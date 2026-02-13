Đời sống Sơn La bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026 tại 4 điểm Đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, Sơn La tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại 4 điểm: phường Tô Hiệu, phường Mộc Châu, xã Thuận Châu và xã Phù Yên.

Sơn La bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026 tại 4 điểm, tối đa 120 giàn, xã hội hóa 100%

UBND tỉnh Sơn La cho biết, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón Xuân Bính Ngọ 2026, địa phương sẽ tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại 4 điểm trong đêm Giao thừa.

4 điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm

Phường Tô Hiệu (khu vực TP Sơn La cũ)

(khu vực TP Sơn La cũ) Phường Mộc Châu

Xã Thuận Châu

Xã Phù Yên

Tại mỗi điểm, thời gian bắn pháo hoa đón xuân Bính Ngọ 2026 dài khoảng 15 – 20 phút với 90 giàn pháo hoa nổ tầm thấp; trừ phường Tô Hiệu 120 giàn pháo hoa nổ.

Toàn bộ kinh phí tổ chức được huy động từ nguồn xã hội hóa. Cơ chế thực hiện: UBND tỉnh vận động xã hội hóa hỗ trợ 50%, UBND xã, phường huy động xã hội hóa bảo đảm 50%

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2026 Sơn La