Sony phát triển công nghệ tạo khung hình AI: Giải pháp đột phá hiệu năng cho PlayStation Kiến trúc sư Mark Cerny xác nhận Sony đang phát triển tính năng Frame Generation bằng AI, hứa hẹn mang lại trải nghiệm 120fps mượt mà và tối ưu hóa phần cứng PS5 Pro.

Sony vừa chính thức xác nhận đang trong quá trình phát triển công nghệ tạo khung hình bằng trí tuệ nhân tạo (AI) dành riêng cho hệ sinh thái PlayStation. Động thái này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc nâng cấp đồ họa, đặc biệt tập trung vào việc tối ưu hóa độ mượt và hiệu suất cho dòng máy cao cấp PS5 Pro.

Công nghệ Frame Generation: Bước ngoặt đồ họa trên Console

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Mark Cerny - kiến trúc sư trưởng hệ thống của PlayStation - đã khẳng định rằng công nghệ tạo khung hình dựa trên học máy (Machine Learning) sẽ sớm xuất hiện trên nền tảng của hãng. Điều này cho thấy Sony đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách về công nghệ xử lý hình ảnh giữa console và PC cao cấp.

Frame Generation giúp tăng đáng kể tốc độ khung hình (fps) cảm nhận được mà không đòi hỏi GPU quá mạnh

Cụ thể, Frame Generation hoạt động bằng cách sử dụng thuật toán AI để phân tích và chèn thêm các khung hình mới vào giữa những khung hình gốc. Kỹ thuật này giúp tăng tốc độ khung hình (fps) lên gấp đôi hoặc hơn mà không yêu cầu chip đồ họa (GPU) phải tính toán toàn bộ dữ liệu ở độ phân giải gốc. Phương pháp này tương tự với DLSS của Nvidia hay FSR của AMD đã rất thành công trên máy tính cá nhân.

Tối ưu hóa sức mạnh phần cứng trên PS5 Pro

Bên cạnh công nghệ PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) vốn đã được giới thiệu để cải thiện độ sắc nét, việc bổ sung Frame Generation được coi là mảnh ghép cuối cùng giúp PS5 Pro đạt đến ngưỡng hiệu năng mới. Với phần cứng được thiết kế chuyên dụng cho AI, PS5 Pro là thiết bị tiềm năng nhất để triển khai tính năng này sớm nhất.

PS5 Pro rõ ràng là sản phẩm sáng giá nhất hiện tại nếu Sony muốn tích hợp sớm Frame Generation

Ưu điểm lớn nhất của công nghệ này là khả năng duy trì tốc độ 60fps hoặc 120fps ổn định ngay cả trong những tựa game có đồ họa cực kỳ nặng. Điều này không chỉ giúp người dùng có trải nghiệm thị giác mượt mà hơn mà còn cho phép các nhà phát triển game đẩy giới hạn chi tiết môi trường lên mức tối đa mà không lo ngại về vấn đề tụt khung hình.

Thách thức về độ trễ và lộ trình tương lai

Tuy nhiên, công nghệ tạo khung hình bằng AI cũng đối mặt với một nhược điểm cố hữu là độ trễ đầu vào (Input Latency). Do AI cần thời gian để "dự đoán" và tạo ra khung hình mới, người chơi có thể cảm nhận được một khoảng trễ nhỏ giữa thao tác bấm nút và phản hồi trên màn hình. Đây là yếu tố mà Sony cần tối ưu hóa triệt để trước khi ra mắt rộng rãi.

Về lộ trình phát triển, Mark Cerny ám chỉ rằng tính năng này có thể chưa xuất hiện ngay lập tức mà sẽ cần thêm thời gian hoàn thiện. Đáng chú ý, dự án hợp tác cùng AMD với tên mã "Project Amethyst" cho thấy kết xuất đồ họa bằng AI sẽ là trọng tâm của thế hệ PlayStation 6 trong tương lai. Nhìn chung, sự xuất hiện của Frame Generation sẽ thay đổi cuộc chơi trên thị trường console, mang lại hiệu năng tương đương những cỗ máy PC đắt đỏ trong một mức giá dễ tiếp cận hơn.