Sony gây tranh cãi khi quảng bá đầu đĩa than trong bối cảnh cắt giảm đĩa game PS5 Động thái quảng bá mâm đĩa than PS-LX3BT của Sony Electronics khiến cộng đồng game thủ nổi giận trong bối cảnh mảng PlayStation lên kế hoạch khai tử đĩa game vật lý.

Sony đang đối mặt với phản ứng gay gắt từ cộng đồng game thủ sau khi đăng tải bài viết quảng bá dòng mâm đĩa than vinyl trên mạng xã hội. Động thái này bị chỉ trích là mâu thuẫn khi mảng giải trí của tập đoàn Nhật Bản đang từng bước cắt giảm việc sản xuất đĩa game vật lý trên hệ máy PlayStation 5 (PS5) dự kiến vào năm 2028.

Sony vinyl record player shown above PS5 game disc

Làn sóng phản đối từ sự đối lập trong chiến lược sản phẩm

Mọi chuyện bắt đầu khi tài khoản mạng xã hội của Sony Electronics đăng tải nội dung giới thiệu mẫu mâm đĩa than PS-LX3BT. Dù được trang bị các công nghệ hiện đại như kết nối Bluetooth, sản phẩm này về bản chất vẫn phục vụ nhóm khách hàng sưu tầm đĩa than truyền thống. Ngay lập tức, bài đăng nhận về hàng loạt phản hồi tiêu cực từ người dùng hệ máy console.

Bên cạnh đó, nhiều bình luận hàng đầu gọi chiến lược tiếp thị này là thiếu nhạy cảm và đầy tính mỉa mai. Người chơi đặt câu hỏi tại sao Sony vẫn tiếp tục duy trì và chiều chuộng một thị trường ngách như đĩa than, trong khi lại lên kế hoạch cắt giảm đĩa game vật lý – một định dạng vốn sở hữu lượng người dùng phổ thông lớn hơn và mang lại doanh thu cao hơn đáng kể cho hãng.

Sự tương đồng giữa ngành âm nhạc và thị trường game

Sự dịch chuyển từ định dạng vật lý sang kỹ thuật số trong ngành công nghiệp game hiện nay có nhiều điểm tương đồng với ngành âm nhạc. Sự bùng nổ của các nền tảng phát trực tuyến như Spotify từng khiến doanh số đĩa CD giảm mạnh. Tuy nhiên, ngược lại với CD, đĩa than lại ghi nhận sự hồi sinh mạnh mẽ trong hơn một thập kỷ qua nhờ giá trị sưu tầm, tính thẩm mỹ của bìa đĩa và khả năng mua bán lại trên thị trường thứ cấp.

Đặc biệt đối với mảng game, dù PlayStation Store mang lại doanh thu kỹ thuật số khổng lồ, việc sở hữu đĩa game vật lý vẫn giữ vai trò quan trọng đối với người tiêu dùng. Việc Sony tái cơ cấu các nhà máy sản xuất đĩa Blu-ray nhằm thúc đẩy người dùng chuyển sang mua phần mềm dạng số đang gặp phải sự kháng cự từ nhóm khách hàng muốn có quyền sở hữu sản phẩm thực tế.

Sự đứt gãy truyền thông nội bộ và kỳ vọng về giải pháp dung hòa

Giải thích về nguyên nhân dẫn đến vụ việc, mảng Sony Electronics (chịu trách nhiệm về TV, thiết bị âm thanh) và Sony Interactive Entertainment (quản lý PlayStation) vốn hoạt động độc lập với các đội ngũ tiếp thị riêng biệt. Sự thiếu phối hợp thông điệp giữa các bộ phận đã vô tình tạo ra làn sóng bất mãn trong thời điểm nhạy cảm này.

Tuy nhiên, các nguồn tin từ giới phân tích như Moore's Law Is Dead nhận định Sony vẫn có thể thay đổi lộ trình. Mặc dù việc sản xuất đĩa đại trà sẽ giảm sau mốc năm 2028, hãng nhiều khả năng vẫn duy trì việc phát hành các phiên bản đặc biệt dành cho người sưu tầm trên hệ máy PS5 và thế hệ PS6 tiếp theo.