Sony LYTIA 610: Công nghệ thấu kính RB2x2 OCL nâng tầm camera tele trên smartphone Sony vừa ra mắt cảm biến LYTIA 610 với cấu trúc thấu kính RB2×2 OCL độc đáo, giúp tăng 20% độ phân giải không gian và hỗ trợ quay video 4K 120fps trên các thiết bị di động.

Sony vừa chính thức giới thiệu LYTIA 610, mẫu cảm biến CMOS xếp chồng thế hệ mới được thiết kế chuyên biệt để cải thiện khả năng chụp ảnh thu phóng (zoom) và quay video trên điện thoại thông minh. Thay vì chạy đua về số lượng điểm ảnh, Sony tập trung vào việc tái cấu trúc hệ thống thấu kính trên chip nhằm giải quyết bài toán cân bằng giữa độ chi tiết hình ảnh và hiệu suất lấy nét tự động.

Sony ra mắt cảm biến LYTIA 610 mới

Giải mã cấu trúc thấu kính RB2x2 OCL độc bản

Điểm đột phá nhất trên LYTIA 610 chính là cấu trúc điểm ảnh RB2×2 On Chip Lens (OCL). Đây là cảm biến thương mại đầu tiên áp dụng thiết kế thấu kính không đồng nhất này. Cụ thể, Sony đã tách biệt cách xử lý thấu kính cho các nhóm màu khác nhau trên cùng một bề mặt cảm biến.

Các điểm ảnh màu xanh lá (Green) – thành phần quyết định độ sắc nét và chi tiết của khung hình – được trang bị cấu trúc thấu kính 1×1 riêng biệt. Thiết kế này giúp tối ưu hóa việc thu nhận ánh sáng và tăng độ phân giải thực tế. Ngược lại, các điểm ảnh màu đỏ (Red) và xanh lam (Blue) sử dụng cấu trúc thấu kính 2×2. Cách tiếp cận này cho phép hệ thống lấy nét theo pha hoạt động ổn định, nhanh chóng mà không làm suy giảm chất lượng hình ảnh tổng thể.

Cảm biến mới của Sony có kích thước 1/2 inch ấn tượng

Nhờ thuật toán tái tạo hình ảnh được tối ưu riêng cho cấu trúc RB2x2 OCL, LYTIA 610 cho khả năng hiển thị độ phân giải không gian cao hơn 20% so với thế hệ LYTIA 601 tiền nhiệm, dù cả hai đều duy trì kích thước điểm ảnh ở mức 0.7μm.

Đột phá tốc độ đọc và khả năng quay video chuyên nghiệp

Bên cạnh cải tiến về quang học, Sony cũng nâng cấp mạnh mẽ mạch xử lý dữ liệu bên trong. LYTIA 610 sở hữu tốc độ đọc dữ liệu nhanh gấp đôi so với các dòng cảm biến 1/2 inch trước đây của hãng. Cải tiến này mở đường cho khả năng quay video 4K với tốc độ khung hình 120fps – một thông số vốn thường chỉ xuất hiện trên các cảm biến kích thước lớn của dòng flagship.

LYTIA 610 hỗ trợ quay video 4K@120fps

Ngoài ra, cảm biến còn hỗ trợ quay HDR 4K ở 60fps, giúp duy trì dải tương phản động rộng trong các môi trường ánh sáng phức tạp. Việc xử lý dữ liệu nhanh chóng còn giúp giảm thiểu hiện tượng lệch màu và độ trễ khi chuyển đổi giữa camera chính và camera tele, tạo ra trải nghiệm quay video mượt mà và đồng nhất hơn trên các hệ thống đa ống kính.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Sony LYTIA 610

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật cơ bản của cảm biến LYTIA 610 vừa được Sony công bố:

Thông số Chi tiết kỹ thuật Loại cảm biến CMOS xếp chồng (Stacked CMOS) Kích thước quang học 1/2 inch Độ phân giải hiệu dụng Khoảng 64 Megapixel Kích thước điểm ảnh 0.7μm Cấu trúc thấu kính RB2×2 On Chip Lens (OCL) Giao diện đầu ra MIPI C-PHY / D-PHY Tính năng video 4K@120fps, HDR 4K@60fps

Sony LYTIA 610 sẽ cho chất lượng ảnh tele ấn tượng

Triển vọng ứng dụng trên smartphone thế hệ mới

Với kích thước 1/2 inch và độ phân giải 64MP, LYTIA 610 được định vị là linh kiện lý tưởng cho các cụm camera tele hoặc camera chân dung trên điện thoại thông minh. Công nghệ mới giúp khắc phục nhược điểm thiếu chi tiết khi zoom kỹ thuật số và đảm bảo khả năng lấy nét chính xác trong các điều kiện thiếu sáng.

Dự kiến, Sony sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt cảm biến này vào cuối tháng 6/2026. Đây hứa hẹn sẽ là lựa chọn hàng đầu cho các nhà sản xuất smartphone Android trong việc nâng cấp hệ thống camera trên các dòng máy cận cao cấp và cao cấp trong tương lai gần.

Hiện tại, nếu người dùng muốn trải nghiệm công nghệ cảm biến hàng đầu từ Sony, các dòng flagship như Sony Xperia 1 VII vẫn là sự lựa chọn tối ưu với hệ thống camera ZEISS và khả năng zoom quang học ấn tượng.