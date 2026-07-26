Sony công bố danh sách 9 tựa game rời khỏi dịch vụ PlayStation Plus trong tháng 8 Sony xác nhận gỡ 9 tựa game khỏi thư viện PlayStation Plus từ ngày 18 tháng 8 năm 2026, bao gồm các cái tên nổi bật như Dead Island 2 và Unicorn Overlord.

Sony vừa chính thức thông báo danh sách 9 tựa game sẽ rời khỏi danh mục Game Catalog của dịch vụ PlayStation Plus trong tháng 8 năm 2026. Người dùng đăng ký các gói dịch vụ Extra và Premium sẽ có khoảng hơn 3 tuần để hoàn tất các trò chơi này trước khi chúng chính thức bị ngừng truy cập vào ngày 18 tháng 8.

PS Plus' logo.

Chi tiết danh sách các tựa game bị gỡ bỏ trong tháng 8

Thư viện Game Catalog là một trong những tính năng giá trị nhất của dịch vụ PlayStation Plus dành cho hội viên gói Extra và Premium. Hàng tháng, bên cạnh việc bổ sung các trò chơi mới, Sony cũng tiến hành luân chuyển và rút bớt một số sản phẩm khỏi hệ thống. Trong đợt điều chỉnh này, 9 trò chơi thuộc nhiều thể loại khác nhau sẽ chia tay người chơi.

Danh sách cụ thể các trò chơi sẽ ngừng hỗ trợ từ ngày 18 tháng 8 năm 2026 bao gồm:

Dead Island 2

Harold Halibut

Space Crew: Legendary Edition

Earth Defense Force 6

Roki

Unicorn Overlord

Onee Chanbara Origin

Bomber Crew

Clash: Artifacts of Chaos

Kế hoạch lưu trữ và lộ trình cập nhật của PlayStation Plus

Sau thời điểm ngày 18 tháng 8, những tựa game nêu trên sẽ không còn có thể truy cập miễn phí thông qua tài khoản PlayStation Plus. Để tiếp tục trải nghiệm, người chơi bắt buộc phải mua bản quyền riêng lẻ cho từng sản phẩm trên cửa hàng PlayStation Store.

Bên cạnh việc rút bớt các trò chơi cũ, Sony cũng lên kế hoạch bổ sung một loạt tựa game mới vào thư viện Game Catalog trong cùng khoảng thời gian. Sự luân chuyển định kỳ này giúp duy trì tính đa dạng cho kho game, đảm bảo các thành viên PlayStation Plus luôn có thêm lựa chọn giải trí mới mỗi tháng.