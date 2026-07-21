So sánh VinFast Feliz II và Feliz 2025: Đâu là lựa chọn xe máy điện tối ưu sau đợt giảm giá? VinFast vừa điều chỉnh giảm giá niêm yết cho bộ đôi Feliz II và Feliz 2025, đưa mức giá thực tế về ngưỡng từ 20 triệu đồng. Bài viết phân tích sự khác biệt về công nghệ pin, hạ tầng trạm đổi và phạm vi di chuyển để giúp người dùng chọn đúng phiên bản.

VinFast Feliz hiện là một trong những dòng xe máy điện phổ thông được ưa chuộng nhất tại thị trường Việt Nam nhờ thiết kế năng động và khả năng vận hành ổn định. Trong đợt điều chỉnh giá thực hiện vào tháng 07/2026, hãng xe Việt đã áp dụng mức giá niêm yết mới cho cả hai phiên bản Feliz II và Feliz 2025, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dùng tiếp cận phương tiện xanh.

Cập nhật giá bán và ưu đãi mới nhất cho dòng VinFast Feliz

Mức giá của dòng Feliz vốn được đánh giá là cạnh tranh trong phân khúc. Sau đợt điều chỉnh, Feliz II có mức giảm 1,9 triệu đồng, trong khi Feliz 2025 giảm 900.000 đồng. Đáng chú ý, các chương trình ưu đãi đi kèm đã đưa giá xe thực tế xuống mức rất hấp dẫn.

Dòng xe Giá niêm yết cũ (VND) Giá niêm yết mới (VND) Mức điều chỉnh (VND) Feliz II 24.900.000 23.000.000 -1.900.000 Feliz 2025 26.900.000 26.000.000 -900.000

Cụ thể, Feliz II đang được áp dụng ưu đãi tương đương 13% giá bán cho các mẫu xe đổi pin, đưa giá xe thực tế về mức từ 20 triệu đồng. Với Feliz 2025, mức ưu đãi tương đương 6% giúp giá bán thực tế chỉ còn từ 25,3 triệu đồng.

Cả Feliz II và Feliz 2025 đều được nhà sản xuất giảm giá niêm yết (Ảnh: Websosanh.vn).

Thiết kế và trang bị: Sự tương đồng trong ngôn ngữ hiện đại

Về ngoại hình, cả hai phiên bản đều chia sẻ chung ADN thiết kế thể thao với kích thước tương đồng, phù hợp với vóc dáng người Việt. Tuy nhiên, Feliz 2025 mang đến sự đa dạng hơn với 5 tùy chọn màu sắc (Đen bóng, Xanh Rêu, Vàng Cát, Xanh Oliu, Trắng Ngọc Trai) so với 4 màu của Feliz II (Đỏ, Trắng, Đen, Xanh Oliu). Feliz 2025 cũng sở hữu bộ tem bắt mắt hơn và khoảng sáng gầm 141 mm, cao hơn mức 134 mm trên Feliz II, giúp hạn chế tình trạng cạ gầm khi leo vỉa hè.

Cả hai có thiết kế gần như giống hệt nhau (Ảnh: Websosanh.vn).

Cả hai mẫu xe đều sử dụng hệ thống chiếu sáng LED Projector cho hiệu suất ánh sáng tốt, cụm đồng hồ kỹ thuật số hiển thị rõ nét. Người dùng có thể nâng cấp gói kết nối smartphone và eSIM (chi phí khoảng 3 triệu đồng) để sử dụng các tính năng thông minh như định vị GPS và chống trộm.

Khả năng vận hành: Pin cố định đối đầu Pin đổi linh hoạt

Đây là điểm khác biệt cốt lõi giữa hai phiên bản, quyết định trực tiếp đến thói quen sử dụng của chủ xe:

VinFast Feliz 2025: Sử dụng pin LFP cố định dung lượng 2,4 kWh. Xe có khả năng di chuyển 134 km sau mỗi lần sạc đầy. Nếu lắp thêm pin phụ, quãng đường có thể lên tới 262 km (điều kiện tiêu chuẩn), biến đây thành mẫu xe "pin trâu" hàng đầu phân khúc.

Sử dụng pin LFP cố định dung lượng 2,4 kWh. Xe có khả năng di chuyển 134 km sau mỗi lần sạc đầy. Nếu lắp thêm pin phụ, quãng đường có thể lên tới 262 km (điều kiện tiêu chuẩn), biến đây thành mẫu xe "pin trâu" hàng đầu phân khúc. VinFast Feliz II: Tập trung vào tính linh hoạt với công nghệ pin đổi. Xe sử dụng pin LFP 1,5 kWh, cho quãng đường 82 km/pin hoặc 156 km nếu lắp 2 pin. Lợi thế lớn nhất là người dùng có thể đổi pin nhanh tại trạm chỉ trong vài phút thay vì chờ đợi sạc.

Về sức mạnh, cả hai đều trang bị động cơ In-Hub công suất định danh 1.800 W, tốc độ tối đa 70 km/h với hai chế độ lái Eco và Sport.

Các trang bị trên bộ đôi xe máy điện này cũng tương đương nhau (Ảnh: Websosanh.vn).

Thông số kỹ thuật chi tiết

Tiêu chí VinFast Feliz 2025 VinFast Feliz II Tốc độ tối đa 70 km/h 70 km/h Quãng đường tối đa (2 pin) ~262 km ~156 km Dung lượng pin 2,4 kWh (Cố định) 1,5 kWh (Đổi được) Công suất định danh 1.800 W 1.800 W Thời gian sạc Khoảng 6,5 giờ Khoảng 4,5 giờ Dung tích cốp 34 lít (giảm khi lắp pin phụ) 10 lít (khi lắp 2 pin) Khoảng sáng gầm 141 mm 134 mm Phanh Đĩa trước / Tang trống sau Đĩa trước / Tang trống sau

Lời khuyên: Nên chọn Feliz II hay Feliz 2025?

Việc lựa chọn giữa hai phiên bản phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng sạc và nhu cầu di chuyển hàng ngày của người dùng.

Chọn VinFast Feliz II nếu: Bạn là người di chuyển cường độ cao (như shipper, xe ôm công nghệ) tại các thành phố lớn. Khả năng đổi pin nhanh tại trạm giúp tối ưu thời gian làm việc, không bị gián đoạn bởi việc chờ sạc. Đặc biệt, chính sách miễn phí đổi pin (tối đa 20 lần/tháng) giúp tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành.

Chọn VinFast Feliz 2025 nếu: Bạn sử dụng xe để đi làm, đi học với quãng đường ổn định và có chỗ sạc xe thuận tiện tại nhà hoặc cơ quan. Với phạm vi di chuyển lớn chỉ sau một lần sạc, Feliz 2025 có thể đáp ứng nhu cầu cả tuần di chuyển trong đô thị mà không cần sạc lại thường xuyên.

Nhìn chung, với chế độ bảo hành xe 6 năm và bảo hành pin lên đến 8 năm, cả Feliz II và Feliz 2025 đều là những khoản đầu tư xứng đáng trong tầm giá 20-25 triệu đồng hiện nay.