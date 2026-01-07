Sony có thể tăng giá PlayStation Plus lần nữa khi doanh số PS5 chững lại Sony đang xem xét điều chỉnh giá các gói PlayStation Plus nhằm bù đắp doanh thu từ phần cứng. Dù vấp phải phản ứng từ người dùng, lợi nhuận dịch vụ vẫn đạt mức kỷ lục.

Sony vừa đưa ra những tín hiệu cho thấy dịch vụ đăng ký PlayStation Plus (PS Plus) có thể sẽ trải qua một đợt điều chỉnh giá mới. Trong phiên hỏi đáp với các nhà đầu tư gần đây, đại diện hãng công nghệ Nhật Bản cho biết việc tăng giá có thể xảy ra miễn là nhu cầu của thị trường vẫn duy trì ở mức cao. Động thái này diễn ra trong bối cảnh doanh số máy chơi game PS5 đang có dấu hiệu chững lại, buộc nhà sản xuất phải tìm kiếm thêm nguồn thu từ mảng trò chơi kỹ thuật số và dịch vụ.

Chiến lược tối ưu doanh thu từ hệ sinh thái kỹ thuật số

Vào tháng 5 vừa qua, người đăng ký mới tại nhiều khu vực đã phải đối mặt với một đợt tăng giá PS Plus. Tuy nhiên, Sony vẫn tiếp tục để ngỏ khả năng tăng giá cho cả ba gói dịch vụ: Essential, Extra và Premium. Đại diện hãng chia sẻ: "PS Plus mang lại giá trị lớn cho người chơi và chúng tôi liên tục cân bằng giá trị đó với chi phí khách hàng phải bỏ ra". Để thúc đẩy doanh thu, hãng có thể điều chỉnh giá cả, cơ cấu các gói dịch vụ và hiệu quả thu mua nội dung.

PlayStation Plus tiers shown

Mặc dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng người hâm mộ, Sony dường như không quá lo ngại về việc mất đi lượng người dùng trung thành. Các số liệu tài chính cho thấy lợi nhuận từ dịch vụ đăng ký này đã đạt mức cao kỷ lục trong năm tài chính 2025. Điều này cho thấy chiến lược hiện tại của hãng vẫn đang mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt bất chấp những phản ứng tiêu cực về giá.

Áp lực từ chi phí linh kiện và doanh số phần cứng

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc Sony thắt chặt nguồn thu từ dịch vụ là tình trạng thiếu hụt linh kiện, đặc biệt là bộ nhớ, làm hạn chế khả năng cung ứng và lợi nhuận từ việc bán phần cứng PS5. Để bù đắp cho sự sụt giảm lợi nhuận ở mảng thiết bị, việc thúc đẩy người dùng mua trò chơi kỹ thuật số và đăng ký các gói dịch vụ cao cấp như Extra và Premium là giải pháp tất yếu.

Sony investor Q&A about possible PS Plus price increase

Hiện tại, khoảng 40% khách hàng của Sony đã chuyển sang sử dụng các gói dịch vụ có mức phí cao hơn. Các gói Extra và Premium không chỉ mang lại lợi nhuận lớn hơn mà còn giúp hãng tận dụng tối đa tệp khách hàng sẵn có thông qua các tính năng như chơi game trên đám mây (cloud gaming) và kho trò chơi miễn phí hàng tháng. Sony tin rằng khi nhu cầu thị trường còn mạnh, việc triển khai các đợt tăng giá tiếp theo sẽ không gây ra sự tháo chạy hàng loạt của game thủ khỏi hệ sinh thái PlayStation.

Bối cảnh chung của thị trường console

Không riêng gì Sony, các đối thủ cạnh tranh như Microsoft và Nintendo cũng đã có những điều chỉnh để đối phó với cuộc khủng hoảng thiếu hụt linh kiện. Tuy nhiên, mức độ chấp nhận của người dùng đối với gói dịch vụ Essential – vốn là điều kiện bắt buộc để chơi game đa người chơi trực tuyến – vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Nếu giá của gói cơ bản này tăng quá cao, nó có thể trở thành rào cản khiến người dùng cân nhắc lại việc duy trì gắn bó với nền tảng của Sony.