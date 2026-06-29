Sony công bố 8 tựa game rời PlayStation Plus vào tháng 7/2026: Những lưu ý cho game thủ Danh sách trò chơi rời PS Plus Extra và Premium tháng 7/2026 bao gồm Risk of Rain 2 và Tropico 6. Người dùng có thời gian đến ngày 21/07 để trải nghiệm trước khi các tựa game này chính thức bị gỡ bỏ.

Sony vừa chính thức xác nhận danh sách các trò chơi sẽ rời khỏi dịch vụ PlayStation Plus (PS Plus) vào tháng 7/2026. Theo đó, những thành viên đăng ký gói Extra và Premium sẽ mất quyền truy cập vào 8 tựa game thuộc danh mục Game Catalog. Đây là một phần trong hoạt động làm mới kho nội dung định kỳ của Sony nhằm duy trì sự hấp dẫn cho dịch vụ.

Logo dịch vụ PlayStation Plus của Sony.

Danh sách chi tiết 8 tựa game rời PS Plus trong tháng 7/2026

Ban đầu, các báo cáo cho thấy có tới 13 trò chơi dự kiến sẽ bị gỡ bỏ. Tuy nhiên, Sony đã có sự điều chỉnh khi lùi thời hạn xóa bỏ của 5 tựa game sang tháng 8/2026. Do đó, trong đợt thanh lọc vào ngày 21/07 tới đây, chỉ còn 8 cái tên chính thức rời khỏi nền tảng.

Dưới đây là danh sách các trò chơi sẽ bị gỡ bỏ:

Risk of Rain 2 : Tựa game hành động roguelike đình đám.

: Tựa game hành động roguelike đình đám. Tropico 6 : Trò chơi mô phỏng quản lý và xây dựng thành phố.

: Trò chơi mô phỏng quản lý và xây dựng thành phố. The Jackbox Party Pack 9 : Bộ sưu tập các trò chơi giải trí nhóm.

: Bộ sưu tập các trò chơi giải trí nhóm. Cursed to Golf : Sự kết hợp độc đáo giữa đánh golf và roguelike.

: Sự kết hợp độc đáo giữa đánh golf và roguelike. Source of Madness : Game hành động cuộn cảnh với phong cách nghệ thuật kinh dị.

: Game hành động cuộn cảnh với phong cách nghệ thuật kinh dị. Hundred Days – Winemaking Simulator : Trình giả lập sản xuất rượu vang.

: Trình giả lập sản xuất rượu vang. Get Even : Tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất kết hợp giải đố.

: Tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất kết hợp giải đố. Infinite Minigolf: Trò chơi thể thao giải trí nhẹ nhàng.

Cơ chế vận hành của danh mục Game Catalog

Khác với các trò chơi thuộc gói Essential (vốn được giữ vĩnh viễn trong thư viện nếu người dùng đã kịp "Claim"), danh mục Game Catalog của gói Extra và Premium hoạt động theo mô hình xoay vòng tương tự Netflix. Mỗi tháng, Sony sẽ bổ sung thêm các tựa game mới và đồng thời loại bỏ một số trò chơi cũ để cân đối chi phí bản quyền và lưu lượng người dùng.

Thông thường, một trò chơi khi được đưa vào hệ thống sẽ duy trì sự hiện diện từ 6 đến 12 tháng. Việc Risk of Rain 2 hay Tropico 6 rời đi không phải là điều bất ngờ, bởi chúng đã phục vụ cộng đồng trong một khoảng thời gian đủ dài. Khi một tựa game rời khỏi Catalog, người dùng sẽ không thể khởi chạy trò chơi đó nữa, ngay cả khi đã tải về máy, trừ khi họ quyết định mua đứt sản phẩm từ PlayStation Store.

Lời khuyên cho người dùng PlayStation

Game thủ hiện còn chưa đầy một tháng để hoàn tất các mục tiêu trong những trò chơi kể trên. Đặc biệt, đối với những tựa game có thời lượng chơi dài như Tropico 6 hoặc yêu cầu kỹ năng cao như Risk of Rain 2, đây là thời điểm thích hợp nhất để bắt đầu nếu bạn không muốn bỏ lỡ.

Sau ngày 21/07/2026, các trò chơi này sẽ chính thức bị khóa quyền truy cập thông qua gói đăng ký. Đối với những người dùng muốn tiếp tục trải nghiệm sau thời hạn này, phương án duy nhất là mua phiên bản kỹ thuật số riêng lẻ. Sony dự kiến sẽ công bố danh sách các trò chơi mới thay thế vào khoảng giữa tháng 7 để bù đắp cho sự thiếu hụt này.