so sánh chi tiết giữa Notion và Obsidian

Dưới đây là bảng đối chiếu kỹ thuật và tính năng vận hành giữa hai công cụ:

Tiêu chí Notion Obsidian Kiến trúc dữ liệu Tập trung trên đám mây (Cloud-based) Lưu trữ cục bộ ưu tiên (Local-first, Markdown) Chế độ ngoại tuyến Hạn chế, cần tải trước dữ liệu Toàn diện, không cần kết nối mạng Mô hình cộng tác Cộng tác nhóm trực tiếp theo thời gian thực Chủ yếu cá nhân (hỗ trợ vault chia sẻ qua Sync) Quản lý quan hệ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quan hệ, bảng tính đa năng Liên kết hai chiều, sơ đồ mạng lưới Graph View Trí tuệ nhân tạo (AI) Tích hợp sâu sẵn có trong workspace Không có sẵn ở lõi, cài đặt qua plugin ngoài Khả năng tùy biến Hệ thống template, block và tích hợp API Hệ sinh thái plugin, theme và tùy biến CSS Chi phí dịch vụ Miễn phí; Gói trả phí từ 10 USD/thành viên/tháng Lõi miễn phí; Dịch vụ Sync từ 4 USD/tháng

Lựa chọn công cụ phù hợp theo mục đích sử dụng

Sự lựa chọn giữa Notion và Obsidian phụ thuộc vào định hướng luân chuyển thông tin của người dùng trong công việc hàng ngày:

Nên chọn Notion khi: Cần một nền tảng vận hành tập trung cho tập thể, quản lý lịch xuất bản nội dung, phân công nhiệm vụ, chia sẻ tài liệu dự án và tương tác trực tiếp với các cộng sự.

Cần một nền tảng vận hành tập trung cho tập thể, quản lý lịch xuất bản nội dung, phân công nhiệm vụ, chia sẻ tài liệu dự án và tương tác trực tiếp với các cộng sự. Nên chọn Obsidian khi: Cần môi trường nghiên cứu, ghi chép học thuật chuyên sâu, xây dựng cơ sở tri thức cá nhân dài hạn, đòi hỏi tốc độ xử lý nhanh và tính riêng tư tuyệt đối cho tệp tin.

Bên cạnh việc sử dụng riêng biệt, hai công cụ có thể kết hợp hiệu quả trong một quy trình làm việc hai giai đoạn: người dùng phát triển và liên kết ý tưởng thô trong Obsidian, sau đó đưa các cấu trúc nội dung đã hoàn thiện lên Notion để triển khai và phối hợp thực hiện cùng đội ngũ.