Sony cắt giảm một nửa nhân sự tại Bungie sau khi Destiny 2 kết thúc lộ trình cập nhật lớn Studio Bungie vừa thông báo sa thải 292 nhân viên trong bối cảnh trò chơi chủ lực Destiny 2 dừng các bản cập nhật nội dung quan trọng và kết quả kinh doanh không đạt kỳ vọng của tập đoàn Sony.

Hãng phát triển trò chơi Bungie vừa trải qua một đợt tái cấu trúc quy mô lớn khi cắt giảm khoảng 50% lực lượng lao động ngay sau khi hoàn tất các bản cập nhật nội dung trực tuyến cho Destiny 2. Đợt sa thải này ảnh hưởng trực tiếp đến 292 vị trí công việc, bao gồm cả đội ngũ phát triển Destiny và dự án Marathon đang trong quá trình thực hiện.

Ảnh bìa bản mở rộng Forsaken của Destiny 2

Tái cấu trúc diện rộng dưới áp lực từ Sony

Quyết định cắt giảm nhân sự được Hermen Hulst, đại diện Sony Interactive Entertainment, công bố thông qua một bản ghi nhớ nội bộ vào cuối tháng 6/2026. Theo hồ sơ từ Bộ Lao động và Công nghiệp bang Washington, có tổng cộng 292 nhân viên tại studio có trụ sở tại Bellevue bị ảnh hưởng. Các đợt chấm dứt hợp đồng dự kiến sẽ bắt đầu triển khai từ ngày 9/7/2026.

Hermen Hulst cho biết quyết định này được đưa ra sau nhiều tháng xem xét nội bộ về định hướng dài hạn, ưu tiên phát triển và nhu cầu nguồn lực của studio trong chiến lược danh mục đầu tư của Sony. Đây là một phần trong nỗ lực tối ưu hóa hoạt động sau khi Sony hoàn tất thương vụ thâu tóm Bungie trị giá 3,6 tỷ USD vào năm 2022.

Nguyên nhân từ kết quả kinh doanh của Destiny 2

Bungie thừa nhận rằng dòng trò chơi Destiny 2 đã không đạt được kỳ vọng về doanh thu trong vài năm qua. Sau 8 năm vận hành, trò chơi đã kết thúc lộ trình cập nhật nội dung lớn với bản cập nhật cuối cùng mang tên "Monument of Triumph" vào ngày 9/6/2026.

Trong một tuyên bố chính thức, studio chia sẻ: "Với các dự án tương lai vẫn đang trong giai đoạn ươm tạo ban đầu, chúng tôi rất tiếc khi không thể tiếp tục duy trì quy mô vận hành như trước đây". Việc thiếu hụt các nguồn thu mới từ các bản cập nhật lớn đã khiến Bungie buộc phải thu hẹp quy mô để đảm bảo tính bền vững về mặt tài chính cho studio.

Thay đổi bộ máy lãnh đạo và tương lai dự án Marathon

Cùng với đợt sa thải, bộ máy lãnh đạo của Bungie cũng ghi nhận sự xáo trộn đáng kể. Justin Truman, người vừa đảm nhận vị trí đứng đầu studio chưa đầy một năm, đã quyết định từ chức. Thay thế vị trí này là Poria Torkan, người trước đây giữ chức Phó Chủ tịch phụ trách vận hành của Bungie.

Mặc dù cắt giảm nhân sự, Sony cam kết sẽ cung cấp các hỗ trợ chuyển tiếp cho những nhân viên bị ảnh hưởng, bao gồm việc tìm kiếm cơ hội làm việc tại các studio khác trong mạng lưới của tập đoàn. Hiện tại, trọng tâm của Bungie sẽ dồn vào việc duy trì cộng đồng Destiny hiện có và thúc đẩy tiến độ cho dự án Marathon, dù dự án mới này cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều từ đợt tái cấu trúc vừa qua.