Sony MDR-3R hồi sinh thiết kế Walkman MDR-3 năm 1979, thêm USB-C và bản Stranger Things Edition Sony tái hiện tai nghe mở MDR-3 năm 1979 với màng loa 23mm, cổng USB-C, mic thoại, cắm là chạy, giá 59,99 USD (khoảng 1,54 triệu đồng) tại cửa hàng Sony.

Sony vừa ra mắt tai nghe MDR-3R, phiên bản làm mới của mẫu MDR-3 đi kèm máy nghe nhạc Walkman TPS-L2 năm 1979. Sản phẩm giữ kiểu dáng tai nghe mở (open-ear) cổ điển, nhưng được bổ sung cổng USB-C và micro đàm thoại để dùng với các thiết bị hiện đại. Giá bán là 59,99 USD (khoảng 1,54 triệu đồng).

Từ Walkman TPS-L2 đến MDR-3R: vì sao thiết kế cũ được làm lại

Năm 1979, Sony tạo bước ngoặt trong thói quen nghe nhạc di động khi phát hành Walkman TPS-L2 cùng tai nghe MDR-3. Gần nửa thế kỷ sau, hãng đưa chính thiết kế này trở lại, kèm các tính năng phục vụ người dùng ngày nay.

MDR-3R tái hiện khá trung thực bản gốc: tai nghe mở, trọng lượng nhẹ, với cặp đệm tai xanh và cam đặc trưng. Người dùng có thể thay đổi đệm tai theo sở thích. Bao bì và sách hướng dẫn cũng được thiết kế lấy cảm hứng từ MDR-3 ra đời hơn 40 năm trước.

Sony ra mắt tai nghe MDR-3R

Bên trong MDR-3R: giữ màng loa cũ, thêm kết nối mới

Về kỹ thuật, MDR-3R vẫn dùng màng loa đường kính 23mm như phiên bản tiền nhiệm. Theo Sony, chất âm được tinh chỉnh để giữ đặc trưng của MDR-3, đồng thời có một số cải tiến nhỏ cho phù hợp hơn với thị hiếu nghe nhạc hiện nay. Nguồn tin không công bố thêm thông số âm thanh chi tiết.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở kết nối. Tai nghe có cổng cắm USB-C, tích hợp micro đàm thoại và cụm điều khiển trên dây. Sản phẩm hoạt động theo cơ chế cắm là chạy, không cần sạc pin, ghép nối Bluetooth hay cập nhật phần mềm.

Tiêu chí Thông tin về MDR-3R Kiểu dáng Tai nghe mở (open-ear), trọng lượng nhẹ Màng loa 23mm, tương tự phiên bản tiền nhiệm Kết nối Cổng USB-C Tính năng bổ sung Micro đàm thoại, cụm điều khiển trên dây Cách sử dụng Cắm là chạy, không cần pin, Bluetooth hay cập nhật phần mềm Giá bán 59,99 USD (khoảng 1,54 triệu đồng)

Được và mất khi chọn tai nghe có dây theo phong cách hoài cổ

Ưu điểm rõ nhất là sự đơn giản. Vì không có pin, không cần ghép nối và không phụ thuộc phần mềm, người dùng chỉ cần cắm vào thiết bị có cổng USB-C để sử dụng. Mic thoại và cụm điều khiển trên dây giúp sản phẩm đáp ứng nhu cầu nghe nhạc lẫn đàm thoại.

Tuy nhiên, cách tiếp cận này cũng có giới hạn. Sản phẩm không dùng Bluetooth nên người dùng phải kết nối bằng dây. Thiết bị cần có cổng USB-C để tương thích. Ngoài ra, nguồn tin chưa đề cập các tính năng như chống ồn hay ứng dụng tùy chỉnh âm thanh.

Bản Stranger Things Edition dành cho người hâm mộ

Bên cạnh bản tiêu chuẩn, Sony giới thiệu MDR-3R Stranger Things Edition, lấy cảm hứng từ chiếc tai nghe của nhân vật Max trong loạt phim truyền hình cùng tên trên Netflix. Phiên bản này có logo Stranger Things khắc trên củ tai, đệm tai phối màu đỏ - đen và hộp đựng thiết kế riêng.

Sản phẩm có kiểu dáng cổ điển

Hiện tai nghe Sony MDR-3R được bán trên hệ thống cửa hàng của Sony với giá 59,99 USD (khoảng 1,54 triệu đồng). Nguồn tin không nêu giá riêng của bản Stranger Things Edition cũng như thời điểm bán tại Việt Nam.

Điều đáng chú ý từ động thái của Sony

MDR-3R cho thấy Sony khai thác di sản Walkman theo hướng thực dụng: giữ ngoại hình và đặc trưng âm thanh của mẫu 1979, nhưng thay đổi cách kết nối để dùng được với thiết bị hiện nay. Với mức giá 59,99 USD, sản phẩm nhắm tới người thích phong cách hoài cổ và nhu cầu nghe có dây đơn giản.