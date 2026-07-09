Sony FX5 lộ diện: Cảm biến 16.6MP mới và khả năng quay 5K sắp ra mắt Sony FX5 dự kiến ra mắt vào ngày 22/07 với cảm biến full-frame 16.6MP hoàn toàn mới, hỗ trợ Triple-base-ISO và hệ thống lấy nét AI tiên tiến từ dòng A7r VI.

Sau hơn bốn năm kể từ khi mẫu FX3 gây bão trong giới làm phim chuyên nghiệp, Sony chuẩn bị tung ra phiên bản kế nhiệm mang tên Sony FX5. Theo các nguồn tin rò rỉ uy tín, thiết bị này sẽ được ra mắt chính thức vào lúc 15:00 ngày 22/07 (giờ London), đánh dấu một bước tiến mới trong dòng máy ảnh Cinema Line của hãng điện tử Nhật Bản.

Sự thay đổi từ tên gọi đến định vị phân khúc

Trái với dự đoán ban đầu về một phiên bản mang tên FX3 II, Sony quyết định đặt tên cho mẫu máy mới là FX5. Việc nâng cấp số hiệu model cho thấy Sony muốn định vị sản phẩm này ở phân khúc cao cấp hơn, đi kèm với mức giá và cấu hình vượt trội so với người tiền nhiệm. Trước đó, vào năm 2025, Sony cũng đã giới thiệu mẫu FX2 với mức giá dễ tiếp cận hơn, tạo ra một dải sản phẩm chuyên dụng hoàn chỉnh cho các nhà sáng tạo nội dung.

Mẫu Sony FX3 hiện tại dự kiến sẽ có phiên bản kế nhiệm trong thời gian tới.

Cấu hình kỹ thuật: Cảm biến 16.6MP và Triple-base-ISO

Cải tiến đáng chú ý nhất trên Sony FX5 nằm ở cảm biến hình ảnh. Thay vì sử dụng cảm biến 12.9MP như trên FX3, FX5 được trang bị cảm biến full-frame 16.6MP hoàn toàn mới. Độ phân giải cao hơn cho phép máy hỗ trợ quay video 5K ở định dạng "open-gate" với tỷ lệ khung hình 3:2, mang lại sự linh hoạt tối đa cho hậu kỳ và cắt ghép khung hình.

Đặc biệt, công nghệ Triple-base-ISO (ba mức ISO cơ sở) sẽ xuất hiện trên FX5. Đây là tính năng quan trọng giúp tối ưu hóa dải động (dynamic range) và kiểm soát nhiễu hạt (noise) ở nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau, từ môi trường ánh sáng ban ngày gắt đến bối cảnh thiếu sáng trầm trọng.

Bảng so sánh thông số dự kiến giữa Sony FX3 và Sony FX5

Thông số Sony FX3 Sony FX5 (Tin đồn) Cảm biến 12.9MP Full-frame 16.6MP Full-frame ISO cơ bản Dual-base ISO Triple-base ISO Độ phân giải tối đa 4K 5K Open-gate (3:2) Bộ xử lý Bionz XR Bionz XR 2 Lấy nét AI Cơ bản AI Autofocus (tương tự A7r VI) Màn hình 3.0 inch 3.5 inch

Nâng cấp về phần cứng và khả năng xử lý

Sony FX5 sẽ được trang bị bộ vi xử lý Bionz XR 2, cho phép vận hành hệ thống lấy nét tự động (autofocus) dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI). Hệ thống này được kỳ vọng sẽ có tốc độ và độ chính xác tương đương với mẫu Sony A7r VI, giúp nhận diện chủ thể phức tạp hiệu quả hơn trong quá trình quay phim chuyên nghiệp.

Về mặt thiết kế, thân máy FX5 được cho là sẽ lớn hơn một chút so với FX3 để đảm bảo khả năng tản nhiệt khi xử lý các định dạng video nặng. Màn hình xoay lật phía sau cũng được nâng cấp kích thước từ 3 inch lên 3.5 inch, giúp việc giám sát hình ảnh trực tiếp trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra, giao diện người dùng và hệ thống menu cũng sẽ được tái thiết kế để tối ưu hóa trải nghiệm thao tác nhanh.

Dù không tích hợp sẵn kính ngắm điện tử (EVF) để giữ thiết kế nhỏ gọn đặc trưng của dòng FX, người dùng vẫn có thể mua rời phụ kiện này và gắn thông qua cổng kết nối chuyên dụng khi cần thiết. Với những nâng cấp mạnh mẽ về cảm biến và chip xử lý, Sony FX5 hứa hẹn sẽ trở thành tiêu chuẩn mới cho các nhà làm phim độc lập và các đơn vị sản xuất nội dung chuyên nghiệp.