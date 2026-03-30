Sony gần như ngừng mảng kinh doanh thẻ nhớ: Bước chuyển để tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi Tập đoàn Sony đang dần rút khỏi thị trường thẻ nhớ, lĩnh vực từng là thế mạnh với các định dạng độc quyền, nhằm dồn lực cho mảng cảm biến hình ảnh và hệ sinh thái PlayStation.

Sony, một trong những tên tuổi lớn nhất trong ngành điện tử tiêu dùng, đang thực hiện bước đi mang tính bước ngoặt khi dần rút chân khỏi mảng kinh doanh thẻ nhớ. Quyết định này đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong chiến lược của tập đoàn, vốn từng là người tiên phong và nỗ lực định hình thị trường lưu trữ với các tiêu chuẩn riêng biệt.

Từ thời hoàng kim của các định dạng độc quyền

Trong quá khứ, Sony nổi tiếng với dòng Memory Stick - chuẩn thẻ nhớ được thiết kế dành riêng cho hệ sinh thái của hãng. Từ những chiếc máy ảnh Cyber-shot, máy quay Handycam đến máy chơi game cầm tay PSP và điện thoại liên doanh Sony Ericsson, Memory Stick từng là biểu tượng cho sự thống trị của Sony trong lĩnh vực phần cứng và phụ kiện.

Tập đoàn Sony đang dần rút khỏi thị trường thẻ nhớ, một lĩnh vực từng là thế mạnh với các định dạng độc quyền (Nguồn: Internet)

Tuy nhiên, sự trỗi dậy mạnh mẽ và tính phổ quát của các chuẩn thẻ SD và microSD đã tạo ra áp lực vô cùng lớn. Mặc dù Sony sau đó đã linh hoạt chuyển sang hỗ trợ và sản xuất các loại thẻ SD thông dụng, nhưng thị trường này đã trở nên bão hòa với sự cạnh tranh khốc liệt về giá từ nhiều nhà sản xuất chuyên biệt khác.

Thách thức từ xu hướng tiêu dùng hiện đại

Bên cạnh áp lực cạnh tranh, thói quen của người dùng cũng thay đổi rõ rệt. Các dòng smartphone và laptop hiện đại ngày nay thường ưu tiên bộ nhớ trong dung lượng lớn hoặc sử dụng các giải pháp lưu trữ đám mây, khiến nhu cầu về thẻ nhớ vật lý giảm sút đáng kể đối với người dùng phổ thông.

Việc Sony gần như ngừng kinh doanh thẻ nhớ cho thấy một chiến lược tái tập trung vào những mảng kinh doanh mang lại biên lợi nhuận cao hơn và có sức ảnh hưởng toàn cầu hơn. Thay vì duy trì một mảng phụ kiện đang dần thu hẹp, tập đoàn đang dồn lực vào những thế mạnh công nghệ không thể thay thế của mình.

Chiến lược tái cấu trúc tập trung vào giá trị cao

Hiện nay, Sony đang đạt được những thành công rực rỡ trong hai mảng then chốt: cảm biến hình ảnh và giải trí kỹ thuật số. Cụ thể:

Cảm biến hình ảnh:

Sony hiện là nhà cung cấp cảm biến hàng đầu cho hầu hết các dòng máy ảnh chuyên nghiệp và thiết bị di động cao cấp trên toàn thế giới. Ngành công nghiệp game: Thương hiệu PlayStation tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu, tạo ra hệ sinh thái nội dung và phần cứng có lợi nhuận bền vững.

Dù việc rút lui khỏi thị trường thẻ nhớ có thể gây tiếc nuối cho những người dùng trung thành từng gắn bó với hệ sinh thái Memory Stick, nhưng đây được xem là bước đi tất yếu. Việc tối ưu hóa nguồn lực giúp Sony thích nghi tốt hơn với bối cảnh thị trường công nghệ luôn biến động, đảm bảo sự phát triển bền vững và giữ vững vị thế của một gã khổng lồ công nghệ trong tương lai.