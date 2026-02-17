Sony PlayStation 6 và chiến lược hy sinh công nghệ đồ họa để duy trì mức giá cạnh tranh Để tránh mức giá quá cao, PlayStation 6 dự kiến sử dụng kiến trúc đồ họa lai RDNA 5 kết hợp công nghệ cũ nhằm tối ưu chi phí mà vẫn đảm bảo hiệu năng vượt trội.

Sony được cho là đang chuẩn bị những bước đi chiến lược cho thế hệ console tiếp theo, PlayStation 6 (PS6), nhằm cân bằng giữa hiệu suất mạnh mẽ và khả năng tiếp cận của người dùng. Theo thông tin từ leaker KeplerL2, thay vì sử dụng toàn bộ kiến trúc đồ họa RDNA 5 mới nhất từ AMD, Sony có thể sẽ kết hợp các tính năng của RDNA 5 với các nền tảng kiến trúc cũ hơn.

Cấu trúc đồ họa lai: Bài toán tối ưu chi phí sản xuất

Việc sử dụng kiến trúc đồ họa lai không phải là hướng đi mới của Sony. Trước đó, PlayStation 5 đã sử dụng sự kết hợp giữa RDNA 1 và RDNA 2, trong khi phiên bản PS5 Pro là sự pha trộn giữa RDNA 3 và RDNA 4. Quyết định này giúp hãng kiểm soát được giá thành linh kiện trong bối cảnh chi phí sản xuất chất bán dẫn toàn cầu đang leo thang.

Tin đồn cho rằng PS6 sẽ kết hợp các tính năng của RDNA 5 với các công nghệ kiến trúc cũ hơn

Nguyên nhân chính dẫn đến việc cắt giảm và lai tạo GPU là để giữ giá bán lẻ ở mức dễ chấp nhận. Nếu trang bị một GPU RDNA 5 toàn phần (full option), giá thành của máy có thể bị đẩy lên mức rất cao, gây khó khăn cho việc tiếp cận thị trường đại chúng.

Thông số kỹ thuật dự kiến của PlayStation 6

Dù có sự điều chỉnh về GPU, PS6 vẫn hứa hẹn sở hữu sức mạnh xử lý ấn tượng. Các báo cáo rò rỉ chỉ ra rằng máy sẽ được trang bị CPU dựa trên kiến trúc Zen 6 của AMD và bộ nhớ RAM lên tới 30GB chuẩn GDDR7. Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật dự kiến dựa trên các nguồn tin rò rỉ:

Thành phần Thông số dự kiến Vi xử lý (CPU) AMD Zen 6 Đồ họa (GPU) Kiến trúc lai RDNA 5 và công nghệ cũ Bộ nhớ RAM 30GB GDDR7 Thời điểm ra mắt Dự kiến năm 2028

PS6 dự kiến sẽ trang bị CPU Zen 6 cực mạnh và bộ nhớ RAM lên tới 30GB (GDDR7)

Áp lực cạnh tranh từ đối thủ Microsoft

Động thái của Sony được xem là bước đi thận trọng khi đặt lên bàn cân với đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Microsoft được cho là đang phát triển thế hệ Xbox mới theo hướng một thiết bị có hiệu năng tương đương PC chạy Windows, với mức giá có thể vượt ngưỡng 1,000 USD (khoảng hơn 26 triệu đồng).

Nếu Sony duy trì được mức giá hợp lý bằng cách tối ưu hóa kiến trúc phần cứng, họ sẽ giữ vững lợi thế cạnh tranh về "hiệu năng trên giá thành" – yếu tố cốt lõi giúp dòng console này chiếm lĩnh thị trường trong nhiều năm qua. Dự kiến, PlayStation 6 sẽ chính thức ra mắt vào năm 2028, thời điểm mà thị trường linh kiện bán dẫn được kỳ vọng sẽ ổn định hơn hiện tại.