Son Heung-min áp sát kỷ lục vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Hàn Quốc tại World Cup 2026 Thủ quân tuyển Hàn Quốc Son Heung-min đang đứng trước cơ hội lịch sử để vượt qua huyền thoại Cha Bum-kun, trở thành chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại của xứ kim chi.

Son Heung-min đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử trong chiến dịch World Cup 2026 cùng đội tuyển Hàn Quốc. Tiền đạo 32 tuổi không chỉ mang trọng trách dẫn dắt hàng công mà còn nhắm tới mục tiêu phá vỡ kỷ lục ghi bàn tồn tại hàng thập kỷ của bóng đá nước nhà ngay trong những trận đấu tại vòng bảng.

Son Heung-min là niềm hy vọng lớn của bóng đá Hàn Quốc.

Cuộc đi săn kỷ lục của "Cha Boom"

Theo số liệu thống kê, Son Heung-min hiện đang sở hữu 56 pha lập công sau 144 lần ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia. Con số này giúp anh củng cố vị trí thứ hai trong danh sách những chân sút tốt nhất lịch sử Hàn Quốc, chỉ xếp sau huyền thoại Cha Bum-kun.

Cựu danh thủ Bayer Leverkusen, người được mệnh danh là "Cha Boom" với những cú dứt điểm sấm sét, đang nắm giữ kỷ lục với 58 bàn thắng sau 136 trận. Điều này đồng nghĩa với việc Son Heung-min chỉ cần ghi thêm 3 bàn thắng nữa để chính thức vượt qua tiền bối và xác lập cột mốc mới. Trong lịch sử bóng đá xứ kim chi, mới chỉ có 3 cầu thủ vượt qua cột mốc 50 bàn thắng, bao gồm Cha Bum-kun, Son Heung-min và Hwang Sun-hong (50 bàn).

Vị thế mới của biểu tượng bóng đá châu Á

Khác với những giải đấu lớn trước đây khi còn khoác áo Tottenham Hotspur, Son Heung-min bước vào kỳ World Cup lần này với một vị thế mới. Sau khi cùng đội bóng London giải cơn khát danh hiệu kéo dài 40 năm với chức vô địch Europa League, chân sút sinh năm 1992 hiện đang duy trì phong độ tại giải nhà nghề Mỹ (MLS) trong màu áo LAFC.

Việc chuyển sang môi trường bóng đá Mỹ được đánh giá là bước đi chiến lược giúp Son duy trì thể lực sung mãn cho mục tiêu tối thượng cùng đội tuyển quốc gia. Sự yêu mến của người hâm mộ dành cho Son không chỉ đến từ tài năng mà còn ở tầm ảnh hưởng vượt xa những ngôi sao cùng thời như Harry Kane hay Gareth Bale tại Premier League trước đây.

Thử thách từ Cộng hòa Séc tại bảng A

Hàn Quốc sẽ bắt đầu hành trình tại World Cup 2026 bằng trận ra quân gặp đối thủ Cộng hòa Séc. Dù đại diện châu Âu sở hữu lối chơi kỷ luật và dàn nhân sự chất lượng, giới chuyên môn nhận định đây là đối thủ vừa sức để Son Heung-min có thể tìm kiếm những bàn thắng đầu tiên, tạo đà tâm lý cho cuộc đua phá kỷ lục.

Cục diện bảng A cũng đang trở nên nóng bỏng sau khi đội chủ nhà Mexico giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Nam Phi ở trận khai mạc. Một kết quả thuận lợi trước Cộng hòa Séc không chỉ giúp Hàn Quốc rộng cửa đi tiếp mà còn là cột mốc cá nhân chói lọi trong sự nghiệp lẫy lừng của Son Heung-min.