Sony IER-EX15C USB-C: Tai nghe có dây giá rẻ liệu có đáng mua cho game thủ? Với mức giảm giá 50%, Sony IER-EX15C là giải pháp âm thanh USB-C tối ưu cho người dùng cần độ trễ bằng không, không lo sạc pin và góp phần bảo vệ môi trường.

Trong bối cảnh tai nghe True Wireless (TWS) thống trị thị trường, Sony IER-EX15C xuất hiện như một lời nhắc nhở về giá trị của kết nối có dây truyền thống. Hiện tại, mẫu tai nghe USB-C này đang được giảm giá mạnh 50% trên Amazon, đưa mức giá về sát mốc thấp nhất lịch sử, mở ra cơ hội sở hữu một phụ kiện âm thanh ổn định với chi phí cực thấp.

Sony IER-EX15C USB-C có thiết kế nhỏ gọn với nhiều màu sắc trẻ trung.

Ưu điểm vượt trội của kết nối có dây và độ trễ bằng không

Điểm yếu lớn nhất của các dòng tai nghe Bluetooth chính là độ trễ âm thanh (latency), một rào cản khó chịu đối với game thủ, đặc biệt là trong các tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất (FPS). Sony IER-EX15C giải quyết triệt để vấn đề này nhờ kết nối USB-C trực tiếp, đảm bảo phản hồi âm thanh tức thời mà không cần qua các bước mã hóa không dây phức tạp.

Bên cạnh đó, sản phẩm tích hợp bộ điều khiển trên dây (in-line remote) kèm microphone, hỗ trợ tốt cho việc đàm thoại trong game hoặc họp trực tuyến. Khả năng tương thích của IER-EX15C rất rộng, từ laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh cho đến các máy chơi game phổ biến như PlayStation 5 và Nintendo Switch thông qua chuẩn USB Audio Class 1.0.

Lựa chọn bền vững: Nói không với pin Lithium-ion

Một khía cạnh đáng chú ý mà Sony nhấn mạnh ở model này là tính thân thiện với môi trường. Khác với tai nghe không dây phụ thuộc vào pin Lithium-ion vốn đòi hỏi khai thác kim loại nặng gây tàn phá cảnh quan và tiêu tốn nguồn nước sạch, IER-EX15C hoạt động hoàn toàn không cần nguồn điện riêng.

Việc loại bỏ pin không chỉ giúp người dùng thoát khỏi nỗi lo hết năng lượng giữa chừng khi đang nghe nhạc, mà còn giảm thiểu lượng rác thải điện tử độc hại khó tái chế khi pin bị chai. Đây là một bước đi nhỏ nhưng ý nghĩa trong việc giảm thiểu tác động tiêu cực đến hệ sinh thái toàn cầu.

Những đánh đổi về mặt kỹ thuật cần lưu ý

Dù sở hữu nhiều ưu điểm về độ tiện dụng và tính bền vững, Sony IER-EX15C vẫn có những hạn chế cố định của một dòng sản phẩm phổ thông. Với driver dynamic kích thước chỉ 5 mm, người dùng không nên kỳ vọng vào một chất lượng âm thanh độ phân giải cao (hi-fidelity) hay dải bass sâu thẳm như trên các dòng tai nghe chuyên dụng.

Để so sánh, các mẫu tai nghe cao cấp như Audeze LCD-GX sử dụng driver planar lên đến 100 mm sẽ mang lại trải nghiệm âm thanh ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Ngoài ra, việc sử dụng dây cáp đôi khi gây vướng víu, dù Sony đã tinh tế tặng kèm một thanh trượt để điều chỉnh độ dài dây và hạn chế tình trạng rối cáp khi di chuyển.

Thông số kỹ thuật cơ bản của Sony IER-EX15C

Đặc tính Thông số / Chi tiết Loại driver Dynamic 5 mm Cổng kết nối USB Type-C Tính năng Microphone tích hợp, điều khiển trên dây Tương thích PC, Mobile, PS5, Nintendo Switch Phụ kiện đi kèm Thanh trượt điều chỉnh độ dài dây

Nhìn chung, với mức giá sau giảm chỉ còn khoảng 15 USD, Sony IER-EX15C là một lựa chọn hoàn hảo cho những ai ưu tiên sự ổn định, tính di động và muốn đóng góp vào việc bảo vệ môi trường thông qua việc giảm thiểu rác thải pin.