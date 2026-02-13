Về Báo Hà Tĩnh
Sơn La bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026 tại 4 điểm

Quốc Duẩn 13/02/2026 11:07

Đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, Sơn La tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại 4 điểm: phường Tô Hiệu, phường Mộc Châu, xã Thuận Châu và xã Phù Yên.

Sơn La bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026 tại 4 điểm, tối đa 120 giàn, xã hội hóa 100%

UBND tỉnh Sơn La cho biết, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón Xuân Bính Ngọ 2026, địa phương sẽ tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại 4 điểm trong đêm Giao thừa.

4 điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm

  • Phường Tô Hiệu (khu vực TP Sơn La cũ)
  • Phường Mộc Châu
  • Xã Thuận Châu
  • Xã Phù Yên

Tại mỗi điểm, thời gian bắn pháo hoa đón xuân Bính Ngọ 2026 dài khoảng 15 – 20 phút với 90 giàn pháo hoa nổ tầm thấp; trừ phường Tô Hiệu 120 giàn pháo hoa nổ.

Toàn bộ kinh phí tổ chức được huy động từ nguồn xã hội hóa. Cơ chế thực hiện: UBND tỉnh vận động xã hội hóa hỗ trợ 50%, UBND xã, phường huy động xã hội hóa bảo đảm 50%

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2026 Sơn La
Địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2026 Sơn La

Gắn hoạt động văn hóa với mục tiêu phát triển địa phương

Theo lãnh đạo tỉnh, hoạt động bắn pháo hoa và các chương trình “Mừng Đảng, mừng Xuân” không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân mà còn góp phần tạo khí thế thi đua lao động sản xuất, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2026 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025–2030. Với quy mô 4 điểm, cơ chế xã hội hóa minh bạch và sự tham gia trực tiếp của lực lượng chuyên môn, kế hoạch bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026 của Sơn La được xây dựng theo hướng an toàn, hiệu quả và phù hợp điều kiện thực tế địa phương.
